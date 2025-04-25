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    Для Зеленского с его комплексами крайне важно представляться глобальным лидером, задающим повестку. И он не готов уступать эту роль Дональду Трампу, не готов признавать медийное превосходство американского президента.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Белорусская модель – это возможность, упущенная Украиной

    Целый украинский народ не может бесконечно находиться в состоянии безумия. Рано или поздно должно начаться возвращение к норме. А образец нормы находится не за тридевять земель, ведь от разоренного войной Чернигова до процветающего Гомеля – всего 100 км.

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    Анна Долгарева Анна Долгарева Войну вывозит человек в бронежилете

    Каждый крупный результат – это сумма удачных и неудачных штурмов отдельных домов, окопов, блиндажей. А каждый такой отдельный штурм – это преодоление страха, который не может вообразить обыватель, рисующий с дивана стрелки на карте.

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    25 апреля 2025, 13:14 • Новости дня

    Soir: Минобороны Бельгии ожидает поставок F-35 от США к октябрю

    Передача Украине старых F-16 из Бельгии сдвигается из-за новых поставок Брюсселю из США

    Tекст: Ирма Каплан

    Поставки старых F-16 из Бельгии на Украину сдвигаются из-за новых истребителей F-35, которые Брюсселю пообещали в США к октябрю, пишет газета Soir.

    Первые истребители F-35 поступят в Бельгию из США к октябрю текущего года, при том, что  поставки 34 заказанных Брюсселем самолетов планировались еще в 2022 году, пишет газета Soir со ссылкой на минобороны страны.

    Бельгия ранее обещала Украине передавать ей снимаемые с вооружения самолеты F-16, как только королевство получит первые F-35. Предполагалось, что Киев получит два старых бельгийских F-16 в декабре 2024 года, но эти сроки сместились на март 2025 года, а теперь – на октябрь–ноябрь, уточняет ТАСС.

    У королевства в распоряжении 54 истребителя F-16, причем сколько из них пригодны для эксплуатации не известно. После получения ранее означенной партии истребителей, власти страны допускают дополнительный заказ на 11 машин F-35 для дальнейшего усиления армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская корпорация Lockheed Martin намерена модернизировать истребители F-35, используя наработки для перспективных самолетов шестого поколения, включая новые стелс-технологии.

    23 апреля 2025, 13:07 • Новости дня
    Путин заверил в наращивании производства FPV-дронов для войск

    Путин: FPV-дроны стали наиболее серьезным фактором боевого успеха

    Путин заверил в наращивании производства FPV-дронов для войск
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Дроны-камикадзе, управляемые от первого лица операторами (first-person view, англ., FPV), показали себя как наиболее серьезный фактор успеха в боевых действиях, заявил президент Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии.

    Президент в ходе заседания прокомментировал результаты прошлого года. Он заявил, что каждый день на передовую направлялось около 4 тыс. FPV-дронов, передает ТАСС.

    «Это на сегодняшний день является одним из серьезных факторов боевого успеха», – отметил Путин.

    В войсках пока не достает таких аппаратов, но в будущем их производство планируется нарастить. «Их очень ждут», – подчеркнул президент.

    «Знаю про усилия, которые предпринимаются Министерством обороны, министром [обороны Андреем Белоусовым], предприятиями промышленности. Планы есть, работа идет ежедневно на самом деле», – указал Путин.

    При этом Путин уверен, что все планы по наращиванию производства будут выполнены. «Их очень ждут на линии боевого соприкосновения», – подчеркнул глава государства.

    «Войска получили свыше 4 тыс. единиц бронетанкового вооружения, 180 боевых самолетов и вертолетов. Поставлено также более 1,5 млн беспилотников разных типов, в том числе ежедневно на передовую направлялось около 4 тыс. дронов, управляемых по так называемой системе FPV – виртуальной реальности», – добавил Путин.

