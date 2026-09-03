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    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Кожедуб на Украине «свой», а Ковпак – чужой

    Хорошо, что дважды Герой Советского Союза Сидор Ковпак не будет лежать рядом с теми, с кем он воевал. Он бы трижды перевернулся в гробу, если б узнал, что его родная Украина теперь – нацистское государство, в котором героями стали коллаборанты и предатели. А прах Кожедуба не может оказаться в Киеве в принципе.

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    Василий Авченко Василий Авченко Как в японском языке появилось слово «капитуляция»

    3 сентября 1945 года поставило точку в военном противостоянии России и Японии. Для Советского Союза маньчжурская операция завершилась победой на всех фронтах – военном, моральном, геополитическом. Это была молниеносная война – но не локальная и вовсе не легкая.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему в России полюбили греческого святого Спиридона

    Множество русских людей, которые пришли почтить греческого святого – важное свидетельство единства Церкви, того, что мы прежде всего православные христиане, а потом уже греки, русские или люди каких-то еще языков и племен.

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    3 сентября 2026, 19:01 • Новости дня

    Ветеран СВО объяснил отличия российского и украинского подхода к набору в армию

    Ветеран СВО: Украина слухами пытается оправдать свою рабскую мобилизацию

    Для продолжения наступательных действий в зоне СВО у России достаточно людей, которые поступают на службу по контракту или идут добровольцами. Поэтому необходимости в мобилизации никакой нет, заявил газете ВЗГЛЯД сопредседатель Координационного совета Ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Афанасьев. Он объяснил, зачем Украина пытается распространять слухи о якобы готовящейся мобилизации в России.

    «В планах нашего противника повысить тревожность в обществе. Поэтому вбросы по теме мобилизации идут с постоянной регулярностью. Причем логика у противника примерно такая: если мобилизация на Украине проходит, ну вот, значит, и Россия ответит примерно тем же. Сегодня президент Владимир Путин в очередной раз прямо и недвусмысленно сказал, что у России нет необходимости проводить мобилизацию. И будет именно так, как сказал верховный главнокомандующий», – сказал Афанасьев.

    «Украинская мобилизация принудительная, там, как рабов, людей тащат на фронт и уже даже никто не пытается делать какую-то хорошую мину при плохой игре. Уже говорят о возможной мобилизации женщин на Украине. Ну то есть они делают все, что можно, чтобы как-то себя оправдать. И поэтому они говорят, что и у нас такое будет», – поясняет он.

    В России, подчеркнул ветеран, желающие поступить на военную службу люди заключают контракты или идут добровольцами, и этого числа достаточно для продолжения наступательных действий на линии боевого соприкосновения. «Причем у нас есть время, чтобы их готовить, в том числе к использованию сложной техники. Потому что в большей степени сейчас приходит новая техника. Сейчас скорее эпоха «мобилизации дронов» и искусственного интеллекта. Применение их в боевых условиях – вот это ключевой момент на сегодняшний день», – отметил Афанасьев.

    На Украине же, по его словам, совсем другой посыл: там тоталитарное авторитарное государство, где в людях воспитывается тотальное подчинение. Для этого как раз мобилизацией нагнетается страх в обществе.

    «Мы видим, какие задачи ставит войскам наш президент. Мы видим результаты действий нашей армии. Соответственно, все у нас прозрачно. Общество может видеть, что мобилизации не будет, а все остальное – это слухи», – подчеркнул Афанасьев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал слухи о возможной мобилизации информационной атакой противника накануне выборов в Госдуму. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил об отсутствии планов мобилизации в России и достаточности контрактников для ведения боевых действий. Российские власти отвергли обвинения Владимира Зеленского о подготовке мобилизации в России, назвав их лживой провокацией на фоне обсуждения в Раде «радикальных» мер по мобилизации на Украине.

    3 сентября 2026, 16:00 • Новости дня
    «Единая Россия» обеспечит реализацию поручений президента по Дальнему Востоку

    Tекст: Валерия Городецкая

    Партия «Единая Россия» возьмет под контроль выполнение поручений президента по стратегическому развитию Дальнего Востока на ближайшие десять лет, сообщил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев.

