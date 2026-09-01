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Каллас заявила об отсутствии решений по ПВО для Киева на встрече ЕС
Каллас: Киеву не следует ждать поставок ракет ПВО по итогам встречи ЕС
Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила об отсутствии планов принимать конкретные решения о поставках систем ПВО Киеву на встрече министров обороны ЕС.
Украине не стоит рассчитывать на конкретные результаты, в том числе на поставки систем противовоздушной обороны, по итогам неформальной встречи министров обороны стран Европейского союза, передает ТАСС.
Мероприятие проходит на ирландском курорте «Лощина друидов».
«Это неформальная встреча, поэтому мы сегодня не принимаем никаких конкретных решений», – сообщила глава европейской дипломатии, отвечая на вопросы украинских журналистов о возможных поставках средств ПВО. Заявление прозвучало в ходе министерской встречи, трансляцию которой в режиме онлайн вела Еврокомиссия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Еврокомиссия отказалась финансировать закупку американских систем Patriot для украинской армии.
Весной Кая Каллас заявила о стагнации европейской оборонной промышленности.
В прошлом году глава евродипломатии подтвердила планы обсудить поставки дальнобойных ракет Taurus Киеву.