    Он отметил, что в прошлом году в стране более чем вдвое был увеличен выпуск средств поражения и радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

    Ранее в России разработали электродвигатели для FPV-дронов на основе отечественных магнитов, способные работать в условиях аномально высоких температур. Изделия испытывались при температурах до +200 градусов.

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    24 апреля 2025, 05:25 • Новости дня
    FT сообщила о попытках Европы склонить Киев к территориальным уступкам
    FT сообщила о попытках Европы склонить Киев к территориальным уступкам
    @ Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Европейские лидеры обсуждают с Киевом возможность компромисса в конфликте с Россией, предусматривающего территориальные уступки Украины, пишет Financial Times.

    Британия, Германия и Франция пытаются убедить киевские власти в необходимости согласиться на территориальные уступки во время мирных переговоров, передает ТАСС со ссылкой на Financial Times.

    Газета ссылается на источник, знакомый с переговорами в Лондоне. По его словам, представители европейской «тройки» ищут вариант, при котором Киев не нарушит собственные красные линии, но будет готов пойти на уступки по части территорий в финальной фазе переговоров. Какие именно территории обсуждаются, не уточняется.

    Европейские союзники при этом выступают резко против признания Крыма частью России. По их мнению, такой шаг якобы способен подорвать «мировой порядок, основанный на правилах», подчеркивает издание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вторая встреча глав МИД США, Британии, Франции и Германии по Украине была отложена на неопределенный срок из-за слов Владимира Зеленского о неготовности признать российский статус Крыма. Власти США заявили, что Зеленский «может либо заключить мир, либо сражаться еще три года, прежде чем потеряет всю страну».

    Financial Times заявляла, что признание Крыма российским со стороны США может стать «точкой кипения» на переговорах по урегулированию украинского конфликта и спровоцировать серьезный дипломатический кризис между странами Евросоюза и НАТО.

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    24 апреля 2025, 14:58 • Видео
    В немецкой политике сменился лидер

    Впервые в истории лидером общественного мнения в ФРГ стала партия «Альтернатива для Германии», выступающая против конфликта с Россией и поддержки Украины. А виноват в этом человек, который только готовится стать канцлером.

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    24 апреля 2025, 22:20 • Новости дня
    Президент Хорватии назвал Украину «слишком капризной» для ЕС
    Президент Хорватии назвал Украину «слишком капризной» для ЕС
    @ Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Перспективы вступления Украины в Евросоюз нереалистичны, она «слишком велика и капризна», заявил президент Хорватии Зоран Миланович.

    Как заявил Миланович, страны балканского региона «находятся в таком состоянии», что Запад «никогда не примет их» в ЕС.

    «Украина слишком велика и капризна, чтобы даже серьезно обсуждать это», – приводит его слова ТАСС.

    Миланович подчеркнул, что нынешние заявления европейских лидеров лишь создают ложные ожидания среди стран-кандидатов.

    В настоящее время официальный статус кандидатов на вступление в ЕС имеют Албания, Босния и Герцеговина, Грузия, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Турция, Украина и Черногория.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Польша заявила, что Киев получит шанс на вступление в Евросоюз только при условии полномасштабных эксгумаций жертв Волынской резни. Премьер Венгрии Виктор Орбан считал, что поспешное присоединение Украины к Евросоюзу создаст угрозу затяжного конфликта и обременит европейских налогоплательщиков многолетними расходами. Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Украина не может стать членом ЕС до завершения вооруженного конфликта.

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    23 апреля 2025, 12:18 • Новости дня
    Скачко: Лондонский провал стал продолжением парижского пшика по Украине

    Политолог Скачко: Срыв переговоров в Лондоне означает отсутствие жизнеспособного мирного плана по Украине

    Скачко: Лондонский провал стал продолжением парижского пшика по Украине
    @ IMAGO/Rudiger Wolk/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Отмена лондонской встречи по Украине на уровне глав МИД говорит о том, что ни у одной из сторон нет жизнеспособного плана урегулирования, удовлетворяющего Москву, Брюссель, Киев и Вашингтон, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее глава Госдепа Марко Рубио отказался от участия в очередном раунде переговоров по украинскому кризису, после этого статус встречи понизили.

