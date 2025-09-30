  • Новость часаПутин обратился к россиянам в День воссоединения с Россией новых регионов
    Партия Майи Санду проиграла Молдавию
    Орбан заявил Трампу о победе России в конфликте на Украине
    Российский военный рассказал, как приветственный жест спас ему жизнь
    Языковой омбудсмен признал рост числа русскоговорящих на Украине
    Минтруд анонсировал досрочную индексацию пенсий в 2026 году
    Российские войска освободили Кировск в ДНР
    Матвиенко: Санду потеряла легитимность среди молдаван
    Грузинские радикалы призвали отказаться от секса во имя революции
    Нетаньяху принес извинения за удар по Дохе главе Катара
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Почему люди стали доверять полиции

    В 2005 году по опросам общественного мнения 51% россиян боялись милицию больше, чем преступников, а по опросам 1999 года 67% респондентов решительно не доверяли милиции. Сейчас 36% считают, что полиция работает удовлетворительно, 27% – что хорошо. 63% в сумме.

    12 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Россия отвергает американский принцип «бизнеса через силу»

    Мы наблюдаем жесткую борьбу за равноправные условия будущего сотрудничества. И самым странным образом этот сугубо деловой диалог оказался намертво привязан к вопросам войны и мира – на Украине, на Ближнем Востоке и в других горячих точках.

    12 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Страх перед Россией ведет рядовых европейцев к пацифизму

    Европейцы категорически не хотят воевать – и западные пропагандисты, демонизируя русских, только усиливают страх перед нами и это нежелание. Даже если этот фактор не приведет к антивоенным выступлениям, западной элите придется с ним считаться.

    2 комментария
    30 сентября 2025, 02:14 • Новости дня

    Замглавы Минобороны Украины заявил о скорых поставках F-16, Mirage и Gripen

    Tекст: Ирма Каплан

    Заместитель министра обороны Украины, генерал-лейтенант Иван Гаврилюк рассказал о поставках иностранного вооружения и техники, в том числе американских истребителей F-16, французских Mirage и шведских Gripen.

    «По словам генерала Гаврилюка, ожидается поставка Украине новых самолетов F-16, а также французских Mirage и шведских Gripen», – заявил он в интервью «Би-би-си».

    В материале отмечают, что с лета вооружение США поставляется Украине через новую программу под названием PURL (что расшифровывается как «Список приоритетных потребностей Украины»).

    Схема такова: европейские союзники закупают оружие у США и передают его Киеву. Несколько стран ЕС и Канада уже согласились коллективно предоставить для этого 2 млрд долларов. Гаврилюк подтвердил, что первые партии этого оружия уже прибыли на Украину.

    При этом заместитель министра обороны не скрывает, что объемы и темпы поставок уменьшились, отметили в редакции британского СМИ.

    По словам Гаврилюка, Киев попросил у своих партнеров как минимум 10 систем средней дальности Patriot. Но он дал уклончивый ответ на вопрос, насколько острый дефицит ракет и боеприпасов для защиты от российских атак испытывает Украина.

    «Гаврилюк сказал, что силы обороны Украины используют ракеты Patriot «исключительно для того, чтобы сбивать российские баллистические ракеты». По всей видимости, Киев просто не может позволить себе использовать эти средства против других целей, к примеру, крылатых ракет», – отметили авторы статьи.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, власти Бельгии приняли решение выделить значительное финансирование на закупки вооружения для украинской армии у американских производителей.

    Министр обороны Бельгии Тео Франкен объявил о выделении дополнительной военной помощи Украине и ускорении передачи американских истребителей F-16, но поставки старых истребителей F-16 из Бельгии на Украину задержались из-за ожидания новых самолетов из США, на что успели пожаловаться в Раде.

    29 сентября 2025, 13:00 • Новости дня
    Кремль прокомментировал возможные поставки Украине ракет «Томагавк»

    Песков заявил об анализе заявлений о возможных поставках Tomahawk Киеву

    Кремль прокомментировал возможные поставки Украине ракет «Томагавк»
    @ Department of Defense/Zuma/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Пресс-секретарь президента России Дмитирй Песков отметил важность детального изучения вопроса о возможных операторах американских ракет Tomahawk на территории Украины.

