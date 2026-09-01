Путин призвал страны ШОС исключить провоцирование вооруженных конфликтов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Глава государства выступил на саммите объединения в Бишкеке, передает РИА «Новости». «Хотел бы напомнить, уважаемые друзья, что сегодня первое сентября – это день начала Второй мировой войны. Мы должны сделать все для того, чтобы исключить из мировой практики любое провоцирование вооруженных конфликтов», – сказал политик.

Российский лидер прибыл в Киргизию в понедельник. В текущем году республика выступает председателем ШОС. Мероприятия в рамках организации и формата ШОС+ посетят представители 17 государств и шести международных объединений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент России прилетел в столицу Киргизии для участия в мероприятиях Шанхайской организации сотрудничества.

Утром во вторник глава государства приехал в бишкекский конгресс-центр «Ырыс Ордо».

На полях саммита российский лидер назвал ШОС полноценной международной структурой.