    «Отмена встречи в Лондоне на уровне глав МИД говорит об определяющем влиянии и роли США в европейской архитектуре безопасности и диалоге по Украине. Киев и Брюссель признали, что украинское урегулирование без Белого дома невозможно», – пояснил Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    «Что бы кто ни говорил на Банковой или в Брюсселе об антитрамповской фронде, о растущем суверенитете Европы, это не имеет ничего общего с реальностью. США остаются единственным реальным «зонтиком» коллективного Запада», – детализировал он.

    «Отказ Рубио от поездки в Лондон – это давление Белого дома на Киев и Брюссель для принятия теми американских условий украинского урегулирования. Вторая цель – показать Украине и Евросоюзу их место. Президент США Дональд Трамп заставит их «целовать ему зад», – продолжил спикер.

    «У евроатлантистов и офиса Зеленского есть только один инструмент для противодействия Вашингтону – дедлайн Трампа по украинскому урегулированию. Но думаю, этого не хватит для получения преференций в диалоге с американской стороной», – указал аналитик.

    «Я вижу лондонский провал продолжением парижского «пшика» по Украине. По сути, сейчас все они признали, что ни у кого нет жизнеспособного плана украинского урегулирования, удовлетворяющего Москву, Брюссель, Киев и Вашингтон», – признался собеседник.

    «Более того, вероятно, европейские «ястребы», близкие к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и президенту Франции Эммануэлю Макрону, вложили в уста Зеленскому слова о непризнании Крыма российским. Тот послушно озвучил, и Европа создала выгодную для себя картинку, что якобы никто не хочет урегулирования украинского кризиса», – считает он.

    «При этом отказ Зеленского от признания статуса Крыма влечет неприятие Киевом плана Трампа. На этом фоне возникает вопрос: не выйдут ли США из мирных переговоров, как это анонсировалось ранее. В целом, если такое произойдет, в самих Штатах и Европе это расценят как очень пророссийский шаг. Однако я не исключаю, что в перспективе данный сценарий все же может быть разыгран», – заключил Скачко.

    Ранее глава Госдепа Марко Рубио отказался от участия в переговорах по Украине в Лондоне после того, как Владимир Зеленский заявил о неприятии признания Крыма российским. Это предложение, по данным The New York Times, входило в план, который Вашингтон рассчитывал представить на встрече. Издание пишет, что отказ Зеленского от ключевого предложения США поставил под сомнения мирные переговоры в целом.

    Между тем спецпосланник американского президента Стив Уиткофф также отказался от поездки в Лондон, что значительно снизило престиж мероприятия, добавляет Financial Times. Тем не менее делегаты из США, Европы и Украины проведут консультации в Лондоне в среду, но это будет встреча не глав МИД, а чиновников более низкого ранга.

    Рубио участвовал в саммите по Украине на прошлой неделе в Париже, но затем предупредил, что Трамп теряет терпение в отношении миротворческого процесса и может выйти из переговоров, уделив внимание «другим приоритетам».

    Отмена встречи в Лондоне показала «разногласия в западном стане после включения в переговорный процесс европейцев», отметил Косачев Константин, замспикера Совета Федерации. Он указал, что «угар реваншизма» Украины, Британии, Германии и Франции резко контрастирует прагматичному, реалистичному подходу США и России.

    «Не то место выбрали для сближения позиций. Лондон не войдет в историю мирного процесса по Украине, как не вошли в него ни Британия, ни Франция, ни Германия. На этой неделе предстоят очередные российско-американские контакты в Москве. В конечном счете, как показывает опыт, только по результатам таких встреч и появляются настоящие новости», – заметил сенатор. Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как США готовят почву для выхода из конфликта на Украине.

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    23 апреля 2025, 10:33 • Новости дня
    Европе предрекли критическую неспособность использовать вооруженные силы без США

    Tекст: Ирма Каплан

    Европейские страны могут столкнуться с серьезными трудностями при перемещении войск и обеспечению кибербезопасности при отказе США от оборонных гарантий в случае военного кризиса, пишет Politico.

