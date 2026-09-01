В призыве «Будем, как Иран» имеется глубокое противоречие с реальностью. Дело в том, что если рассматривать пары Россия – Украина и Иран – США, то по всем формальным признакам в этом противостоянии мы вовсе не Иран.27 комментариев
Путин: Доля национальных валют в расчетах России и ШОС превысила 98%
Торговые расчеты между Россией и государствами Шанхайской организации сотрудничества практически полностью переведены на национальные валюты, достигнув рекордного показателя в 98%, заявил президент России Владимир Путин.
Российский лидер выступил на заседании Совета глав государств-членов ШОС, передает РИА «Новости».
«Во взаиморасчетах наших государств все шире используют национальные валюты, в операциях России с участниками организации их доля составляет более 98%», – сказал Путин.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал визит российского лидера на саммит ШОС в Бишкеке.
В ноябре прошлого года Владимир Путин сообщил о превышении доли нацвалют в расчетах со странами организации отметки в 97%.
Министр финансов Антон Силуанов весной оценил долю национальных валют во взаимных расчетах с Китаем в 99%.