    Выступление главы государства на Восточном экономическом форуме обозначило переход региона к новому этапу стратегического развития на ближайшее десятилетие, сообщается на сайте «Единой России».

    «Теперь наша цель – связать экономический рост с качеством жизни и сделать преобразования территорий системными. «Единая Россия» обеспечит законодательное сопровождение поручений президента и возьмёт на партийный контроль их выполнение в регионах», – заявил Якушев.

    Политик отметил, что единый преференциальный режим, стартующий в 2027 году, потребует снижения административных барьеров. Расширение доступа бизнеса к госзакупкам через маркетплейсы сделает рынок более открытым. В сфере градостроительства ожидается переход от точечной застройки к комплексному развитию территорий.

    Мастер-планы и крупные инфраструктурные проекты должны формировать единую систему, улучшающую городскую среду. Продление повышенных выплат при рождении третьего ребенка до 2030 года подчеркивает важность создания комфортных условий для семей, заключил Владимир Якушев.

    Напомним, президент России Владимир Путин анонсировал переход к новому этапу развития Дальнего Востока до 2036 года.

    Глава государства предложил продлить повышенные выплаты многодетным семьям макрорегиона до 2030 года.

    Российский лидер обозначил ключевые направления для кардинального увеличения инвестиций.

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    3 сентября 2026, 12:22 • Новости дня
    Рар: У элит Германии уровень отторжения России очень высок

    Политолог Рар допустил полный разрыв двусторонних связей России и ФРГ

    Рар: У элит Германии уровень отторжения России очень высок
    @ Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Закрытие Русского дома в Берлине грозит стать точкой невозврата в культурных отношениях России и Германии. Политолог Александр Рар в разговоре с газетой ВЗГЛЯД предупредил, что на восстановление связей могут уйти десятилетия. Впрочем, по его оценкам, есть признаки того, что не все потеряно: в ФРГ набирают обороты общественные инициативы в поддержку российского культурного центра.

    «Сергей Лавров справедливо отметил, что, закрывая Русский дом, официальный Берлин сознательно идет на подрыв культурных связей между Германией и Россией. Возникает вопрос: осознают ли немецкие элиты, что восстановить отношения после этого будет весьма сложно и на это могут уйти десятилетия?» – отметил германский политолог Александр Рар.

    При этом, по словам собеседника, уровень отторжения России – политики, культуры, а вскоре, возможно, и православной религии – в политических кругах ФРГ настолько высок, что нельзя исключать дальнейшей эскалации и даже полного разрыва двусторонних связей. «Это тревожная перспектива», – добавил эксперт.

    Вместе с тем, как полагает Рар, России не стоит идти на зеркальный шаг и закрывать отделения Института Гете. Он допустил, что в Берлине ждут именно этого ответного шага. По мнению политолога, у России есть возможность подчеркнуть «свое превосходство в уважении культурных, языковых и литературных традиций».

    «Тех россиян, которые тянутся к немецкой культуре, не надо наказывать, как это делают немецкие власти, ограничивая возможности собственных граждан, стремящихся к сближению с Россией», – высказал свое мнение аналитик.

    На этом фоне он напомнил, что в пятницу основательница партии «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» (ССВ) Сара Вагенкнехт организует в Берлине демонстрацию в защиту Русского дома. Как ожидается, мероприятие соберет много участников. Кроме того, общественный деятель Александр фон Бисмарк собирает подписи по всей Европе для петиции в защиту этого российского культурного заведения. «Еще не все потеряно», – заключил Рар.

    Ранее Сергей Лавров сообщил, что отделения Института Гете в России будут закрыты после решения властей Германии о ликвидации Русского дома в Берлине. «Конечно, они будут закрыты после того, как наш культурный центр оттуда выгнали. Иначе мы себя не будем уважать», – сказал глава МИД. Министр подчеркнул, что немецкая сторона сознательно пошла на шаг, который однозначно ведет к прекращению культурного присутствия Германии в России.