    Европейские государства рискуют столкнуться с фатальными проблемами в сфере военной мобильности и логистики, если США прекратят выполнять свои обязательства по обороне континента, пишет газета Politico.

    Издание отмечает, что перемещение войск по Европе без американской поддержки станет медленным, затратным и столкнется с серьезными логистическими препятствиями.

    «В условиях военного кризиса подобная ситуация приведет к неэффективности и даже к критической неспособности использовать вооруженные силы», – говорится в статье.

    Газета отмечает, что с тех пор, как в 1949 году было основано НАТО, одной из ключевых ролей европейских членов альянса было сопротивление вторжению, а порты Роттердама и Антверпена должны были принимать людей и технику, чтобы те могли использовать сухопутные и железные дороги и направиться к месту боевых действий.

    «Но планировщики никогда не представляли себе НАТО без США. На протяжении десятилетий военная логистика Европы строилась на основе предположения о поддержке Америки. Большая часть транспортной инфраструктуры континента, построенной или модернизированной во время холодной войны, по-прежнему идет с запада на восток, сформированная ожиданием прибытия подкреплений США из-за Атлантики», – подчеркивает автор статьи.

    Некоторые из стратегических коридоров континента – это усилия НАТО, включая самый развитый, который простирается от голландского побережья до польской стороны Сувалкского коридора.

    «Останутся ли Соединенные Штаты вовлеченными в дела НАТО и Европы – это закономерный вопрос. Меня это беспокоит. Я чертовски надеюсь, что мы не изменим существенно наши обязательства перед Европой. Это было бы ужасной ошибкой для США», – сказал бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес.

    По мнению Ходжеса, европейская инфраструктура «одна из величайших проблем» для мобильности военных. К тому же большая часть современной европейской инфраструктуры никогда не предназначалась для военного использования.

    Научный сотрудник базирующегося в Брюсселе Королевского высшего института обороны Саймон Ван Хоймиссен добавил, если США отступят от поддержки Европы, в первую очередь пострадают средства разведки в режиме реального времени и спутникового наблюдения.

    Если американцы в конечном итоге не появятся, то ничего из этого – ни коридоры, ни порты, ни тщательно продуманная логистика – не будут иметь ни малейшей пользы, потому что корабли и самолеты, на которые они рассчитывают, могут остаться за тысячи миль от пункта назначения, пишет газета.

    Таким образом, вкладывая значительные средства в военную стратегию, основанную на вере в поддержку США, которая может никогда не реализоваться, Европа рискует подготовиться к неправильному конфликту, такому, в котором порты и коридоры останутся пустыми, а европейские заводы, производящие танки, и базы, обучающие войска, будут отрезаны от фронта, резюмировала Politico.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Литва намерена модернизировать дороги через Сувалкский коридор, чтобы укрепить оборону на границе с Польшей и повысить мобильность военных в случае кризиса.

    Россия неоднократно выступала против домыслов о якобы намерении страны вступить в конфликт с НАТО. Летом 2024 года президент России Владимир Путин заявил, что нападение это невозможно и назвал сообщения о потенциальном конфликте Москвы с североатлантическим альянсом выдуманными и «пугалами для бюргеров».

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    25 апреля 2025, 11:44 • Новости дня
    Фон дер Ляйен собралась добиваться встречи с Трампом на похоронах папы Франциска
    Фон дер Ляйен собралась добиваться встречи с Трампом на похоронах папы Франциска
    @ White House/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен планирует обсудить важные вопросы с президентом США Дональдом Трампом во время похорон папы Франциска, куда приглашены мировые лидеры, пишет Politico.

    В настоящее время официальная встреча между двумя лидерами не значится в расписании, однако в Еврокомиссии отметили, что будут использовать любую возможность для диалога с ключевыми мировыми лидерами, передает Politico.