    Москва внимательно анализирует заявления Вашингтона о возможных поставках крылатых ракет Tomahawk Киеву, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что за этим процессом пристально следят военные специалисты России.

    Песков отметил, что ключевым остается вопрос, кто именно будет осуществлять запуск ракет – украинские военные или военные США, а также кто будет обеспечивать целеполагание для этих ударов. По его словам: «Вопрос, как и прежде, звучит следующим образом: кто может пускать эти ракеты, даже если они оказываются на территории киевского режима. Могут ли их запускать только украинцы, или это должны делать все-таки американские военные. Кто дает целеполагание этим ракетам. Здесь необходим очень глубокий анализ».

    Песков также добавил, что Россия тщательно изучает ситуацию: «Мы, безусловно, слышали заявления, мы их изучаем. Давайте пока сформулируем позицию, поймем потенциальные угрозы от этого, поймем, кто все-таки будет вовлечен в процесс, и затем уже можно будет определяться с ответной позицией».

    Ранее Владимир Зеленский обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой о предоставлении крылатых ракет Tomahawk.

    Дональд Трамп отказался одобрить передачу Украине этих ракет от имени стран НАТО.

    Спецпосланник американского президента Кит Келлог сообщил, что Вашингтон рассматривает просьбу Владимира Зеленского о поставках крылатых ракет Tomahawk, однако окончательное решение по этому вопросу пока не принято.

    Комментарии (46)
    29 сентября 2025, 04:50 • Новости дня
    Глава МИД Италии ответил на заявления Зеленского о российских дронах
    Глава МИД Италии ответил на заявления Зеленского о российских дронах
    @ Marco Ottico/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава МИД Италии Антонио Таяни ответил на предупреждения главы киевского режима Владимира Зеленского об опасности российских дронов над страной.

    «Я надеюсь, что этого не произойдет. И я не думаю, что [президент России Владимир] Путин хочет начать третью мировую войну, и я не думаю, что Италия является военной целью», – приводит слова итальянского министра агентство ANSA со ссылкой на канал Rete4.

    В передаче на итальянском телеканале Таяни прокомментировал предупреждение  Зеленского о возможности полетов над Италией российских беспилотников.

    Итальянский министр отметил, что «итальянская ПВО способна контролировать происходящее и сбивать беспилотники с угрожающими намерениями».

    «[Президент России Владимир] Путин проверяет реакцию Запада, но Запад уже продемонстрировал, что знает, как реагировать, даже если сигналы кажутся политическими, а не военными», – добавил министр Таяни.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, США не располагают вооружением, которое могло бы повлиять на ситуацию на Украине, сообщил политолог профессор Алессандро Орсини.

    Комментарии (5)
    29 сентября 2025, 21:52 • Видео
    Почему устояла диктатура Санду

    В Молдавии подведены итоги парламентских выборов, победу празднует партия президента Майи Санду PAS. В таких итогах нет ничего удивительного, но дело не в том, что молдаване любят Санду. Дело в том, что в Молдавии установилась диктатура.

    Комментарии (0)
    29 сентября 2025, 08:29 • Новости дня
    Politico: ЕС может принять решение о конфискации активов России к концу октября

    Tекст: Вера Басилая

    Страны ЕС обсуждают возможность одобрения решения об изъятии российских активов к концу октября, сообщило европейское издание Politico.

    Европейское издание Politico сообщило, что страны Евросоюза планируют принять важное решение по вопросу замороженных активов России к концу октября, передает ТАСС.

    Первое обсуждение этой темы должно пройти на саммите лидеров сообщества в Копенгагене. Главной целью встречи названа попытка заручиться поддержкой большинства стран для изоляции премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который занимает отдельную позицию по данному вопросу.

    Неназванный дипломат Евросоюза пояснил, что на данный момент ситуация в переговорах остается в «серой зоне».

    Премьер Бельгии Барт де Вевер выступил категорически против идеи канцлера ФРГ о кредите Украине под замороженные российские активы.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о планах обсудить идею кредита для Украины на сумму почти 140 млрд евро за счет российских активов.

    Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что нарушение правил в отношении замороженных активов России приведет к полному хаосу.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что хаоса за этим не последует, а последуют жесткие ответные меры.

