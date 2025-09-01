Tекст: Денис Тельманов

Число первоклассников на Украине в этом году сократилось на 20% по сравнению с прошлым, передает ТАСС.

Глава образовательного комитета Верховной рады Сергей Бабак сообщил, что в школы пойдут около 252 тыс. первоклассников против 314 тысяч годом ранее.

Бабак отметил: «В этом году в школы пойдут около 252 тысяч первоклассников. В прошлом году их было 314 тысяч. То есть имеем минус 62 тыс. детей (20%)». Он подчеркнул, что эти данные предварительные, они уточнятся после 5 сентября.

По словам главы комитета, снижение связано с отрицательной демографией. При этом, сообщил он, в этом году шестилетних детей почти не вывозили за границу, а некоторые семьи даже возвращались. Депутат прогнозирует дальнейшее падение числа первоклассников.

В общей сложности учебный год на Украине начали 3,5 млн школьников, из которых 300 тысяч учатся дистанционно из-за границы. Сейчас в каждой двадцатой украинской школе обучаются менее 45 детей, всего таких школ 525. В этом году государство прекращает их финансирование, однако местные власти могут поддерживать школы из собственных бюджетов.

Депутат Максим Бужанский назвал снижение числа первоклассников катастрофой. Экс-премьер Николай Азаров обратил внимание на прекращение финансирования малокомплектных школ и раскритиковал действия киевских властей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинским СМИ предрекли две волны эмиграции после окончания спецоперации из-за возвращения 2 млн человек и возможного вступления страны в Евросоюз. За последние четыре года количество первоклассников на Украине снизилось на 122 тысячи, а число школ уменьшилось на 2114, в основном в сельской местности.

С 2027 года физика, биология и химия станут необязательными для старшеклассников, так как министерство образования планирует внедрить профильное обучение с тремя направлениями: языковым, общественно-гуманитарным и «физмат».