Во Франции задержаны нарисовавшие истребители Mirage в виде гробов молдаване

Tекст: Ольга Иванова

Инцидент произошел во Франции, сообщает RT. Полиция задержала четверых, из которых трое оказались гражданами Молдавии, в момент нанесения граффити с изображением французских истребителей в виде гробов и подписью: «Французские солдаты на Украине».

Граффити также появлялись на зданиях агентства AFP и газеты Le Figaro, а на некоторых изображались французские истребители Mirage, стилизованные под гробы с крыльями. Задержанным предъявлены обвинения в порче имущества и попытках «деморализации французской армии».

За последнее нарушение предусмотрено наказание в виде штрафа до 75 тыс. евро (7,2 млн рублей) и лишения свободы на срок до пяти лет. Суд рассмотрит дело в феврале следующего года.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк рассказал о поставках иностранного вооружения и техники, в том числе американских истребителей F-16, французских Mirage и шведских Gripen.



