Поэзия здесь и сейчас – это форма любви без иллюзий. Мы пережили девяностые и пережили нулевые, мы отказались от мифа о светлом будущем, а поэзия отказалась от роли матери-утешительницы. Поэт – тот, кто говорит правду, даже если ему не верят.4 комментария
Эксперт во избежание уловок магазинов предложил изучать динамику цен
Аналитик Спектор: В «черную пятницу» стоит проверять историю цен
Покупателям на распродажах в «черную пятницу» следует ориентироваться не на заявленную скидку, а на итоговую цену товара и ее динамику за последние месяцы, заявил руководитель аналитического подразделения Центра развития потребительского рынка экономического факультета МГУ Станислав Спектор.
«Важнее смотреть не на процент, а на то, сколько вы сэкономите по сравнению с ценой, по которой товар обычно продается. Текущую цену стоит сравнить с двумя ориентирами: историей цены этого товара и предложениями конкурентов», – сказал Спектор РИА «Новости».
По его словам, перед распродажами некоторые магазины повышают цены, а затем снижают их, создавая видимость крупной скидки. Если товар стоил 9 тыс. рублей, перед акцией подорожал до 12 тыс., а затем цену снизили до 8,5 тыс., заявленная скидка составит почти 29%, хотя фактическая экономия – лишь 6%.
Спектор отметил, что некоторые платформы показывают историю изменения стоимости, а поисковые сервисы позволяют сравнить цены. Для сезонных товаров и электроники эксперт рекомендовал изучать динамику за более длительный период и не совершать импульсивных покупок.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Роспотребнадзор предупредил об искусственном формировании скидок. В Госдуме сообщили о создании мошенниками поддельных интернет-магазинов с большими скидками. «Лаборатория Касперского» выявила новые схемы обмана перед «черной пятницей».