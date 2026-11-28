Поэзия здесь и сейчас – это форма любви без иллюзий. Мы пережили девяностые и пережили нулевые, мы отказались от мифа о светлом будущем, а поэзия отказалась от роли матери-утешительницы. Поэт – тот, кто говорит правду, даже если ему не верят.4 комментария
Шварценеггер признался в сохраненной после развода рождественской традиции
Шварценеггер рассказал о сохранении рождественских традиций в семье
Голливудский актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер сообщил, что по-прежнему отмечает Рождество с бывшей супругой Марией Шрайвер, чтобы поддерживать семейные традиции.
Шварценеггер и Шрайвер, которые расстались в 2011 году после 25 лет брака, продолжают собираться на праздники с детьми и внуками.
«Не имеет значения, разведены вы или нет, мы собираемся», – рассказал актер журналу People.
Бывший губернатор Калифорнии пояснил, что семья отправляется в дом к Шрайвер, где стоит огромная рождественская елка. Шварценеггер также вспомнил, как любил будить детей поздно вечером в канун Рождества, чтобы вместе сидеть у окна и пытаться разглядеть Санта-Клауса и его оленей.
Кроме того, актер поделился воспоминаниями о рождественских традициях своего детства в Австрии, где елку украшали настоящими свечами и завернутыми в обертку конфетами, а на верхушку обязательно устанавливали ангела. Елка всегда доставала до потолка.
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