Московский суд заочно приговорил Арестовича к 11 годам колонии

Tекст: Елизавета Шишкова

«По совокупности преступлений назначить Арестовичу Алексею Николаевичу окончательное наказание в виде 11 лет лишения свободы», – огласил вердикт судья, передает РИА «Новости».

Отбыв первые три года в тюрьме, осужденному предстоит провести остаток срока в колонии общего режима. Кроме того, ему на четыре года запретили администрировать сайты и интернет-каналы. Сейчас фигурант уголовного дела объявлен в розыск.

Следствие установило, что весной 2022 года политик призывал уничтожать железнодорожные пути для срыва снабжения войск в зоне спецоперации. Позже он опубликовал ложные сведения об ударе по вокзалу в Краматорске, заявив о гибели более 30 человек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале 2024 года Басманный суд Москвы заочно арестовал Алексея Арестовича.

В мае прошлого года президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против бывшего советника.

В октябре прошлого года МВД России повторно объявило его в розыск.