Засуха и рост цен на топливо ударили по производству сыра в Европе

Tекст: Игорь Иножарский

Производство традиционных видов сыра во Франции и Италии столкнулось с серьезными проблемами из-за климатических и экономических кризисов, пишет Politico.

Во Франции из-за сильной засухи и волн тепла пострадали пастбища. Это вынудило власти смягчить строгие правила производства знаменитых сыров, таких как конте, бофор и абонданс. Фермерам временно разрешили изменить рацион питания коров.

В Италии производство буйволиной моцареллы оказалось парализовано из-за забастовки дальнобойщиков, вызванной резким ростом цен на топливо на фоне конфликта в Иране. Водители приостановили работу, в результате чего молоко не поступает на сыроварни в районе Неаполя.

Поскольку буйволиное молоко должно быть переработано в течение 60 часов, убытки производителей составили около 3 млн евро всего за сутки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Франции Эммануэль Макрон сторговался с ближневосточными странами о поставках дизельного топлива в Париж. Во вторник забастовка итальянских водителей грузовиков против подорожания топлива привела к остановке фабрик по производству макаронных изделий. На прошлой неделе Эммануэль Макрон заявил о расколе между Вашингтоном и европейскими партнерами из-за договоренностей США с Россией по дизельному топливу.