    Фон дер Ляйен еще не встречалась с Трампом с момента его возвращения в Белый дом, несмотря на сохраняющуюся напряженность в торговых отношениях между США и Евросоюзом из-за введенных тарифов на европейские товары.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, папа римский Франциск скончался после инсульта и остановки сердца в возрасте 88 лет. Дональд Трамп сообщил о намерении вместе с женой прибыть в Ватикан на церемонию прощания с понтификом. Гроб с телом папы доставили в собор Святого Петра, где тысячи верующих собрались проститься с ним перед похоронами.

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    24 апреля 2025, 04:11 • Новости дня
    Шойгу оценил возможность возобновления Россией ядерных испытаний

    Шойгу не исключил возобновления Россией ядерных испытаний

    Tекст: Антон Антонов

    Российская сторона готова возобновить ядерные испытания, если аналогичные действия предпримут Соединенные Штаты, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.

    Шойгу указал, что позиции России по этому вопросу напрямую зависят от поведения Вашингтона, который разрабатывает новые типы вооружений и сталкивается с истечением гарантийных сроков некоторых ядерных боеприпасов. По его мнению, «это может подтолкнуть Вашингтон к возобновлению ядерных испытаний». «В этом случае Россия может последовать их примеру в качестве ответного шага», – приводит слова Шойгу ТАСС.

    Он также заверил, что Минобороны России и Росатом готовы к проведению соответствующих работ. При этом Шойгу подчеркнул, что Россия за последние годы приняла на вооружение целый комплекс современных видов оружия, включая стратегические, аналогов которым нет в мире. По его словам, военный потенциал страны значительно вырос, поэтому сейчас острой необходимости в проведении ядерных испытаний не наблюдается.

    Также Шойгу заявил, что НАТО увеличивает контингент у западных границ России и развивает военную инфраструктуру, формируя «ударный кулак». По его словам, европейские страны разворачивают неприкрытую кампанию по подготовке к войне с Россией, представители западных политических и военных кругов хотят быть готовы к столкновению уже к 2030 году. Он считает, что Запад в условиях неудавшихся планов с Украиной будет пытаться провоцировать дестабилизацию в России, Молдавии и Закавказье.

    При этом, по мнению Шойгу, первые шаги, предпринятые Соединенными Штатами на пути к разрядке в отношениях с Россией, заслуживают внимания.

    Он также сообщил, что Украина «ни одного часа» не выполняла объявленное Россией пасхальное перемирие, нарушив его 4,9 тыс. раз в течение 30 часов. Шойгу заявил, что зачистка Курской области от боевиков входит в завершающую фазу. В ближайшее время вся территория региона будет зачищена от ВСУ, сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия готова незамедлительно ответить на возможные шаги США по возобновлению ядерных испытаний.

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    23 апреля 2025, 01:16 • Новости дня
    МЧС увеличило группировку сил из-за взрывов на складе боеприпасов в Киржаче

    Tекст: Денис Тельманов

    Из-за взрывов боеприпасов на складе воинской части в Киржачском районе Владимирской области увеличено количество сил МЧС.

    Чрезвычайная ситуация введена в Киржачском районе Владимирской области после детонации боеприпасов на складе, передает РИА «Новости».

    Причиной происшествия стало нарушение требований безопасности при работе с взрывчатыми материалами, сообщили в Минобороны России.

    Начальник регионального ГУ МЧС Алексей Купин заявил: «В пунктах временного размещения работают силы и средства обслуживающие, в том числе психологи МЧС России. Соответственно, на базе главного управления организована работа горячей линии. Группировка сил и средств МЧС России, по указанию руководства, соответственно, увеличена».

    По данным губернатора Александра Авдеева, четыре человека получили травмы в результате взрыва: трое были госпитализированы, еще одному назначено амбулаторное лечение. Оперативный штаб принял решение об эвакуации семи населенных пунктов и двенадцати дачных поселков, в пункты временного размещения перемещены около 450 человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киржачском районе Владимирской области произошла детонация боеприпасов на территории воинской части, в результате чего четыре человека получили ранения, трое из них были госпитализированы, а почти 500 местных жителей были переселены во временные пункты размещения.