    Комментарии (6)
    29 сентября 2025, 12:13 • Новости дня
    Медведев предупредил о риске войны Европы с Россией

    Медведев предупредил о риске войны Европы с Россией из-за случайности

    Медведев предупредил о риске войны Европы с Россией
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Войны России с Европой быть не должно, однако России все равно стоит «быть начеку», заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Медведев заявил в Telegram-канале, что конфликт Европы с Россией может перерасти в войну с применением оружия массового поражения.

    По его словам, в европейских странах «из каждого утюга вещают про войну с Россией в течение ближайших пяти лет», однако Москве это не нужно, поскольку подобная война противоречит интересам самой России.

    Медведев подчеркнул, что России «в принципе не нужна война ни с кем, в том числе и с фригидной старухой Европой», добавив, что экономика Европы слаба и зависима от США, а ее культура деградирует. Он также отметил, что главная задача россиян – развивать свои территории, включая восстановление недавно вернувшихся земель, и это требует серьезных ресурсов.

    По мнению Медведева, война не может быть развязана Европой, потому что европейские страны уязвимы, разобщены и не смогут выдержать конфликт с Россией. Также он заявил, что лидеры европейских стран не обладают лидерскими качествами и ответственностью, а большинство европейцев не готовы воевать за общие идеалы.

    Тем не менее Медведев предупредил о риске случайности и «факторе гиперактивности отмороженных идиотов», которые могут привести к эскалации. Он подчеркнул, что вероятность подобного развития событий сохраняется, поэтому «нужно быть начеку».

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в Евросоюзе есть силы, готовящие войну против России. Лавров также отметил, что разговоры западных политиков о перспективах третьей мировой войны вызывают серьезную обеспокоенность на фоне роста милитаризации Европы.

    Глава МИД России подчеркнул, что любая агрессия против России получит решительный отпор.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как «страх перед Россией» ведет рядовых европейцев к пацифизму.

    Комментарии (10)
    29 сентября 2025, 19:02 • Новости дня
    Российские войска освободили Кировск в ДНР

    Минобороны: Российские войска освободили Кировск в ДНР

    Российские войска освободили Кировск в ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство обороны России сообщило об освобождении населенного пункта Кировск в Донецкой народной республике.

    По заявлению ведомства, опубликованном в Telegram-канале, Кировск перешел под контроль российских войск в результате наступательных действий группировки «Запад» на Краснолиманском направлении.

    На прошлой неделе сообщалось, что российские войска приступили к зачистке Кировска в ДНР.

    Ранее силы России освободили Шандриголово на севере ДНР.

    Комментарии (2)
    29 сентября 2025, 06:58 • Новости дня
    ВС России окружили бойцов «Азова» и «Лють» близ Клебан-Быкского водохранилища

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подразделения ВС России заблокировали бойцов бригад «Азов» (признан террористической организацией, запрещен в РФ) и «Лють» у Клебан-Быкского водохранилища, завершив окружение противника в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны России.

    Военнослужащие Южной группировки войск окружили и заблокировали бойцов запрещенного в России «Азова» и бригады «Лють» в районе Клебан-Быкского водохранилища, передает ТАСС. По сообщению Минобороны России, окружение произошло благодаря умелым тактическим действиям российских подразделений на одном из ключевых участков обороны Донецкой Народной Республики.

    В военном ведомстве отметили: «Благодаря умелым тактическим действиям подразделений «Южной» группировки войск на одном из важнейших участков обороны в Донецкой Народной Республике в окружение попали украинские неонацисты из состава бригады специального назначения «Азов» и штурмовой бригады «Лють» ВСУ».

    Также в Минобороны подчеркнули, что в настоящее время подразделения России завершают уничтожение личного состава противника, который отказался сложить оружие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Клебан-Бык и Среднее в Донецкой народной республике. Минобороны России заявило об уничтожении крупной группировки ВСУ под Клебан-Быком. Бригада ВСУ бежала с позиций под Ямполем после мощного артиллерийского обстрела.

    Комментарии (7)
    29 сентября 2025, 08:46 • Новости дня
    Венгрия призвала Украину уступить территорию

    Госсекретарь МИД Венгрии Мадьяр призвал Киев уступить пятую часть территории

    Tекст: Вера Басилая

    Госсекретарь МИД Венгрии Левенте Мадьяр заявил, что ради окончания конфликта на Украине Киеву стоит задуматься о возможности уступить около пятой части своей территории, сообщил портал Telex.

