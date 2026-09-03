Хорошо, что дважды Герой Советского Союза Сидор Ковпак не будет лежать рядом с теми, с кем он воевал. Он бы трижды перевернулся в гробу, если б узнал, что его родная Украина теперь – нацистское государство, в котором героями стали коллаборанты и предатели. А прах Кожедуба не может оказаться в Киеве в принципе.5 комментариев
Пользователи ChatGPT по всему миру столкнулись с масштабным сбоем
Пользователи чат-бота ChatGPT от компании OpenAI столкнулись с масштабными неполадками в его работе.
Жалобы начали поступать около 17.25 мск, при этом наибольшее количество сообщений о сбоях, почти 13 тысяч, пришло из США, передает РИА «Новости».
Проблемы затронули не только Америку. О неполадках также сообщают жители Канады, Бразилии, Британии, Франции, Германии, Нидерландов, Японии и других стран. Кроме того, сбои наблюдаются в работе платформы для кодирования Codex, которая также принадлежит OpenAI.
Согласно данным сайта Downdetector, трудности возникли и у других популярных нейросетей. В частности, пользователи жалуются на проблемы в работе чат-бота Grok от компании Илона Маска xAI, а также Claude AI от разработчика Anthropic.
В июле тысячи пользователей из нескольких стран лишились доступа к чат-боту ChatGPT.
В конце того же месяца юзеры по всему миру столкнулись со сбоем в работе нейросети Claude AI.
В мае прошлого года американцы также жаловались на неполадки в функционировании сервисов компании OpenAI.