    Напомним, 1 сентября глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль анонсировал закрытие генерального консульства России в Бонне с 18 сентября, а также «Русского дома» в Берлине. Этому предшествовали заявления министра внутренних дел Германии Александра Добриндта, который бездоказательно обвинил Москву в причастности к инциденту с беспилотником в аэропорту Лейпцига 5 августа.

    Российская сторона назвала обвинения провокацией. Президент Владимир Путин указал на отсутствие доказательств и связал выпады в адрес Москвы с тяжелым внутриполитическим положением в самой Германии. Газета ВЗГЛЯД писала, что новая антироссийская кампания явно увязана с проходящими в ФРГ выборами.

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    3 сентября 2026, 17:30 • Видео
    СБУ против ГУР. Чья возьмет?

    Перестрелку, произошедшую в Киеве между оперативными группами ведущих спецслужб Украины – СБУ и ГУР, связали с переделом рынка кол-центров. Но, помимо прочего, это борьба Владимира Зеленского с частью собственного окружения.

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    3 сентября 2026, 12:02 • Новости дня
    В России пообещали Норвегии зеркальный ответ на арест судна «Профессор Молчанов»

    Депутат Колесник: Россия может ответить зеркально на захват судна «Профессор Молчанов»

    В России пообещали Норвегии зеркальный ответ на арест судна «Профессор Молчанов»
    @ Илья Тимин/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Москва попытается решить вопрос с арестом судна «Профессор Молчанов» в дипломатическом и юридическом ключе. Если это не принесет результата, Россия вправе использовать все доступные средства для реагирования на действия Норвегии, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник. Ранее Норвегия арестовала российское судно по иску компании «Нафтогаз».

    «Арест судна «Профессор Молчанов» – не что иное как захват. Мы видим, как международные морские нормы права продолжают попираться рядом западных государств», – подчеркнул Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне.

    Депутат напомнил, что арест корабля был произведен по иску компании «Нафтогаз». «Все подобные заявления и действия украинской стороны носят конъюнктурный характер. Они зачастую не имеют содержательной части и призваны лишь навредить России. Сомневаюсь, что и в данном случае претензии Киева базируются на достаточных юридических основаниях», – заметил собеседник.

    Москва попытается решить вопрос в дипломатическом и юридическом ключе, пояснил он. «Если же такие шаги не принесут результата, Россия может ответить Норвегии зеркально», – указал парламентарий. В связи с этим собеседник напомнил про соответствующее заявление президента Владимира Путина, сделанное в августе во время учений Тихоокеанского флота.

    Собеседник также отметил, что Россия обеспечивает безопасность своих граждан в любой точке мира. «Моряки в любом случае будут возвращены на родину. Москва вправе использовать все доступные средства для реагирования на решение Осло. И некоторые наши ответы могут очень сильно не понравиться Норвегии», – резюмировал Колесник.

    Ранее норвежская полиция по ордеру окружного суда Норд-Тромса и Сеньи арестовала пришвартованное в Баренцбурге российское судно «Профессор Молчанов», сообщает РИА «Новости». Губернатор Шпицбергена Ларс Фаусе пообещал, что экипажу и пассажирам будет оказана помощь в возвращении в Россию.

    Арест был произведен на основании иска компании «Нафтогаз». Киев хочет взыскать с России 4,2 млрд долларов по решению суда в Гааге, а также проценты и расходы из-за «захваченных» активов в Крыму.

    Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков назвал задержание судна нарушением международного права. По его словам, российские юристы будут оспаривать решение суда. Экипаж находится в безопасности, добавил глава ведомства. Моряки выходят на связь, подтвердил Юрий Трутнев, полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе.

    Научно-исследовательское судно «Профессор Молчанов» принадлежит Северному управлению по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Оно участвует в навигационных и гидрометеорологических экспедициях на Землю Франца Иосифа и круизах, доставляя туристов из Мурманска на Шпицберген.

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    3 сентября 2026, 11:34 • Новости дня
    Путин обвинил Запад в соучастии в международном терроризме
    Путин обвинил Запад в соучастии в международном терроризме
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин назвал западных союзников Украины соучастниками международного терроризма из-за их молчания в ответ на агрессивные действия Киева.

    Западные государства, игнорирующие действия Киева, фактически становятся соучастниками международного терроризма, передает РИА «Новости». Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума.

