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    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Кожедуб на Украине «свой», а Ковпак – чужой

    Хорошо, что дважды Герой Советского Союза Сидор Ковпак не будет лежать рядом с теми, с кем он воевал. Он бы трижды перевернулся в гробу, если б узнал, что его родная Украина теперь – нацистское государство, в котором героями стали коллаборанты и предатели. А прах Кожедуба не может оказаться в Киеве в принципе.

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    Василий Авченко Василий Авченко Как в японском языке появилось слово «капитуляция»

    3 сентября 1945 года поставило точку в военном противостоянии России и Японии. Для Советского Союза маньчжурская операция завершилась победой на всех фронтах – военном, моральном, геополитическом. Это была молниеносная война – но не локальная и вовсе не легкая.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему в России полюбили греческого святого Спиридона

    Множество русских людей, которые пришли почтить греческого святого – важное свидетельство единства Церкви, того, что мы прежде всего православные христиане, а потом уже греки, русские или люди каких-то еще языков и племен.

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    3 сентября 2026, 17:30 • Новости дня

    Путин высоко оценил уровень организации Восточного экономического форума

    Трутнев: Путин высоко оценил уровень организации Восточного экономического форума

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин назвал прошедший во Владивостоке Восточный экономический форум четко спланированным и организованным мероприятием без серьезных замечаний, сообщил вице-премьер и полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

    Глава государства остался доволен качеством подготовки масштабного мероприятия, рассказал Трутнев, передает РИА «Новости».

    «Я только что проводил главу государства и, совершенно очевидно, я задал вопрос: какие есть замечания по работе и проведению форума. Владимир Владимирович сказал, что форум прошел четко, а работа ведется организованно», – подчеркнул политик.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл на пленарное заседание Восточного экономического форума.

    Глава государства назвал страну активным участником торговых отношений в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

    Вице-премьер Юрий Трутнев анонсировал подписание 380 инвестиционных соглашений на сумму 6,5 трлн рублей.

    3 сентября 2026, 12:57 • Новости дня
    Путин завершил пленарную сессию ВЭФ словами «Вместе победим»
    Путин завершил пленарную сессию ВЭФ словами «Вместе победим»
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин дополнил русскую пословицу «Один в поле не воин», которую произнес индонезийский лидер Прабово Субианто, фразой «вместе победим».

    Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума дополнил фразу своего коллеги из Индонезии, передает РИА «Новости».

    «Наш уважаемый друг, президент Индонезии, выступая, вспомнил русскую пословицу «Один в поле не воин». Он вкладывал в это чисто такой экономический, я думаю, смысл. Но я бы хотел продолжить эту мысль, тоже вкладывая чисто экономический смысл – «вместе победим», – отметил глава государства.

    Пленарное заседание форума началось примерно в девять часов утра по московскому времени и продлилось почти 3,5 часа. Участие в нем приняли Владимир Путин, Прабово Субианто, который стал главным гостем ВЭФ, премьер-министр Монголии Ням-Осорын Учрал, первый вице-президент Мьянмы У Ньо Со и вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский лидер провел переговоры с Прабово Субианто в формате рабочего завтрака.

    Индонезийский политик назвал Москву важным стратегическим партнером Джакарты.

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    3 сентября 2026, 12:22 • Новости дня
    Рар: У элит Германии уровень отторжения России очень высок

    Политолог Рар допустил полный разрыв двусторонних связей России и ФРГ

    Рар: У элит Германии уровень отторжения России очень высок
    @ Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Закрытие Русского дома в Берлине грозит стать точкой невозврата в культурных отношениях России и Германии. Политолог Александр Рар в разговоре с газетой ВЗГЛЯД предупредил, что на восстановление связей могут уйти десятилетия. Впрочем, по его оценкам, есть признаки того, что не все потеряно: в ФРГ набирают обороты общественные инициативы в поддержку российского культурного центра.

    «Сергей Лавров справедливо отметил, что, закрывая Русский дом, официальный Берлин сознательно идет на подрыв культурных связей между Германией и Россией. Возникает вопрос: осознают ли немецкие элиты, что восстановить отношения после этого будет весьма сложно и на это могут уйти десятилетия?» – отметил германский политолог Александр Рар.

