12 октября 1492 года экспедиция Христофора Колумба достигла острова Сан-Сальвадор в Багамском архипелаге – это событие считается официальной датой открытия Америки. Никогда в истории человечества географические открытия не обходились ему так дорого – если измерять цену человеческими жизнями.0 комментариев
Глава МВФ Георгиева призвала переосмыслить подход к образованию из-за ИИ
Директор МВФ заявила о необходимости пожизненного образования в эпоху ИИ
Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что бурное развитие искусственного интеллекта делает пожизненное непрерывное образование насущной необходимостью для людей.
Развитие искусственного интеллекта меняет структуру спроса на рабочую силу, поэтому правительствам следует полностью переосмыслить концепцию подготовки кадров, передает РИА «Новости».
«Необходимо переосмыслить подход к образованию в эпоху искусственного интеллекта. Нужно понять, что больше нельзя получить навык один раз и пользоваться им всю жизнь. Пожизненное непрерывное обучение становится насущной необходимостью», – заявила Георгиева на тематическом круглом столе в рамках совещаний Всемирного банка и МВФ в Бангкоке.
По ее словам, технологии снижают традиционный спрос на сотрудников и меняют структуру требований к специалистам, из-за чего актуальные в данный момент компетенции могут оказаться бесполезными уже в ближайшем будущем.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в США зафиксировали риск образования пузыря в сфере искусственного интеллекта.
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