    «А то, что вы обратили внимание на захват гражданских судов, на удары по гражданским торговым судам, а тем более мы сейчас услышали об угрозах атак на гражданские воздушные суда – это, конечно, проявление государственного терроризма. И это осложняет, безусловно осложняет, возможности проведения двусторонних мирных переговоров», – подчеркнул российский лидер.

    Глава государства добавил, что те, кто закрывает глаза на подобные инциденты, в первую очередь западные союзники Украины, несут ответственность наравне с исполнителями.

    «Кстати говоря, те, кто отмалчивается, те, кто не обращает на это внимание, – имею в виду, прежде всего, западных союзников Украины, – становятся соучастниками международного терроризма. А как же? По-другому это же невозможно трактовать», – заметил президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент России назвал угрозы украинского лидера в адрес гражданских авиакомпаний заявкой на государственный терроризм.

    В ответ на эти заявления Киева Международная организация гражданской авиации обновила руководство по мерам безопасности полетов над зонами конфликтов.

    Месяцем ранее Министерство иностранных дел РФ обвинило западные государства в поощрении террористических атак по мирному населению.

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    3 сентября 2026, 12:46 • Новости дня
    Путин назвал два метода борьбы с дефицитом топлива в России

    Путин назвал ПВО и ответные удары способом борьбы с дефицитом топлива в России

    Путин назвал два метода борьбы с дефицитом топлива в России
    @ Пелагия Тихонова/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин заявил на Восточном экономическом форуме, что преодолеть дефицит топлива помогут развитие систем ПВО и масштабные ответные удары по противнику.

    Президент России Владимир Путин обозначил два способа противодействия дефициту топлива на фоне атак ВСУ на российские энергообъекты, передает РИА «Новости».

    На пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке он заявил: «Метод один – это развитие ПВО. С этим тоже не поспоришь. Есть второй. Наносить ответный удар, чтобы неповадно было нам вредить. Вот и все».

    Эти слова прозвучали в ответ на вопрос о том, как реагировать на дефицит топлива, возникший на фоне ударов по энергетической инфраструктуре в России. Путин подчеркнул, что видит в наращивании возможностей ПВО и нанесении ответных ударов по противнику ключевые инструменты защиты российских энергообъектов.

    Во вторник Владимир Путин уже комментировал попытки Украины нанести массированные удары по энергетическим объектам в России. Тогда он заявил, что за такими действиями неизбежно последует ответ.

    Накануне президент России Владимир Путин сообщил об изменении уровня защиты нефтеперерабатывающих заводов от ударов украинских беспилотников.

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    3 сентября 2026, 11:46 • Новости дня
    Украинские пилоты F-16 остались без ракет

    TWZ сообщило о критической нехватке ракет для украинских F-16

    Украинские пилоты F-16 остались без ракет
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Из-за острой нехватки ракет украинские пилоты истребителей F-16 вынуждены использовать встроенные пушки для перехвата воздушных целей во время дневных боевых вылетов.

    Украинские пилоты истребителей F-16 столкнулись с острой нехваткой ракет класса «воздух-воздух», из-за чего в некоторых дневных вылетах им приходится полагаться исключительно на встроенные пушки, передает The War Zone.

    Из-за дефицита имеющиеся запасы вооружений теперь нормируются, а военным приходится буквально считать минуты до прибытия новых партий.

    Командир 107-го крыла ВВС Украины с позывным «Фантом» подтвердил проблему с боеприпасами. «Да, это правда. Любой самолет без оружия… бесполезен», – заявил он в интервью журналистке Шелби Уайлдер. По его словам, приоритетной целью для F-16 остаются крылатые ракеты и беспилотники, угрожающие инфраструктуре страны.

    Использование 20-миллиметровой пушки M61A1 Vulcan вместо ракет сопряжено с серьезными рисками, особенно при ночных перехватах медленных целей. Командир подчеркнул, что одной поставки самолетов недостаточно – необходимы стабильные поставки ракет AIM-9 и AIM-120, а также перехватчиков для комплексов Patriot.