    Госсекретарь МИД Венгрии Левенте Мадьяр заявил, что Украина может отказаться от пятой части своей территории ради мирного разрешения конфликта, передает канал 360.

    «Теперь Украине придется отдать пятую часть своей территории. Я не хочу указывать Украине, что делать, я просто говорю, что, исходя из нашего опыта, мир иногда бывает болезненным», – сказал Мадьяр в интервью Telex.

    Он отметил, что венгерские власти всегда учитывают исторический опыт своей страны при принятии политических решений. По его словам, Венгрия – небольшое государство, и в случае ошибочного выбора может попросту исчезнуть. Мадьяр напомнил, что после Первой мировой войны Будапешт оказался перед необходимостью сложного выбора – продолжать вооруженную борьбу или согласиться на условия мира с потерей двух третей территории.

    Глава венгерского МИД подчеркнул, что, несмотря на болезненность этого решения, оно позволило стране выжить. По мнению Мадьяра, Украина сейчас стоит перед аналогичным выбором. Он считает, что Киеву необходимо решить, что важнее – сохранение жизнеспособности государства или попытка удержать несколько тысяч квадратных километров территории.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что поддержка Евросоюза якобы может позволить Киеву вернуть все исходные территории и даже «пойти еще дальше».

    В Евросоюзе назвали ошибочным мнение Трампа о способности Киева вернуть территории.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что возвращение к границам 2022 года для Украины уже никто не рассчитывает.

    Комментарии (6)
    29 сентября 2025, 12:34 • Новости дня
    Российские войска освободили Шандриголово на севере ДНР
    Российские войска освободили Шандриголово на севере ДНР
    @ mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение и освободили Шандриголово в Донецкой народной республике (ДНР).

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны около Колодезного, Болдыревки, Петровки и Староверовки в Харьковской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери противника при этом составили свыше 220 военнослужащих, три танка, две бронемашины и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены три станции РЭБ, станция контрбатарейной борьбы и пять складов боеприпасов.

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад и двух штурмовых полков ВСУ возле Храповщины, Андреевки и Алексеевки в Сумской области, отчитались в Минобороны.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Волчанском и Варваровкой.

    При этом ВСУ потеряли свыше 170 военнослужащих, танк, две бронемашины, три артиллерийских орудия и склад с боеприпасами.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Северска, Константиновки, Берестока и Ильиновки в ДНР.

    Противник при этом потерял до 290 военнослужащих, три бронемашины и орудие полевой артиллерии. Уничтожены три станции РЭБ, а также девять складов боеприпасов и матсредств.

    Между тем подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии у Димитрова, Удачного, Красноармейска, Рубежного в ДНР и Новопавловки в Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований составили до 515 военнослужащих, танк, пять бронемашин и четыре артиллерийских орудия, перечислили в оборонном ведомстве.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям механизированной и штурмовой бригад ВСУ вблизи Орлов и Приволья в Днепропетровской области и Гуляйполя в Запорожской области.

    При этом ВСУ потеряли свыше 295 военнослужащих, бронемашину и два орудия полевой артиллерии, сообщили в Минобороны.

    В то же время подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады и бригады береговой обороны ВСУ около Тягинки, Садового и Веселого в Херсонской области.

    Уничтожены до 70 украинских военнослужащих, три орудия полевой артиллерии и три станции РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, в минувшие выходные российские войска освободили Дерилово и Майское в ДНР и Степовое в Днепропетровской области.

    Кроме того, на прошлой неделе российские войска освободили сумскую Юнаковку. Как заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Борис Рожин, утрата ВСУ Юнаковки благотворно повлияет на безопасность российского приграничья.

    Ранее Минобороны опубликовало карту освобожденных с начала года территорий в зоне СВО.

    Комментарии (4)
    29 сентября 2025, 08:59 • Новости дня
    Белгород за сутки подвергся двум ракетным обстрелам
    Белгород за сутки подвергся двум ракетным обстрелам
    @ vvgladkov

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате двух ракетных обстрелов Белгорода за сутки получили ранения три человека, включая 17-летнего подростка.

