В призыве «Будем, как Иран» имеется глубокое противоречие с реальностью. Дело в том, что если рассматривать пары Россия – Украина и Иран – США, то по всем формальным признакам в этом противостоянии мы вовсе не Иран.27 комментариев
Путин призвал страны ШОС исключить провоцирование вооруженных конфликтов
Президент России Владимир Путин в годовщину начала Второй мировой войны призвал государства Шанхайской организации сотрудничества не допускать провоцирования вооруженных конфликтов.
Глава государства выступил на саммите объединения в Бишкеке, передает РИА «Новости». «Хотел бы напомнить, уважаемые друзья, что сегодня первое сентября – это день начала Второй мировой войны. Мы должны сделать все для того, чтобы исключить из мировой практики любое провоцирование вооруженных конфликтов», – сказал политик.
Российский лидер прибыл в Киргизию в понедельник. В текущем году республика выступает председателем ШОС. Мероприятия в рамках организации и формата ШОС+ посетят представители 17 государств и шести международных объединений.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент России прилетел в столицу Киргизии для участия в мероприятиях Шанхайской организации сотрудничества.
Утром во вторник глава государства приехал в бишкекский конгресс-центр «Ырыс Ордо».
На полях саммита российский лидер назвал ШОС полноценной международной структурой.