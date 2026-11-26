При таком дисбалансе сил поражение Острова Свободы в случае агрессии США кажется, на первый взгляд, предопределенным. Однако не все так просто – Революционные вооруженные силы и вообще Куба славятся своими способностями к асимметричным действиям.5 комментариев
Умер сыгравший в «Улицах разбитых фонарей» актер Счастливый
Актер из «Улиц разбитых фонарей» Счастливый скончался в возрасте 62 лет
Российский актер, музыкант и писатель Бангис Счастливый ушел из жизни в возрасте 62 лет.
О смерти артиста сообщили в его семье, передает РИА «Новости». «Да, к сожалению, его не стало», – сказал собеседник агентства.
Счастливый родился 6 октября 1964 года. При рождении он получил имя Бангис Счастливый, однако позднее сменил его на Амара Бангура II. Помимо съемок в кино, он занимался музыкой и литературным творчеством.
Наибольшую известность артисту принесли работы в фильме «Цирк сгорел, и клоуны разбежались» с Николаем Караченцовым, а также в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила» и «Ниро Вульф и Арчи Гудвин».
Как писала газета ВЗГЛЯД, летом артист Валерий Степанов ушел из жизни после продолжительных жалоб на боли в сердце.
Весной в возрасте 74 лет скончался снявшийся в сериале «Улицы разбитых фонарей» актер и каскадер Александр Пангаев.
В марте пресс-служба Новосибирского городского драматического театра сообщила о смерти актера Николая Соловьева.