ВС России разгромили оборонные предприятия и порты на Украине

Российские войска поразили военные заводы в Киеве и порты в Одессе

Tекст: Дмитрий Зубарев

Минувшей ночью российские военные применили высокоточное оружие и дальнобойные ударные беспилотники, передает Минобороны. Целями стали предприятия военно-промышленного комплекса в Киеве и прилегающей области. Эти заводы занимались производством ракетных систем, дронов и комплектующих для нужд украинской армии.

Кроме того, серьезный урон нанесен объектам инфраструктуры в Одессе и Одесской области. Удары пришлись по территориям портов Одесса и Черноморск. Там располагались склады с горюче-смазочными материалами и военными грузами, обеспечивающими работу портовой логистики.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа российские войска поразили танкер с горюче-смазочными материалами для ВСУ в порту Измаил.

В начале прошлого месяца массированный удар вывел из строя портовую инфраструктуру в Одесской области.

В июле Вооруженные силы России атаковали киевский завод по производству беспилотников.