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Российская авиация разгромила пункты управления ВСУ под Харьковом
ВКС России поразили базы и пункты управления БПЛА ВСУ на Украине
ВКС России поразили пункты временной дислокации, пункт управления беспилотной авиации в Харьковской области и пункт управления БПЛА в Херсоне, сообщили в Минобороны.
Вооруженные силы России нанесли удары по пунктам временной дислокации и управления украинских войск в Харьковской области и Херсоне, передает РИА «Новости».
В Министерстве обороны уточнили, что атака была проведена с использованием легких многоцелевых управляемых ракет.
«Целями стали пункты временной дислокации 3-й отмбр ВСУ в населенном пункте Григоровка Харьковской области и пункт управления БПЛА 13-й обр Национальной гвардии Украины в населенном пункте Липцы Харьковской области», – заявили в ведомстве.
Кроме того, российская авиация сбросила авиабомбу ФАБ-3000 на пункт управления беспилотными системами 414-й бригады ВСУ, расположенный в Херсоне. Удары были направлены на снижение боевого потенциала противника в этих регионах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 23 августа российские войска нанесли удары авиабомбами по пунктам временной дислокации ВСУ в Харьковской области.
До этого истребители-бомбардировщики Су-34 ликвидировали два командных пункта украинских беспилотников в этом же регионе.
В начале августа авиация поразила центры управления дронами в Херсонской области тяжелыми бомбами ФАБ-3000.