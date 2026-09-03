Очередь перед Крымским мостом превысила 500 машин

Tекст: Валерия Городецкая

Перед въездами на Крымский мост образовались внушительные заторы, передает РИА «Новости». Днем движение по путепроводу временно перекрывали на 50 минут, что спровоцировало рост автомобильных очередей.

«В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 320 транспортных средств. Время ожидания около часа», – сообщил информационный центр по ситуации на автоподходах.

Со стороны Керчи проезда ожидают 210 машин, там водителям также придется провести в заторе около часа. Статистика приведена по состоянию на 14.00 мск.

В настоящее время движение по мосту разрешено только легковым автомобилям и автобусам. Грузовики следуют на полуостров альтернативным маршрутом через новые регионы. Для обеспечения безопасности перед въездом на переправу работают пункты досмотра.

В конце августа со стороны Керчи образовалась пробка из 500 автомобилей.

В июне перед въездом на переправу скопилось более 800 транспортных средств.

В январе на автомобильных подходах к мосту зафиксировали очередь из 515 машин.