    При этом, по словам собеседника, уровень отторжения России – политики, культуры, а вскоре, возможно, и православной религии – в политических кругах ФРГ настолько высок, что нельзя исключать дальнейшей эскалации и даже полного разрыва двусторонних связей. «Это тревожная перспектива», – добавил эксперт.

    Вместе с тем, как полагает Рар, России не стоит идти на зеркальный шаг и закрывать отделения Института Гете. Он допустил, что в Берлине ждут именно этого ответного шага. По мнению политолога, у России есть возможность подчеркнуть «свое превосходство в уважении культурных, языковых и литературных традиций».

    «Тех россиян, которые тянутся к немецкой культуре, не надо наказывать, как это делают немецкие власти, ограничивая возможности собственных граждан, стремящихся к сближению с Россией», – высказал свое мнение аналитик.

    На этом фоне он напомнил, что в пятницу основательница партии «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» (ССВ) Сара Вагенкнехт организует в Берлине демонстрацию в защиту Русского дома. Как ожидается, мероприятие соберет много участников. Кроме того, общественный деятель Александр фон Бисмарк собирает подписи по всей Европе для петиции в защиту этого российского культурного заведения. «Еще не все потеряно», – заключил Рар.

    Ранее Сергей Лавров сообщил, что отделения Института Гете в России будут закрыты после решения властей Германии о ликвидации Русского дома в Берлине. «Конечно, они будут закрыты после того, как наш культурный центр оттуда выгнали. Иначе мы себя не будем уважать», – сказал глава МИД. Министр подчеркнул, что немецкая сторона сознательно пошла на шаг, который однозначно ведет к прекращению культурного присутствия Германии в России.

    Напомним, 1 сентября глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль анонсировал закрытие генерального консульства России в Бонне с 18 сентября, а также «Русского дома» в Берлине. Этому предшествовали заявления министра внутренних дел Германии Александра Добриндта, который бездоказательно обвинил Москву в причастности к инциденту с беспилотником в аэропорту Лейпцига 5 августа.

    Российская сторона назвала обвинения провокацией. Президент Владимир Путин указал на отсутствие доказательств и связал выпады в адрес Москвы с тяжелым внутриполитическим положением в самой Германии. Газета ВЗГЛЯД писала, что новая антироссийская кампания явно увязана с проходящими в ФРГ выборами.

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    3 сентября 2026, 17:30 • Видео
    СБУ против ГУР. Чья возьмет?

    Перестрелку, произошедшую в Киеве между оперативными группами ведущих спецслужб Украины – СБУ и ГУР, связали с переделом рынка кол-центров. Но, помимо прочего, это борьба Владимира Зеленского с частью собственного окружения.

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    3 сентября 2026, 16:00 • Новости дня
    «Единая Россия» обеспечит реализацию поручений президента по Дальнему Востоку

    Tекст: Валерия Городецкая

    Партия «Единая Россия» возьмет под контроль выполнение поручений президента по стратегическому развитию Дальнего Востока на ближайшие десять лет, сообщил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев.

    Выступление главы государства на Восточном экономическом форуме обозначило переход региона к новому этапу стратегического развития на ближайшее десятилетие, сообщается на сайте «Единой России».

    «Теперь наша цель – связать экономический рост с качеством жизни и сделать преобразования территорий системными. «Единая Россия» обеспечит законодательное сопровождение поручений президента и возьмёт на партийный контроль их выполнение в регионах», – заявил Якушев.

    Политик отметил, что единый преференциальный режим, стартующий в 2027 году, потребует снижения административных барьеров. Расширение доступа бизнеса к госзакупкам через маркетплейсы сделает рынок более открытым. В сфере градостроительства ожидается переход от точечной застройки к комплексному развитию территорий.

    Мастер-планы и крупные инфраструктурные проекты должны формировать единую систему, улучшающую городскую среду. Продление повышенных выплат при рождении третьего ребенка до 2030 года подчеркивает важность создания комфортных условий для семей, заключил Владимир Якушев.

