Хорошо, что дважды Герой Советского Союза Сидор Ковпак не будет лежать рядом с теми, с кем он воевал. Он бы трижды перевернулся в гробу, если б узнал, что его родная Украина теперь – нацистское государство, в котором героями стали коллаборанты и предатели. А прах Кожедуба не может оказаться в Киеве в принципе.0 комментариев
На задержанном Норвегией судне находилась творческая экспедиция
Чекунков: На задержанном Норвегией судне находилась творческая экспедиция
Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков сообщил, что на арестованном Норвегией судне находились участники арктической биеннале, которые сейчас в безопасности.
Чекунков сообщил, что на задержанном судне находились участники творческой экспедиции, передает РИА «Новости». Инцидент произошел с кораблем «Профессор Молчанов», который был арестован норвежскими властями.
«На судне «Профессор Молчанов» на Шпицберген приехала творческая экспедиция. Это арктическая биеннале, это скульпторы, художники, студенты возрастом примерно от 18 до 70 плюс», – рассказал министр на итоговой пресс-конференции ВЭФ.
По словам Чекункова, все участники экспедиции находятся в безопасности. Сейчас они продолжают свою работу в Баренцбурге, занимаясь созданием произведений искусства, ради чего и прибыли в этот регион.
Напомним, норвежские власти арестовали российское научное судно «Профессор Молчанов» на Шпицбергене.
Официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила действия Осло с пиратством.
Посольство России потребовало незамедлительного освобождения корабля.