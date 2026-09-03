Хорошо, что дважды Герой Советского Союза Сидор Ковпак не будет лежать рядом с теми, с кем он воевал. Он бы трижды перевернулся в гробу, если б узнал, что его родная Украина теперь – нацистское государство, в котором героями стали коллаборанты и предатели. А прах Кожедуба не может оказаться в Киеве в принципе.0 комментариев
Трутнев сообщил об участии 17 делегаций из недружественных стран в ВЭФ
Трутнев: Представители 17 недружественных стран приехали на ВЭФ
На Восточный экономический форум во Владивостоке прибыли делегации из почти двух десятков государств, которые ранее были включены в список недружественных, сообщил вице-премьер и полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.
Трутнев раскрыл состав участников XI Восточного экономического форума, передает РИА «Новости». По его словам, мероприятие привлекло внимание зарубежных гостей, несмотря на сложную геополитическую обстановку.
«В форуме участвуют представители 17 недружественных стран», – заявил Трутнев в ходе итоговой пресс-конференции.
Масштабное экономическое событие традиционно проходит во Владивостоке. В этом году форум стартовал 1 сентября, он продлится до 4 сентября.
Ранее организаторы Восточного экономического форума сообщили об интересе к мероприятию со стороны западных компаний.
Ответственный секретарь оргкомитета Антон Кобяков анонсировал прибытие гостей из более чем 70 стран.
Накануне президент России Владимир Путин прилетел во Владивосток для участия в пленарном заседании.