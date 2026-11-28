Аналитик Спектор: В «черную пятницу» стоит проверять историю цен

Tекст: Катерина Туманова

«Важнее смотреть не на процент, а на то, сколько вы сэкономите по сравнению с ценой, по которой товар обычно продается. Текущую цену стоит сравнить с двумя ориентирами: историей цены этого товара и предложениями конкурентов», – сказал Спектор РИА «Новости».

По его словам, перед распродажами некоторые магазины повышают цены, а затем снижают их, создавая видимость крупной скидки. Если товар стоил 9 тыс. рублей, перед акцией подорожал до 12 тыс., а затем цену снизили до 8,5 тыс., заявленная скидка составит почти 29%, хотя фактическая экономия – лишь 6%.

Спектор отметил, что некоторые платформы показывают историю изменения стоимости, а поисковые сервисы позволяют сравнить цены. Для сезонных товаров и электроники эксперт рекомендовал изучать динамику за более длительный период и не совершать импульсивных покупок.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Роспотребнадзор предупредил об искусственном формировании скидок. В Госдуме сообщили о создании мошенниками поддельных интернет-магазинов с большими скидками. «Лаборатория Касперского» выявила новые схемы обмана перед «черной пятницей».