    Дефицит усугубляется тем, что ракеты AIM-9 и AIM-120 используются и наземными системами ПВО, такими как NASAMS. Высокий мировой спрос на средства противовоздушной обороны заставляет западных партнеров нормировать поставки, в связи с чем украинские военные призывают локализовать производство на Украине или в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские пилоты F-16 из-за дефицита ракет использовали для перехвата дронов встроенные пушки. Острая нехватка вооружения возникла на фоне временного прекращения западных поставок.

    Сообщалось, что на месте одного из ударов обнаружили обломки передовой американской ракеты AIM-120C-8.

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    3 сентября 2026, 15:58 • Новости дня
    В «Волчанский котел» попали две тысячи солдат ВСУ
    В «Волчанский котел» попали две тысячи солдат ВСУ
    @ Iryna Rybakova/Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Крупная группировка украинской армии оказалась полностью заблокирована под Волчанском после потери контроля над несколькими ключевыми населенными пунктами региона.

    Окружение противника в Харьковской области стало результатом успешного продвижения российских сил, передает РИА «Новости». Подразделения группировки «Север» освободили села Василевка, Благодатное, Должанка и Слизнево.

    «ВСУ попали в «Волчанский котел», потеряв села Василевка, Благодатное, Должанка и Слизнево. В окружении порядка 2 тыс. штыков ВСУ, среди которых мотострелки из 159-й и 22-й бригад, а также пограничники. Ситуация у них крайне сложная, ожидается, что могут попробовать прорваться», – рассказал источник агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин рассказал об окружении двух группировок ВСУ в Харьковской области.

    Украинское командование экстренно перебросило в этот район операторов беспилотников для деблокады котла.

    Несколькими днями ранее противник безуспешно попытался вывести из окружения свой офицерский состав.

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    3 сентября 2026, 11:18 • Новости дня
    Украинский «Нафтогаз» обрадовался аресту российского судна Норвегией
    Украинский «Нафтогаз» обрадовался аресту российского судна Норвегией
    @ Дмитрий Дубов/РИА Новости

    Tекст: Игорь Иножарский

    Власти Норвегии арестовали российское научно-исследовательское судно на архипелаге Шпицберген в рамках обеспечения иска украинской компании «Нафтогаз» на сумму более 4 млрд долларов. Гендиректор «Нафтогаза» Сергей Федоренко назвал арест «важным шагом на пути к восстановлению справедливости за незаконный захват Россией активов «Нафтогаза» в Крыму».

    Власти Норвегии арестовали российское судно на архипелаге Шпицберген по требованию украинского «Нафтогаза», передает AP. Это связано с попытками взыскать более 4 млрд долларов в рамках арбитражного решения.

    В 2023 году арбитражный суд в Гааге обязал Россию выплатить 4,22 млрд долларов украинской государственной энергетической компании. Причиной стало присоединение Крыма в 2014 году и потеря украинских энергетических активов, включая газовые месторождения и трубопроводы.

    «Это еще один важный шаг на пути к восстановлению справедливости за незаконный захват Россией активов «Нафтогаза» в Крыму. Мы продолжим преследовать российские активы по всему миру», – заявил генеральный директор «Нафтогаза» Сергей Федоренко.

    Арест судна «Профессор Молчанов» произошел после постановления районного суда, вынесенного 31 августа, сообщил губернатор Шпицбергена Ларс Фаусе. Теперь судну запрещено покидать Баренцбург. Оно использовалось для коммерческих экспедиционных круизов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков назвал задержание судна нарушением международного права. Официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила действия норвежских властей с пиратством. В прошлом году суд Вены одобрил арест российских объектов недвижимости по иску украинской компании.

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    3 сентября 2026, 17:27 • Новости дня
    Военкор Рожин: Под Киевом поражен завод Coca-Cola
    Военкор Рожин: Под Киевом поражен завод Coca-Cola
    @ STR/NurPhoto/Reuters Connect

    Tекст: Валерия Городецкая

    Эксперт центра военно-политической журналистики Борис Рожин сообщил о поражении завода Coca-Cola в районе украинской столицы.

    По словам Рожина, на территории предприятия зафиксирован масштабный пожар.