    Напомним, президент России Владимир Путин анонсировал переход к новому этапу развития Дальнего Востока до 2036 года.

    Глава государства предложил продлить повышенные выплаты многодетным семьям макрорегиона до 2030 года.

    Российский лидер обозначил ключевые направления для кардинального увеличения инвестиций.

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    3 сентября 2026, 11:34 • Новости дня
    Путин обвинил Запад в соучастии в международном терроризме
    Путин обвинил Запад в соучастии в международном терроризме
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин назвал западных союзников Украины соучастниками международного терроризма из-за их молчания в ответ на агрессивные действия Киева.

    Западные государства, игнорирующие действия Киева, фактически становятся соучастниками международного терроризма, передает РИА «Новости». Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума.

    «А то, что вы обратили внимание на захват гражданских судов, на удары по гражданским торговым судам, а тем более мы сейчас услышали об угрозах атак на гражданские воздушные суда – это, конечно, проявление государственного терроризма. И это осложняет, безусловно осложняет, возможности проведения двусторонних мирных переговоров», – подчеркнул российский лидер.

    Глава государства добавил, что те, кто закрывает глаза на подобные инциденты, в первую очередь западные союзники Украины, несут ответственность наравне с исполнителями.

    «Кстати говоря, те, кто отмалчивается, те, кто не обращает на это внимание, – имею в виду, прежде всего, западных союзников Украины, – становятся соучастниками международного терроризма. А как же? По-другому это же невозможно трактовать», – заметил президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент России назвал угрозы украинского лидера в адрес гражданских авиакомпаний заявкой на государственный терроризм.

    В ответ на эти заявления Киева Международная организация гражданской авиации обновила руководство по мерам безопасности полетов над зонами конфликтов.

    Месяцем ранее Министерство иностранных дел РФ обвинило западные государства в поощрении террористических атак по мирному населению.

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    3 сентября 2026, 09:57 • Новости дня
    Путин сообщил о скором запуске арктического нефтепровода «Восток Ойл»

    Путин заявил о скором запуске нефтепровода к терминалу бухты Север

    Путин сообщил о скором запуске арктического нефтепровода «Восток Ойл»
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин анонсировал скорый запуск магистрального нефтепровода «Восток Ойл» к новому терминалу в бухте Север и отгрузку первой партии сырья.

    Глава государства выступил с заявлением на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке, передает РИА «Новости».

    В ближайшее время масштабный проект начнет полноценную работу.

    «На одном из наших крупнейших арктических проектов «Восток Ойл» в Красноярском крае будет запущен магистральный нефтепровод к новому терминалу бухты Север, а также будет отгружена первая нефть. Она отправится покупателям по нашим заполярным морским трассам», – сказал Владимир Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл на пленарное заседание Восточного экономического форума.

    Накануне глава государства открыл несколько новых промышленных объектов на Дальнем Востоке.

    Российский лидер также провел во Владивостоке рабочее совещание по вопросам социально-экономического развития региона.

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    3 сентября 2026, 12:36 • Новости дня
    Путин заявил об успешном отражении недавних атак на российские НПЗ

    Путин сообщил об успешном отражении недавних атак на три российских НПЗ

    Путин заявил об успешном отражении недавних атак на российские НПЗ
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин сообщил об успешном отражении недавних атак на три нефтеперерабатывающих завода и скором завершении ремонта на пострадавших предприятиях.

    «Позапрошлой ночью на три НПЗ тоже были атаки. Все отбиты», – сказал президент на пленарном заседании Восточного экономического форума, передает РИА «Новости».

    Он также отметил, что ремонтные работы на нефтеперерабатывающих предприятиях идут быстрыми темпами. По словам главы государства, около 10% заводов, находящихся сейчас в стадии ремонта, будут восстановлены в ближайшее время.

    Накануне вице-премьер России Александр Новак доложил, что компании проводят восстановление производственных мощностей в ускоренном режиме. Это позволит быстро вернуть в строй оставшиеся 10% предприятий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент России Владимир Путин сообщил об изменении уровня защиты нефтеперерабатывающих заводов от ударов украинских беспилотников.

