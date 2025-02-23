Перезахоронение Неизвестного Солдата со всеми возможными воинскими почестями стало событием общенационального масштаба. 3 декабря 1967 года гроб на артиллерийском лафете доставили в Москву. По всей улице Горького стояли сотни тысяч москвичей. Многие плакали. Старики крестились. На Манежной площади гроб сняли с лафета…3 комментария
Украине предрекли две волны эмиграции после окончания СВО
Украинским СМИ предрекли две волны эмиграции из страны после окончания спецоперации в связи с возвращением 2 млн человек и возможным вступлением в ЕС.
Украинское издание Telegraf предсказывает, что после завершения специальной военной операции (СВО) жители Украины массово покинут страну. По данным издания, ожидается две волны эмиграции.
Первая волна начнется сразу после окончания боевых действий. Прогнозируется, что в Украину вернутся около 2 млн человек, но примерно такое же количество мужчин уедет за границ, передает «Лента.ру».
Вторая волна миграции ожидается в случае вступления Украины в Европейский союз (ЕС). В этом случае страну могут покинуть от 1 до 2 млн человек. Основной причиной станет разница в уровне заработной платы на Украине и в странах ЕС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, за последние четыре года на Украине снизилось количество первоклассников на 122 тыс.