    «В районе Киева поражен завод Coca-Cola. Там наблюдается масштабный пожар», – написал он в своем канале в Max.

    В августе российская армия поразила киевское предприятие по производству дронов.

    В июле Вооруженные силы России нанесли массированный удар по столичным заводам безэкипажных катеров.

    В начале лета военный эксперт Борис Рожин заявил о серьезных повреждениях киевского завода «Укроборонпром».

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    3 сентября 2026, 12:36 • Новости дня
    Путин заявил об успешном отражении недавних атак на российские НПЗ

    Путин сообщил об успешном отражении недавних атак на три российских НПЗ

    Путин заявил об успешном отражении недавних атак на российские НПЗ
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин сообщил об успешном отражении недавних атак на три нефтеперерабатывающих завода и скором завершении ремонта на пострадавших предприятиях.

    «Позапрошлой ночью на три НПЗ тоже были атаки. Все отбиты», – сказал президент на пленарном заседании Восточного экономического форума, передает РИА «Новости».

    Он также отметил, что ремонтные работы на нефтеперерабатывающих предприятиях идут быстрыми темпами. По словам главы государства, около 10% заводов, находящихся сейчас в стадии ремонта, будут восстановлены в ближайшее время.

    Накануне вице-премьер России Александр Новак доложил, что компании проводят восстановление производственных мощностей в ускоренном режиме. Это позволит быстро вернуть в строй оставшиеся 10% предприятий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент России Владимир Путин сообщил об изменении уровня защиты нефтеперерабатывающих заводов от ударов украинских беспилотников.

    Вице-премьер Александр Новак заявил об усилении работы по охране энергетических объектов в последние месяцы.

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    3 сентября 2026, 12:44 • Новости дня
    Российские войска за сутки освободили четыре населенных пункта
    Российские войска за сутки освободили четыре населенных пункта
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Российские войска за прошедшие сутки установили контроль над Василевкой, Благодартным и Должанкой в Харьковской области, а также освободили Ижевку в ДНР.

    Подразделения группировки «Север» взяли под контроль населенные пункты Василевка, Благодатное и Должанка в Харьковской области, говорится в

    канале Max Минобороны.

    Было нанесено поражение формированиям механизированной, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны около Гоптовки, Новоалександровки, Ольховатки, Погорелонр, Приколотнонр, Хотомли и Шевченково.

    А в Сумской области нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Кияницей, Уланово и Хотенью.

    Противник при этом потерял свыше 315 военнослужащих, две бронемашины, четыре артиллерийских орудия, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы и станцию РЭБ.

    Подразделения Южной группировки освободили Ижевку в Донецкой Народной Республике (ДНР).

    Нанесено поражение формированиям механизированной, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны возле Веролюбовки, Дружковки, Краматорска, Николаевки, Семеновки и Славянска ДНР.

    Противник при этом потерял более 205 военнослужащих, четыре бронемашины и артиллерийское орудие, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах Грушевки, Петровки, Прилютово, Студенокв Харьковской области, Крымки и Пришиба ДНР.

    Потери противника при этом составили свыше 210 военнослужащих, четыре бронемашины, два орудия полевой артиллерии и станция РЭБ.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии у Андреевки, Белозерского, Бокового, Грузского, Добропольея, Новотроицкого и Сергеевки ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 385 военнослужащих, три бронемашины, станция РЭБ и станция радиоэлектронной разведки, отчитались в Минобороны.

    Напомним, накануне российские войска освободили харьковскую Казачью Лопань и Святогорск в ДНР

    А до этого армия России зачистила от противника Новопавловку и Червоную Криницу в Запорожской области.

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    3 сентября 2026, 13:50 • Новости дня
    Авиаэксперт: Угрозы Зеленского не напугали зарубежные авиакомпании

    Авиаэксперт Гусаров: Угрозы Зеленского не напугали зарубежные авиакомпании

    Авиаэксперт: Угрозы Зеленского не напугали зарубежные авиакомпании
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Международная организация гражданской авиации отделалась общими словами и запустила долгий пересмотр документов, чтобы уйти от прямой оценки незаконных заявлений Украины, но на деле вновь возложила ответственность за безопасность полетов на Россию, тогда как ни одна зарубежная авиакомпания на угрозы Зеленского так и не отреагировала, сказал газете ВЗГЛЯД главный редактор портала «Авиа.ру» Роман Гусаров, комментируя реакцию ИКАО на киевские угрозы гражданской авиации.

