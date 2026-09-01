В призыве «Будем, как Иран» имеется глубокое противоречие с реальностью. Дело в том, что если рассматривать пары Россия – Украина и Иран – США, то по всем формальным признакам в этом противостоянии мы вовсе не Иран.27 комментариев
ВС России разгромили оборонные предприятия и порты на Украине
Российские войска поразили военные заводы в Киеве и порты в Одессе
Масштабная ночная атака привела к поражению ключевых инфраструктурных объектов топливно-энергетического комплекса и складов с военными грузами противника на Украине, сообщили в Минобороны России.
Минувшей ночью российские военные применили высокоточное оружие и дальнобойные ударные беспилотники, передает Минобороны. Целями стали предприятия военно-промышленного комплекса в Киеве и прилегающей области. Эти заводы занимались производством ракетных систем, дронов и комплектующих для нужд украинской армии.
Кроме того, серьезный урон нанесен объектам инфраструктуры в Одессе и Одесской области. Удары пришлись по территориям портов Одесса и Черноморск. Там располагались склады с горюче-смазочными материалами и военными грузами, обеспечивающими работу портовой логистики.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа российские войска поразили танкер с горюче-смазочными материалами для ВСУ в порту Измаил.
В начале прошлого месяца массированный удар вывел из строя портовую инфраструктуру в Одесской области.
В июле Вооруженные силы России атаковали киевский завод по производству беспилотников.