    Вице-премьер Александр Новак заявил об усилении работы по охране энергетических объектов в последние месяцы.

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    3 сентября 2026, 12:29 • Новости дня
    Путин назвал слухи о мобилизации в России информационной атакой
    Путин назвал слухи о мобилизации в России информационной атакой
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин назвал слухи о якобы возможной мобилизации в стране информационной атакой противника накануне выборов в Государственную думу.

    Президент страны сделал соответствующее заявление на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке, передает РИА «Новости».

    По словам главы государства, в настоящее время нет предпосылок для проведения мобилизационных мероприятий в стране.

    «Нет такого сценария на сегодня, который потребовал бы мобилизации. Это информационная атака со стороны противника в преддверии выборов в Государственную думу с попыткой повлиять на результат», – подчеркнул Владимир Путин.

    Глава государства пояснил, что распространяемые слухи являются целенаправленной попыткой дестабилизировать ситуацию в период избирательной кампании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Владимир Путин назвал слухи о призыве россиян после выборов чушью.

    Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев исключил вероятность проведения новых призывных мероприятий.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг информацию о подготовке очередной волны мобилизации.

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    3 сентября 2026, 10:07 • Новости дня
    Путин потребовал развивать переработку ресурсов на Дальнем Востоке и в Арктике
    Путин потребовал развивать переработку ресурсов на Дальнем Востоке и в Арктике
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин призвал перерабатывать добываемые на Дальнем Востоке и в Арктике ресурсы непосредственно в регионах их добычи.

    «Хочу акцентировать внимание: добываемые ресурсы должны все в большей степени перерабатываться на месте, именно здесь, на Дальнем Востоке и в Арктике», – заявил глава государства на пленарном заседании Восточного экономического форума, передает РИА «Новости».

    «Речь идет о металлургических, газо- и нефтехимических предприятиях, о выпуске удобрений и т. д., чтобы именно здесь, в дальневосточных и арктических субъектах Федерации, формировались цепочки добавленной стоимости, открывались рабочие места, росли доходы региональных и муниципальных бюджетов», – отметил российский лидер.

    Кроме того, Россия планирует развивать добычу нефти, газа, угля, золота и редкоземельных металлов на севере и востоке страны. Глава государства подчеркнул, что для формирования высокотехнологичных отраслей будущего необходимо укреплять ресурсную базу, используя при этом экологически чистые технологии.

    «Для индустриального роста, для формирования высокотехнологичных отраслей будущего нам нужно укреплять основу - ресурсную базу», – заявил российский лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент России Владимир Путин провел во Владивостоке совещание по вопросам социально-экономического развития дальневосточных и арктических регионов.

    Российский лидер призвал активно развивать огромные пространства Дальнего Востока и Арктики.

    На полях Восточного экономического форума глава государства открыл несколько новых промышленных предприятий.

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    3 сентября 2026, 12:31 • Новости дня
    Путин раскрыл катастрофические ежемесячные потери украинских войск

    Путин заявил о ежемесячных потерях украинских войск до 12 тыс. человек

    Путин раскрыл катастрофические ежемесячные потери украинских войск
    @ Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин сообщил о критическом снижении мотивации в рядах украинской армии и массовом дезертирстве на фоне колоссальных безвозвратных потерь.

    Ежемесячно вооруженные силы противника теряют от 8 до 12 тыс. военнослужащих, передает РИА «Новости».

    «У противника каждый месяц минус увеличивается. Количество потерь значительно больше, чем людей, которые поступают в результате насильственной мобилизации, возвращения из госпиталей», – заявил глава государства в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума.

    Российский лидер также отметил крайне низкий уровень готовности украинских подразделений к ведению боевых действий. По его словам, в рядах противника сейчас фиксируется огромное количество дезертиров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, политолог Петр Колчин прокомментировал глубокую деморализацию украинских войск из-за тотальной мобилизации.

    Американский журнал Military Watch Magazine сообщил о рекордном количестве дезертиров в рядах ВСУ.

    Президент России Владимир Путин заявил о полном переходе стратегической инициативы к Вооруженным силам РФ.