    Белгородская область за прошедшие сутки подверглась двум ракетным обстрелам с использованием шести боеприпасов, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

    По словам Гладкова, количество пострадавших возросло до трех человек. Среди раненых оказался семнадцатилетний юноша, который обратился за медицинской помощью ночью с баротравмой. «Белгород подвергся двум ракетным обстрелам с применением шести боеприпасов. Количество пострадавших увеличилось до трех человек. Ночью за медицинской помощью обратился 17-летний юноша с баротравмой. Все продолжают лечение в медицинских учреждениях Белгорода», – написал Гладков.

    Все пострадавшие находятся в белгородских медицинских учреждениях и продолжают лечение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, атака на объекты инфраструктуры в Белгородской области привела к существенным перебоям с подачей электроэнергии. Часть учреждений переведена на резервное питание. Гладков заявил, что мужчина получил осколочное ранение живота, а женщина пострадала от баротравмы. Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.


    Комментарии (4)
    29 сентября 2025, 18:46 • Новости дня
    Языковой омбудсмен признал рост числа русскоговорящих на Украине

    Языковой омбудсмен Ивановская признала рост числа русскоговорящих на Украине

    Языковой омбудсмен признал рост числа русскоговорящих на Украине
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Число граждан, использующих русский язык на Украине, вновь начало расти, заявила украинский уполномоченный по защите государственного языка Елена Ивановская.

    По словам омбудсмена, рост числа русскоговорящих в первую очередь фиксируется в образовательной сфере, передает РИА «Новости». Она выразила беспокойство по поводу возврата общества к прежним языковым привычкам, назвав это негативным явлением.

    «Да, определенный откат есть, прежде всего в сфере образования. И это очень тревожный сигнал… Часть общества постепенно возвращается к старым языковым практикам. Это опасная тенденция», – заявила Ивановская в интервью «РБК-Украина».

    Ранее Ивановская пожаловалась на свою дочь за ведение блогов на русском языке. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему украинские зумеры и люди более старшего поколения все чаще предпочитают общаться на русском языке.

    Комментарии (9)
    29 сентября 2025, 04:35 • Новости дня
    Суд в России заочно приговорил к пожизненному сроку девятерых офицеров ВСУ

    Tекст: Ирма Каплан

    Девять офицеров и сержантов элитного подразделения ВСУ получили пожизненное заключение за атаки на российские части в приграничье с начала спецоперации, сказано в материалах Второго Западного окружного военного суда.

    Решение о заочном пожизненном лишении свободы для девяти офицеров и сержантов элитного подразделения ВСУ вынес 2-й Западный окружной военный суд, передает ТАСС.

    Обвинительный приговор пока не вступил в законную силу. По данным агентства, к пожизненному сроку приговорен начальник штаба командования сил спецопераций ВСУ Владимир Шаблий, который первые десять лет проведет в тюрьме, а оставшуюся часть – в исправительной колонии особого режима.

    Вместе с Шаблием пожизненно осуждены еще восемь военнослужащих этого подразделения, которые командовали и лично участвовали в атаках на российские подразделения в приграничных районах с начала спецоперации на Украине.

    Государственное обвинение настаивало на пожизненных сроках, гражданские иски по делу не заявлялись, однако только по нескольким эпизодам материальный ущерб составил более 2,5 млн рублей.

    Согласно материалам суда, в период с 14 апреля по 5 июля 2022 года полковники Владимир Шаблий и Андрей Матвиишин, а также другие военнослужащие, действуя согласованно с высшим руководством Украины, совершили террористические атаки на расположения российских военных частей и пограничных управлений ФСБ.

    В результате атак наступили тяжкие последствия, включая гибель российских военнослужащих и значительный ущерб в Белгородской и Брянской областях.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в России заочно осудили двух командиров ВСУ за организацию ракетного удара по месту дислокации российских военнослужащих в Курской области.

    Во Втором Западном окружном военном суде заочно признали виновным командира 91-го отдельного полка поддержки сухопутных войск ВСУ Виктора Рыбалку в организации минирования, повлекшего гибель и ранения военных в приграничных регионах России.

    Комментарии (3)
    29 сентября 2025, 13:42 • Новости дня
    В Венгрии заблокировали 12 украинских новостных порталов

    Венгрия заблокировала доступ к украинским ресурсам в ответ на действия Киева

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Венгрии приняли решение о блокировке 12 украинских новостных ресурсов в ответ на аналогичные действия со стороны Киева, сообщили в офисе премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

    Власти Венгрии приняли решение о блокировке 12 украинских новостных ресурсов в ответ на аналогичные действия со стороны Киева, передает ТАСС.

