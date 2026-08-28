Когда Ормузский пролив закрыт, Суэцкий канал находится в зоне риска, а Южно-Китайское море напоминает пороховую бочку, Северный морской путь с его ледокольным сопровождением и российской системой безопасности становится все более очевидным вариантом.0 комментариев
Московский суд заочно приговорил Арестовича к 11 годам колонии
Второй западный окружной военный суд вынес решение по делу бывшего внештатного советника офиса президента Украины Алексея Арестовича (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), его заочно приговорили к 11 годам колонии.
«По совокупности преступлений назначить Арестовичу Алексею Николаевичу окончательное наказание в виде 11 лет лишения свободы», – огласил вердикт судья, передает РИА «Новости».
Отбыв первые три года в тюрьме, осужденному предстоит провести остаток срока в колонии общего режима. Кроме того, ему на четыре года запретили администрировать сайты и интернет-каналы. Сейчас фигурант уголовного дела объявлен в розыск.
Следствие установило, что весной 2022 года политик призывал уничтожать железнодорожные пути для срыва снабжения войск в зоне спецоперации. Позже он опубликовал ложные сведения об ударе по вокзалу в Краматорске, заявив о гибели более 30 человек.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале 2024 года Басманный суд Москвы заочно арестовал Алексея Арестовича.
В мае прошлого года президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против бывшего советника.
В октябре прошлого года МВД России повторно объявило его в розыск.