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    3 сентября 2026, 11:21 • Новости дня
    Путин заявил о наличии у России множества друзей в США

    Путин рассказал о большом количестве друзей России в США

    Путин заявил о наличии у России множества друзей в США
    @ Валерий Шарифулин/POOL/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин в ходе выступления на Восточном экономическом форуме заявил о наличии у Москвы множества друзей в Соединенных Штатах.

    «У нас много друзей из Соединенных Штатов», – заявил глава государства на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ-2026), передает РИА «Новости».

    В качестве одного из примеров российский лидер привел присутствовавшего на мероприятии американского актера Стивена Сигала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Стивен Сигал назвал Владимира Путина величайшим мировым лидером.

    А американский актер полностью исключил вероятность капитуляции России перед Североатлантическим альянсом.

    Ранее российский президент отметил заинтересованность многих компаний США в возобновлении сотрудничества с Москвой.

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    3 сентября 2026, 11:19 • Новости дня
    Путин: Терроризм Украины осложняет возможности мирных переговоров

    Путин заявил об осложнении переговоров из-за терроризма Киева

    Путин: Терроризм Украины осложняет возможности мирных переговоров
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин назвал проявлением государственного терроризма угрозы Киева атаковать гражданские самолеты, отметив, что это мешает мирному урегулированию конфликта.

    Выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума, российский лидер оценил угрозы Владимира Зеленского атаковать гражданские самолеты в воздушном пространстве России, передает РИА «Новости».

    Подобные действия Киева глава государства расценил как прямую заявку на государственный терроризм.

    «Мы сейчас услышали об угрозах атак на гражданские воздушные суда – это, конечно, проявление государственного терроризма. И это осложняет, безусловно, осложняет возможности проведения двухсторонних мирных переговоров», – подчеркнул президент.

    В случае попыток украинской стороны реализовать озвученные угрозы в отношении мирных лайнеров Россия найдет адекватные способы ответа, добавил руководитель страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Владимир Путин также пообещал найти ответ на угрозы Владимира Зеленского в адрес гражданской авиации.

    Военный эксперт Алексей Анпилогов назвал беспочвенными страхи россиян из-за технических ограничений украинских беспилотников.

    В августе глава государства объяснил жестокие атаки киевского режима провалами ВСУ на передовой.

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    3 сентября 2026, 15:15 • Новости дня
    Минпромторг сообщил о росте продаж новых легковых автомобилей в России

    Минпромторг: Продажи легковых автомобилей в России выросли на 10%

    Tекст: Валерия Городецкая

    За восемь месяцев текущего года реализация легковых машин в стране увеличилась более чем на 10%, достигнув отметки в 846 тыс. единиц, сообщил Минпромторг.

    Минпромторг России опубликовал статистику авторынка за восемь месяцев, передает РИА «Новости». Продажи новых легковых автомобилей в стране с января по август выросли на 10,2%, достигнув 846 тыс. машин. Однако в конце лета зафиксирован спад: в августе реализовано 113,8 тыс. единиц, что на 6,4% меньше показателей аналогичного периода.

    Сегмент легких коммерческих автомобилей (LCV) показал отрицательную динамику. За восемь месяцев продажи упали на 17,2% и составили 55 тыс. штук, а в августе реализовано всего 6,9 тыс. машин. Рынок новых грузовиков также просел: за январь-август продано 33 тыс. штук, снижение составило 8,5%. В августе спад усилился до 19,4% при результате в 3,65 тыс. единиц.

    Продажи автобусов за восемь месяцев снизились на 6,6% до 6,5 тыс. штук, а в августе падение составило 23,6% – продано 818 единиц. В целом за январь-август в России реализовано 940,4 тыс. новых транспортных средств всех категорий, что на 7,2% больше прошлогоднего показателя.

    Рынок электромобилей и гибридов продемонстрировал впечатляющий рост. За восемь месяцев их продажи увеличились почти вдвое (+93,6%), достигнув 83,3 тыс. единиц. Доля таких машин на рынке выросла с 4,9% до 8,9%. При этом доля электромобилей и гибридов российского производства увеличилась до 27,3%, в абсолютном выражении продано 22,76 тыс. локальных автомобилей на новых источниках энергии.

