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АТОР: Турецкие авиакомпании не планируют уходить из России
АТОР опровергла слухи об уходе турецких авиакомпаний из России
Отмены рейсов турецкими авиакомпаниями носят точечный характер, оснований для беспокойства и аннуляции туров в Турцию на ближайшие даты нет, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Отмены рейсов турецкими авиаперевозчиками носили точечный и ситуативный характер, передает ТАСС.
В Ассоциации туроператоров России пояснили, что о прекращении полетных программ и уходе компаний из страны речи не идет.
«Об отмене полетных программ и уходе турецких авиаперевозчиков из России речи не идет. Отмены рейсов были точечными и ситуативными, такое происходило и раньше. Оснований для аннуляций туров в Турцию, купленных на ближайшие даты и в глубину, нет», – подчеркнули в ассоциации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, турецкие авиакомпании Pegasus и Turkish Airlines отменили несколько ночных рейсов во Внуково без объяснения причин.
В мае Российский союз туроператоров порекомендовал туристам перенести поездки в Анталью из-за массовой отмены рейсов перевозчика Air Anka.
Около трех тысяч застрявших в Турции российских путешественников вернулись домой на самолетах других авиакомпаний.