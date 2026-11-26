В Боливии началась бессрочная забастовка транспортников из-за цен на дизель

Tекст: Ольга Иванова

Транспортники потребовали от правительства отменить декрет о механизме регулируемой цены на дизельное топливо и решить ряд других проблем отрасли, передает РИА «Новости» со ссылкой на радиостанцию Erbol.

Организация намерена продолжать протесты до выполнения требований властями. Перевозчики добиваются отмены нового механизма, после введения которого стоимость литра дизельного топлива выросла с 1,5 до 1,7 доллара.

Работники транспортного сектора также настаивают на решении проблем в налоговой и таможенной сферах, урегулировании ситуации с контейнерными перевозками, улучшении состояния дорог и устранении сложностей со сбором платы за проезд по трассам.

Палата призвала перевозчиков прекратить работу, убрать автомобили в безопасные места, разместить на транспортных средствах национальные флаги и избегать насилия во время акции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце производство традиционных видов сыра во Франции и Италии оказалось под угрозой из-за забастовок водителей грузовиков.

Глава французского профсоюза Софи Бине призвала к проведению общенациональной забастовки из-за игнорирования властями требований протестующих.

Протест дальнобойщиков против высоких цен на топливо в итальянской области Кампания привел к перекрытию движения на развязках автомагистралей.