После протестов во Франции отправили за решетку почти 150 человек

Минюст Франции: Число помещенных за решетку после беспорядков достигло 149

Tекст: Елизавета Шишкова

«За решетку было помещено уже 149 человек. Таким образом, мы наблюдаем дальнейший резкий рост числа людей, которых помещают под предварительное заключение или отправляют за решетку прямо в зале суда», – приводит его слова РИА «Новости».

Протесты во Франции прошли в минувшие выходные и вылились в массовые беспорядки по всей стране.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник главы Минюста и МВД Франции признали провал властей в ходе беспорядков.

В воскресенье телеканал BFMTV сообщил о задержании почти 2,4 тыс. человек во время протестов во Франции.

В субботу французская полиция применила слезоточивый газ при разгоне протестов.