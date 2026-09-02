АТОР: Турецкие авиакомпании не планируют уходить из России

АТОР опровергла слухи об уходе турецких авиакомпаний из России

Tекст: Мария Иванова

Отмены рейсов турецкими авиаперевозчиками носили точечный и ситуативный характер, передает ТАСС.

В Ассоциации туроператоров России пояснили, что о прекращении полетных программ и уходе компаний из страны речи не идет.

«Об отмене полетных программ и уходе турецких авиаперевозчиков из России речи не идет. Отмены рейсов были точечными и ситуативными, такое происходило и раньше. Оснований для аннуляций туров в Турцию, купленных на ближайшие даты и в глубину, нет», – подчеркнули в ассоциации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, турецкие авиакомпании Pegasus и Turkish Airlines отменили несколько ночных рейсов во Внуково без объяснения причин.

В мае Российский союз туроператоров порекомендовал туристам перенести поездки в Анталью из-за массовой отмены рейсов перевозчика Air Anka.

Около трех тысяч застрявших в Турции российских путешественников вернулись домой на самолетах других авиакомпаний.