    Международная организация гражданской авиации (ICAO) выступила с заявлением в ответ на угрозы Киева в адрес российского воздушного пространства. Там напомнили, что конвенция о международной гражданской авиации обязывает все государства обеспечивать защиту гражданских судов и запрещает применение против них оружия. Одновременно организация сообщила, что обновит руководство по безопасности полетов над зонами конфликтов, чтобы власти и авиакомпании могли эффективнее оценивать риски от преднамеренных враждебных действий. 

    «ИКАО совсем промолчать не смогла, но и реальную оценку неправомерным, незаконным действиям и заявлениям Украины давать не захотела, поэтому решила отделаться общими словами. Организация фактически намекнула, что прежние положения устарели и в новых реалиях на них уже нельзя опираться, а значит, документы будут пересматриваться. Это удобная позиция, при которой можно ничего конкретного не заявлять по существу. По сути, за громкими формулировками о новых угрозах не стоит никакой прямой реакции на то, что делает Киев», – говорит Гусаров.

    Отдельно в ИКАО указали, что государства – члены организации обязаны обеспечивать безопасность полетов гражданской авиации, однако там же уточняется, что речь идет о безопасности в собственном воздушном пространстве, замечает собеседник. Это значит, что ответственность вновь возложили на Россию, ведь, несмотря на заявления Зеленского, именно она должна гарантировать безопасность гражданских рейсов. Подобный подход ничего не дает, а пересмотр документов ничего не изменит, считает он. Авиация по-прежнему будет отвечать за все происходящее, и никаких новых механизмов защиты решение ИКАО не создает.

    «Они запустили процесс пересмотра документов, но это очень длительная и большая работа. Это не просто какие-то положения, здесь требуется согласование и выработка новых норм, а такой процесс может тянуться и полгода. Фактически ИКАО условно дала себе отсрочку, отсрочку от оценки действий Украины. Пока идет вся эта процедура, от организации не нужно ждать никаких конкретных выводов», – отмечает эксперт.

    Зарубежные авиакомпании на угрозы Зеленского фактически никак не отреагировали, замечает он. Единственным исключением стала турецкая чартерная авиакомпания, которая приостановила полеты, но буквально в тот же день объяснила остановку техническими и организационными моментами и заявила, что все рейсы будут возобновлены и выполнены в полном объеме. Позже уточнили, что перевозчику требовалось обновить некий устаревший документ, речь шла о сугубо техническом вопросе. Ни одна авиакомпания не сослалась на заявление главы киевского режима Владимира Зеленского и не прекратила из-за него полеты, а совпадение по времени, скорее всего, осталось лишь совпадением.

    «Роста цен на билеты я в связи с этим не жду, потому что цены сегодня определяет рынок. Для обычных пассажиров возможны разве что более частые задержки рейсов из-за периодических налетов, но не более того. Если цены и вырастут, то повлияют на это совсем другие факторы, например стоимость керосина. Именно топливо влияет на билеты куда сильнее, чем все остальное», – заключил Гусаров.

    На фоне угроз Зеленского в адрес гражданской авиации турецкая авиакомпания Pegasus отменила на 2 сентября 12 рейсов во Внуково и обратно, предложив пассажирам вернуть деньги или перенести вылет, что в аэропорту связали с особым режимом работы. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) подчеркнули, что об уходе турецких перевозчиков с российского рынка речи не идет, а отмены рейсов носили точечный и ситуативный характер и случались и раньше.

    Позже министр транспорта Андрей Никитин заявил, что иностранные авиакомпании обратились к российским властям за разъяснениями и получили все необходимые ответы. По его словам, абсолютное большинство зарубежных перевозчиков тесно сотрудничает с Москвой и хорошо понимает действующие стандарты безопасности полетов.

