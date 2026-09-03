Хорошо, что дважды Герой Советского Союза Сидор Ковпак не будет лежать рядом с теми, с кем он воевал. Он бы трижды перевернулся в гробу, если б узнал, что его родная Украина теперь – нацистское государство, в котором героями стали коллаборанты и предатели. А прах Кожедуба не может оказаться в Киеве в принципе.0 комментариев
Путин высоко оценил уровень организации Восточного экономического форума
Трутнев: Путин высоко оценил уровень организации Восточного экономического форума
Президент России Владимир Путин назвал прошедший во Владивостоке Восточный экономический форум четко спланированным и организованным мероприятием без серьезных замечаний, сообщил вице-премьер и полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.
Глава государства остался доволен качеством подготовки масштабного мероприятия, рассказал Трутнев, передает РИА «Новости».
«Я только что проводил главу государства и, совершенно очевидно, я задал вопрос: какие есть замечания по работе и проведению форума. Владимир Владимирович сказал, что форум прошел четко, а работа ведется организованно», – подчеркнул политик.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл на пленарное заседание Восточного экономического форума.
Глава государства назвал страну активным участником торговых отношений в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Вице-премьер Юрий Трутнев анонсировал подписание 380 инвестиционных соглашений на сумму 6,5 трлн рублей.