    Глава канцелярии венгерского премьера Виктора Орбана Гергей Гуйяш сообщил, что Будапешт вводит зеркальные меры и ограничивает доступ к этим сайтам на своей территории.

    «Не думаю, что многие будут читать «Украинскую правду» или даже захотят [читать ее]. Однако суверенное государство должно дать соразмерный ответ на совершенно неоправданную атаку», – отметил Гуйяш.

    Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что МИД Украины разочарован неспособностью втянуть Будапешт в конфликт с Москвой.

    Глава МИД Украины Андрей Сибига обвинил венгерское правительство в лицемерии и моральной деградации.

    Петер Сийярто также отметил, что Владимир Зеленский начал сходить с ума и видеть кошмары на почве «хунгарофобии».

    Комментарии (0)
    29 сентября 2025, 07:10 • Новости дня
    Журналист Фази объяснил последствия плана Мерца по российским активам

    Портал UnHerd объяснил последствия плана Мерца по российским активам

    Tекст: Ирма Каплан

    Канцлер Германии Фридрих Мерц на прошедшей неделе призвал ЕС воспользоваться замороженными активами России и направить их на военные нужды Украины, а если точнее – для предоставления Киеву кредита в размере 140 млрд евро.

    Механизм, как пишет журналист Томас Фази в статье для британского портала UnHerd, сложный: государства-члены сначала предоставят гарантии по кредиту, а затем закрепят выплату в следующем долгосрочном бюджете ЕС, начиная с 2028 года.

    Мерц предположил, что план должен быть принят «значительным большинством», подразумевая структуру, которая позволяет избежать единогласия и, таким образом, нейтрализует вето Венгрии или Словакии.

    Но Бельгия не испытывает особого энтузиазма по поводу этого плана: прибыль Euroclear от замороженных российских активов уже облагается бельгийским правительством налогом в размере 25%, которое использует полученные доходы для финансирования собственных расходов на оборону в соответствии с целевым показателем НАТО в 2% от ВВП.

    Передача контроля над средствами Брюсселю лишила бы Бельгию этого источника доходов. Это подчеркивает внутренние противоречия в позиции ЕС, отмечает Фази.

    Кроме того, последствия плана Мерца не только затянут войну и умножат ее жертвы, но и еще больше подорвут доверие к европейской валюте и финансовым институтам.

    «Центральные банки по всему миру уже начали отказываться от западных валют после замораживания в 2022 году. Конфискация только ускорит эту тенденцию. Статус евро, который уже является вторичной резервной валютой после доллара, может еще больше снизиться, если инвесторы и правительства будут рассматривать его как уязвимый для политических капризов», – сказано в статье.

    Фази указывает на то, что европейские лидеры пытаются преподнести как демонстрацию силы очередной феерический акт самосаботажа, что сильнее  ослабит позиции Запада из-за отчуждения Глобального Юга, поощрения альтернативных финансовых систем и подрыва доверия к евро.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Bloomberg сообщило, что Евросоюз планирует завершить разработку механизма кредитования Киева за счет замороженных российских активов к концу 2025 года.

    Власти Германии выразили готовность поддержать план Еврокомиссии по направлению миллиардов евро замороженных российских активов на помощь Украине и предложили новые юридические механизмы. Премьер Бельгии Барт де Вевер раскритиковал идею кредита Украине за счет активов России.

    Politico сообщила, что ЕС хочет одобрить кредиты Киеву на основе активов РФ в обход Венгрии.

    Комментарии (2)
    29 сентября 2025, 18:19 • Новости дня
    МИД Польши предсказал завершение конфликта на Украине по сценарию Первой мировой

    Сикорский: Конфликт на Украине может закончиться по сценарию Первой мировой войны

    МИД Польши предсказал завершение конфликта на Украине по сценарию Первой мировой
    @ Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что конфликт на Украине, скорее всего, завершится по сценарию, схожему с окончанием Первой мировой войны.

    В интервью CNN Сикорский высказал мнение, что одна из сторон настолько истощит свои ресурсы в результате затяжных боевых действий, что не сможет продолжать воевать, передает РИА «Новости».

