Путин: Доля национальных валют в расчетах России и ШОС превысила 98%

Tекст: Елизавета Шишкова

Российский лидер выступил на заседании Совета глав государств-членов ШОС, передает РИА «Новости».

«Во взаиморасчетах наших государств все шире используют национальные валюты, в операциях России с участниками организации их доля составляет более 98%», – сказал Путин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал визит российского лидера на саммит ШОС в Бишкеке.

В ноябре прошлого года Владимир Путин сообщил о превышении доли нацвалют в расчетах со странами организации отметки в 97%.

Министр финансов Антон Силуанов весной оценил долю национальных валют во взаимных расчетах с Китаем в 99%.