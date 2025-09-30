Замглавы Минобороны Украины заявил о скорых поставках F-16, Mirage и Gripen

Tекст: Ирма Каплан

«По словам генерала Гаврилюка, ожидается поставка Украине новых самолетов F-16, а также французских Mirage и шведских Gripen», – заявил он в интервью «Би-би-си».

В материале отмечают, что с лета вооружение США поставляется Украине через новую программу под названием PURL (что расшифровывается как «Список приоритетных потребностей Украины»).

Схема такова: европейские союзники закупают оружие у США и передают его Киеву. Несколько стран ЕС и Канада уже согласились коллективно предоставить для этого 2 млрд долларов. Гаврилюк подтвердил, что первые партии этого оружия уже прибыли на Украину.

При этом заместитель министра обороны не скрывает, что объемы и темпы поставок уменьшились, отметили в редакции британского СМИ.

По словам Гаврилюка, Киев попросил у своих партнеров как минимум 10 систем средней дальности Patriot. Но он дал уклончивый ответ на вопрос, насколько острый дефицит ракет и боеприпасов для защиты от российских атак испытывает Украина.

«Гаврилюк сказал, что силы обороны Украины используют ракеты Patriot «исключительно для того, чтобы сбивать российские баллистические ракеты». По всей видимости, Киев просто не может позволить себе использовать эти средства против других целей, к примеру, крылатых ракет», – отметили авторы статьи.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, власти Бельгии приняли решение выделить значительное финансирование на закупки вооружения для украинской армии у американских производителей.

Министр обороны Бельгии Тео Франкен объявил о выделении дополнительной военной помощи Украине и ускорении передачи американских истребителей F-16, но поставки старых истребителей F-16 из Бельгии на Украину задержались из-за ожидания новых самолетов из США, на что успели пожаловаться в Раде.