    Ранее Венгрия призвала Украину уступить территорию ради окончания конфликта.

    Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что рассчитывает на окончание украинского конфликта переговорами.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине были приостановлены из-за отказа Киева продолжать диалог, несмотря на сформированные ранее предложения.

    Комментарии (0)
    29 сентября 2025, 07:28 • Новости дня
    Минобороны сообщило о перехвате 84 украинских БПЛА за ночь

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В течение ночи средства ПВО перехватили и уничтожили 84 украинских беспилотника самолетного типа над восемью регионами России, сообщили в Минобороны России.

    Российские средства противовоздушной обороны за ночь сбили 84 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над разными регионами страны, передает ТАСС. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

    Как уточняет ведомство, атаки были отражены с 23:00 по московскому времени 28 сентября до 07:00 29 сентября. Среди уничтоженных беспилотников 24 были сбиты над Брянской областью, 21 – над Белгородской, девять – над Воронежской и столько же – над Смоленской областью.

    Кроме того, семь дронов уничтожены над Калужской областью, четыре – над Московским регионом, три – над Орловской областью, а один – над Курской.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны сообщило о ликвидации 80 беспилотников ВСУ над регионами России за одну ночь. Минобороны также уничтожило 38 украинских беспилотников за предыдущие сутки. Разработчик рассказал о мерах по защите автовокзалов на юге России от атак дронов.

    Комментарии (0)
    Обнародован план США по будущему Газы
    Белоусов поздравил военных 144-й дивизии с освобождением Шандриголово
    В Афганистане полностью отключили интернет
    Силовики задержали более 70 мигрантов после рейда по хостелам Москвы
    Журова предложила скорректировать название праздника День защитника Отечества
    Кехман снят с поста гендиректора МХАТ имени Горького
    В США начали платить школьникам по 50 долларов за посещение уроков

    В Европе нашелся сильный защитник российских активов

    Бельгия выступила резко против инициативы Германии выдать Украине кредит под залог российских замороженных резервов. Там жестко дали понять, что этого никогда не произойдет. Почему такая небольшая европейская страна вступилась за российские активы, и сможет ли она противостоять куда более мощной Германии? Подробности

    Американский адмирал навязывает НАТО очень опасную идею

    Силы НАТО должны сбивать российскую авиацию над своей территорией и готовиться к тому, чтобы сбивать ее еще и над территорией Украины. Таково мнение неординарного военного и бывшего командующего силами Североатлантического альянса в Европе Джеймса Ставридиса, чьим советам власти США прежде следовали. Но зачем отставному адмиралу третья мировая война? Подробности

    Куда российские войска двинутся после Юнаковки

    После долгих боев российские войска освободили сумское село Юнаковка. Несмотря на скромное название, этот населенный пункт имеет стратегическое значение – и не только как возможный ключ к собственно областному центру Сумы, не только с точки зрения расширения буферной зоны в приграничье, но и как развилка для дальнейшего развития российского наступления. Подробности

    Беженцы и бандеровцы начали разлагать изнутри польское государство

    Польские политики и общественники обвиняют друг друга в проведении «политики Кремля», в стране активно идут поиски «пятой колонны» – и в этот раздрай активно включилась прокуратура и даже руководители государства. А все потому, что у этих политических сил оказались разные взгляды на радикальный украинский национализм и украинских беженцев. Что происходит? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Почему устояла диктатура Санду

      В Молдавии подведены итоги парламентских выборов, победу празднует партия президента Майи Санду PAS. В таких итогах нет ничего удивительного, но дело не в том, что молдаване любят Санду. Дело в том, что в Молдавии установилась диктатура.

    • Азиаты ли мы? Что нам нужно знать о монголах

      Кто такие русские – европейцы или азиаты? Россия – это Запад или Восток? А может быть, мост, соединительная ткань между Западом и Востоком? Это вечный вопрос, который задают русским, и мы сами себе его задаем. Для ответа на него нужно вспомнить, что происходило на этом пространстве сотни и тысячи лет назад.

    • Индонезия готова ввести войска на Украину

      Президент Индонезии, генерал-лейтенант в отставке Прабово Субианто предложил отправить на Украину 20 тысяч индонезийских военных. Однако четвертая по населению страна мира готова вмешаться в конфликт только при одном условии.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