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    23 апреля 2025, 14:41 • Новости дня
    Греция заплатила за российский газ рекордную сумму за два года

    Греция заплатила 227 млн евро за российский трубопроводный газ в феврале

    Tекст: Евгения Караваева

    Платежи Греции за российский трубопроводный газ в феврале 2025 года превысили отметку в 200 млн евро, достигнув максимума с декабря 2022 года.

    Греция в феврале 2025 года оплатила поставки российского трубопроводного газа на сумму 227 млн евро, что стало максимальным показателем за более чем два года, передает ТАСС со ссылкой на данные Евростата.

    Среди стран Евросоюза по объемам закупок российского газа лидировали Венгрия и Греция, в то время как Италия сократила импорт на 22% и заплатила 71 млн евро.

    Оплата газа Словакией упала до исторического минимума – 141 тыс. евро. Однако, как отметил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, поставки российского газа в страну через «Турецкий поток» существенно возросли. Это связано с прекращением транзита топлива через территорию Украины в Центральную Европу с 1 января, из-за чего Словакия теперь получает газ через Венгрию.

    Всего за январь-февраль 2025 года страны Евросоюза заплатили за российский трубопроводный газ 1,4 млрд евро против 1 млрд евро за аналогичный период прошлого года. Основными покупателями стали Венгрия, Греция, Словакия и Италия. Венгрия в этом году уже получила 2,3 млрд кубометров газа из России по трубопроводу «Турецкий поток».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Словакия в декабре 2024 года заплатила за российский газ рекордные 198 млн евро за два года. В январе страны ЕС в целом закупили российский газ на 1,9 млрд евро, что также стало максимальным показателем за аналогичный период, при этом на фоне сложной энергетической ситуации в Европе крупные компании задумались о возобновлении импорта российского газа, несмотря на обещание ЕС прекратить его закупки к 2027 году.

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    24 апреля 2025, 08:22 • Новости дня
    Французский генерал назвал поставки Taurus Украине бесполезными
    Французский генерал назвал поставки Taurus Украине бесполезными
    @ Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Французский генерал Доминик Делавард заявил, что возможная передача крылатых ракет Taurus на Украину станет лишь политическим шагом и не повлияет на ход боевых действий.

    По его словам, передача крылатых ракет Taurus Украине будет скорее политическим жестом, чем реальной военной поддержкой, как и предыдущие поставки западного вооружения, включая истребители F-16, танки Abrams и Leopard, передает ТАСС.

    Делавард отметил, что подобная техника, как SCALP, уже поставлялась, но не изменила ситуацию на фронте.

    Генерал усомнился в поддержке подобных решений со стороны населения Германии, ссылаясь на опросы, по которым 73% немцев считают себя преданными лидером немецких консерваторов Фридрихом Мерцем.

    Делавард предположил, что вопрос Taurus способен привести к роспуску правящей коалиции, поскольку канцлер Олаф Шольц выступает против передачи ракет под давлением пацифистского крыла в партии.

    По его мнению, Мерц, прошедший «школы НАТО, Давос», будет отвергнут избирателями. Генерал убежден, что на поле боя эти поставки «не изменят абсолютно ничего» и могут стать стимулом для России к демонстрации большей силы.

    Также он раскритиковал заявления о возможной отправке западных сухопутных войск на Украину, назвав их «большой комедией» и инструментом для запугивания граждан Франции и Британии, где популярность лидеров, по его словам, остается низкой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии не согласовали поставки ракет Taurus на Украину, канцлер Олаф Шольц официально заявил, что Германия не будет передавать Киеву эти вооружения, а глава компании Rheinmetall указал на их бесполезность для украинской стороны.

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    23 апреля 2025, 05:17 • Новости дня
    Российская армия уничтожила станции Starlink и расчеты ВСУ

    Группировка «Запад» ликвидировала 10 минометных расчетов и три Starlink ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Подразделения группировки войск «Запад» за сутки нанесли тяжелые потери ВСУ, уничтожив минометные расчеты и станции спутниковой связи.