    Напомним, за первые семь месяцев текущего года реализация гибридных автомобилей и электромобилей в стране увеличилась почти в два раза.

    В этот же период продажи машин отечественных и китайских брендов сравнялись на уровне около 300 тыс. единиц.

    В июле вторичный рынок электрокаров преодолел исторический рубеж в три тысячи реализованных машин.

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    3 сентября 2026, 15:58 • Новости дня
    В «Волчанский котел» попали две тысячи солдат ВСУ
    В «Волчанский котел» попали две тысячи солдат ВСУ
    @ Iryna Rybakova/Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Крупная группировка украинской армии оказалась полностью заблокирована под Волчанском после потери контроля над несколькими ключевыми населенными пунктами региона.

    Окружение противника в Харьковской области стало результатом успешного продвижения российских сил, передает РИА «Новости». Подразделения группировки «Север» освободили села Василевка, Благодатное, Должанка и Слизнево.

    «ВСУ попали в «Волчанский котел», потеряв села Василевка, Благодатное, Должанка и Слизнево. В окружении порядка 2 тыс. штыков ВСУ, среди которых мотострелки из 159-й и 22-й бригад, а также пограничники. Ситуация у них крайне сложная, ожидается, что могут попробовать прорваться», – рассказал источник агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин рассказал об окружении двух группировок ВСУ в Харьковской области.

    Украинское командование экстренно перебросило в этот район операторов беспилотников для деблокады котла.

    Несколькими днями ранее противник безуспешно попытался вывести из окружения свой офицерский состав.

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    3 сентября 2026, 10:19 • Новости дня
    Путин назвал встреченного в лесу тигра хозяином тайги

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин на пленарном заседании форума во Владивостоке поделился историей о неожиданной встрече с диким хищником во время поездки по региону.

    Глава государства рассказал о проведенных на Дальнем Востоке днях, передает РИА «Новости». Выступая перед участниками мероприятия, он вспомнил недавнюю поездку по местным лесам.

    «Но знаете, не могу не поделиться. На машине ехали по лесу, выходит тигр, идет прямо перед машиной. Хвостиком махает, никуда не уходит. Хозяин тайги. Было очень любопытно посмотреть на все богатство этих мест», – отметил политик.

    Кроме того, он указал на важность защиты чувствительных природных зон. Российский лидер подчеркнул необходимость беречь озеро Байкал, реки Амур и Лена, а также сохранять популяции дальневосточных леопардов и других редких животных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне президент России рассказал о глубокой заинтересованности многих стран мира в сохранении популяции тигров.

    Ранее глава государства выразил благодарность Таджикистану за переданных России снежных барсов.

    В прошлом году на Восточном экономическом форуме российский лидер назвал уссурийского тигра самым большим в мире.

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    3 сентября 2026, 12:34 • Новости дня
    Путин назвал единственный способ защиты складов от атак

    Путин заявил о необходимости укреплять ПВО для защиты инфраструктуры

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин назвал укрепление системы противовоздушной обороны главным способом предотвращения атак на гражданскую инфраструктуру и склады.

    Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума назвал укрепление ПВО единственным способом предотвращения атак на гражданскую инфраструктуру, передает РИА «Новости».

    По его словам, это особенно актуально в период проведения спецоперации.

    «Пока идет СВО, ответ только один – укреплять систему противовоздушной обороны», – подчеркнул глава государства, отвечая на вопрос модератора о защите российских складов.

    Кроме того, президент отметил активное участие отечественного бизнеса в обеспечении безопасности. Российские компании уже начали инвестировать средства в защиту своих предприятий, и эти меры, по словам Путина, приносят необходимый эффект и результат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне вице-премьер Александр Новак рассказал об усилении защиты российских нефтеперерабатывающих заводов силами самих компаний.

    В августе президент Владимир Путин анонсировал масштабную модернизацию защитных рубежей страны с привлечением частного бизнеса.

    Ранее глава государства поставил задачу существенно нарастить производство наиболее востребованных средств противовоздушной обороны.

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