В призыве «Будем, как Иран» имеется глубокое противоречие с реальностью. Дело в том, что если рассматривать пары Россия – Украина и Иран – США, то по всем формальным признакам в этом противостоянии мы вовсе не Иран.26 комментариев
Путин прибыл в конгресс-центр «Ырыс Ордо» на саммит ШОС
Путин приехал в конгресс-центр Бишкека для участия в саммите ШОС
Президент России Владимир Путин приехал в конгресс-центр «Ырыс Ордо» в Бишкеке, где через несколько минут начнется саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Глава государства прибыл к главному зданию нового комплекса, где выстроился почетный караул и были подняты государственные флаги стран-участниц, передает ТАСС. Под звуки торжественной фанфары политик прошел внутрь конгресс-центра. В фойе его встретил хозяин мероприятия президент Киргизии Садыр Жапаров.
После сбора всех участников форума в комплексе «Ырыс Ордо» политики сделали традиционные совместные фотографии. Затем делегации проследовали в зал «Насият», чтобы начать заседание Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества.
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