    О нанесении ударов по формированиям четырех механизированных, егерской и двух территориальных бригад ВСУ сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-центр группировки «Запад». Удары были нанесены в районах Каменки, Дорошовки, Московки, Нового Кировска и Ямполя.

    Начальник пресс-центра Иван Бигма сообщил, что за сутки уничтожены 11 беспилотников, до 250 украинских военнослужащих, две станции радиоэлектронной борьбы, десять минометных расчетов и три станции спутниковой связи Starlink. По его словам, российские силы также вывели из строя БТР M113, бронированную машину HMMWV, пять автомобилей, три роботизированные платформы, две самоходные артиллерийские установки и три полевых склада боеприпасов.

    Кроме того, танкисты группировки «Центр» на красноармейском направлении в ДНР уничтожили огневые точки ВСУ, что позволило штурмовым группам овладеть крупным опорным пунктом. Как сообщило РИА Новости, действия российских танкистов сопровождались применением средств радиоэлектронной борьбы против FPV-дронов. Беспилотники зафиксировали точность нанесенного удара.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, артиллерия группировки «Центр» уничтожила танк и скопление пехоты ВСУ на красноармейском направлении, чем сорвала ротацию украинских сил, подразделения Западной группировки войск за сутки нанесли удар по инфраструктуре ВСУ, уничтожив 33 беспилотника, 27 пунктов управления ими и 10 станций спутниковой связи Starlink, а на сумском направлении российская артиллерия уничтожила украинский пункт управления беспилотниками, поддержав штурмовые подразделения.

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    23 апреля 2025, 14:05 • Новости дня
    Бойцы ВС России рассказали о боях с польскими наемниками и «азовцами» в Сухой Балке

    Бойцы России заметили польских наемников и боевиков «Азова» в боях за Сухую Балку

    Tекст: Ирма Каплан

    Военнослужащие ВС России в боях за Сухую Балку на стороне ВСУ заметили польских наемников и боевиков «Азова».

    Замкомандира штурмроты и штурмовик 20-го мотострелкового полка Южной группировки войск рассказали, как на стороне украинских сил в Сухой Балке воевали польские наемники и боевики запрещенной и признанной в России террористической организации «Азов», передает ТАСС.

    По словам замкомандира штурмроты 20-го мотострелкового полка с позывным «Пророк», в радиоперехватах был слышен польский язык и панические реплики среди иностранных наемников. И хотя ВСУ безуспешно пытались перебросить резервы им на подмогу, все же продолжали отступать.

    «Противник продолжает отступать, но, опять же, отступать с таким расчетом, что какое-то количество сил и средств в виде военнослужащих и техники они оставляют на определенных рубежах для сдерживания наших войск», – сказал «Пророк».

    Штурмовик из того же полка с позывным «Артист» добавил, что оборону Сухой Балки удерживали боевики запрещенной в России террористической организации «Азов», а поддержку им оказывало подразделение беспилотной авиации «Птицы Мадьяра».

    «Под нашим натиском и они откатились в тыл», – подытожил «Артист».

    Как писала днем ранее газета ВЗГЛЯД, в результате действий подразделений Южной группировки пункт Сухая Балка в Донецкой народной республике (ДНР) был освобожден, сообщили в Минобороны.

    Освобождение поселка Сухая Балка позволит ограничить логистические возможности Вооруженных сил Украины на двух важных направлениях.

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    22 апреля 2025, 22:56 • Новости дня
    МО Дании объявило о крупнейшей закупке судов для ВМС

    Стало известно о закупке Данией 25 кораблей на сумму 4 млрд крон

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Дании выделили крупную сумму на обновление военно-морского флота и планируют закупить четыре новых судна и двадцать одно судно для национальной гвардии.