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    3 сентября 2026, 12:29 • Новости дня
    Путин назвал слухи о мобилизации в России информационной атакой
    Путин назвал слухи о мобилизации в России информационной атакой
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин назвал слухи о якобы возможной мобилизации в стране информационной атакой противника накануне выборов в Государственную думу.

    Президент страны сделал соответствующее заявление на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке, передает РИА «Новости».

    По словам главы государства, в настоящее время нет предпосылок для проведения мобилизационных мероприятий в стране.

    «Нет такого сценария на сегодня, который потребовал бы мобилизации. Это информационная атака со стороны противника в преддверии выборов в Государственную думу с попыткой повлиять на результат», – подчеркнул Владимир Путин.

    Глава государства пояснил, что распространяемые слухи являются целенаправленной попыткой дестабилизировать ситуацию в период избирательной кампании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Владимир Путин назвал слухи о призыве россиян после выборов чушью.

    Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев исключил вероятность проведения новых призывных мероприятий.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг информацию о подготовке очередной волны мобилизации.

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    3 сентября 2026, 12:31 • Новости дня
    Путин раскрыл катастрофические ежемесячные потери украинских войск

    Путин заявил о ежемесячных потерях украинских войск до 12 тыс. человек

    Путин раскрыл катастрофические ежемесячные потери украинских войск
    @ Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин сообщил о критическом снижении мотивации в рядах украинской армии и массовом дезертирстве на фоне колоссальных безвозвратных потерь.

    Ежемесячно вооруженные силы противника теряют от 8 до 12 тыс. военнослужащих, передает РИА «Новости».

    «У противника каждый месяц минус увеличивается. Количество потерь значительно больше, чем людей, которые поступают в результате насильственной мобилизации, возвращения из госпиталей», – заявил глава государства в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума.

    Российский лидер также отметил крайне низкий уровень готовности украинских подразделений к ведению боевых действий. По его словам, в рядах противника сейчас фиксируется огромное количество дезертиров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, политолог Петр Колчин прокомментировал глубокую деморализацию украинских войск из-за тотальной мобилизации.

    Американский журнал Military Watch Magazine сообщил о рекордном количестве дезертиров в рядах ВСУ.

    Президент России Владимир Путин заявил о полном переходе стратегической инициативы к Вооруженным силам РФ.

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    3 сентября 2026, 18:12 • Новости дня
    МИД вызвал посла Норвегии из-за ареста судна «Профессор Молчанов»

    МИД вызвал посла Норвегии Олуфсен из-за ареста судна «Профессор Молчанов»

    МИД вызвал посла Норвегии из-за ареста судна «Профессор Молчанов»
    @ J.W.Alker/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Министерство иностранных дел России выразило решительный протест послу Норвегии Хейди Олуфсен в связи с арестом российского научного судна на Шпицбергене.

    Российское внешнеполитическое ведомство вызвало посла Норвегии Хейди Олуфсен для заявления решительного протеста, сообщается на сайте МИД России. Причиной стал арест научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов», который произошел 2 сентября в порту Баренцбурга на архипелаге Шпицберген по запросу Украины.

    Судно принадлежит Росгидромету и выполняло плановый рейс из Мурманска. На его борту находились ученые и сотрудники треста «Арктикуголь». Кроме того, корабль доставлял жизненно важные грузы в российские поселки Баренцбург и Пирамида.

    В министерстве подчеркнули, что введенные Осло ограничительные меры нарушают нормы международного права и Договор о Шпицбергене 1920 года. Российские граждане и организации на архипелаге фактически оказались в состоянии блокады, что расценивается как прямая дискриминация.

    Москва категорически не приемлет действия норвежских властей, направленные на ограничение законного присутствия России на Шпицбергене. Компетентные ведомства намерены добиваться снятия ареста с судна. Экипажу и пассажирам оказывается необходимая консульско-правовая помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, норвежские власти арестовали российское научное судно по иску украинской компании «Нафтогаз».

    Российские дипломаты потребовали от Осло немедленного освобождения задержанного корабля.

    Минтранс выделил специальное судно для эвакуации экипажа и пассажиров.

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