    Как сообщает РИА «Новости», датское министерство обороны объявило о планах приобрести четыре судна, минные заградители и двадцать одно судно для национальной гвардии на сумму около четырех миллиардов датских крон, что эквивалентно примерно 608 млн долларов.

    В заявлении министерства подчеркивается, что также рассматривается возможность дальнейших инвестиций в противовоздушные фрегаты и дополнительные арктические корабли. Переговоры по последнему пункту ведутся с властями Фарерских островов и Гренландии.

    Глава датского министерства обороны Троельс Лунд Поульсен отметил: «Угрозы, с которыми мы сталкиваемся на море, сегодня иные и гораздо более серьезные, чем лишь несколько лет назад». Власти считают, что усилия по усилению флота продиктованы изменением международной военно-политической обстановки.

    Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен подчеркивала, что увеличение оборонных расходов страны потребует значительных финансовых вложений, а источник этих средств пока не определен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дания выделит Украине двадцать пятый пакет помощи на 6,7 млрд крон для закупки ПВО, артиллерии и поддержки ВВС в 2025-2027 годах, также Копенгаген отправил на Украину автомобили для военкоматов с датчиками отслеживания телефонов, которые поступят в Николаевскую область, а ранее власти страны намеревались инвестировать 15 млрд крон в усиление военного присутствия в Арктике на фоне заявлений Дональда Трампа о присоединении Гренландии к США.

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    23 апреля 2025, 19:56 • Новости дня
    Песков: Россия желает переговоров, а Европа – войны

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что сейчас между Россией и Европой нет совпадающих позиций, поскольку европейские страны предпочитают войну переговорам.

    «Сейчас нет никаких совпадающих позиций, поскольку Европа хочет войны, а не переговоров. Мы не будем их туда затаскивать силой», – заявил Песков в интервью французскому журналу Le Point, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что Россия намерена достичь поставленных целей любым способом. «Мы желаем достичь наших целей, и мы их достигнем. Мирным или военным путем», – добавил пресс-секретарь российского президента.

    Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс предупредил Москву и Киев о необходимости сделать решительный шаг и определиться с каким-либо решением, иначе Вашингтон готов завершить свои усилия по прекращению огня на Украине.

    Напомним, встреча глав МИД США, Британии, Франции и Германии по Украине была отложена на неопределенный срок из-за слов Владимира Зеленского о неготовности признать российский статус Крыма и отказа главы Госдепа США Рубио лететь в Лондон.

    Посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что решение США понизить уровень участия в переговорах в Лондоне связано с тем, что Киев ограничил повестку встречи лишь обсуждением краткосрочного перемирия.

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    24 апреля 2025, 06:33 • Новости дня
    Французский генерал назвал перевооружение ЕС невозможным

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бывший французский генерал Доминик Делавард считает, что Франция и Евросоюз утратили экономические и производственные возможности для перевооружения, а восстановление армии займет десятилетия.

    Франция и Евросоюз не располагают возможностями для масштабного перевооружения, заявил генерал в отставке Доминик Делавард, передает ТАСС. По его словам, главная причина заключается в экономических проблемах: страны Европы, в частности Франция, находятся в состоянии банкротства и не способны выделить необходимые ресурсы.

    Делавард отметил, что объявленные Еврокомиссией бюджеты на перевооружение не существуют в реальности или могут быть реализованы только на протяжении десятилетий. Генерал также напомнил, что действующие законы о военном планировании не исполнялись за все время его службы.

    Эксперт подчеркнул, что создание современной армии требует не только финансирования, но и строительства новых заводов, производства техники и обучения персонала, на что может уйти не менее двадцати лет. Делавард заявил: «На восстановление того, что мы разрушали 35 лет, потребуется много времени».

    Он выразил сомнение, что Франция способна перевооружиться, и не увидел прогресса в данном направлении с момента начала спецоперации на Украине. Также генерал скептически оценил возможность ввода европейских войск на Украину, полагая, что такие силы будут быстро уничтожены, а добровольцев найдется немного.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз и Британия договорились подписать пакт о безопасности на фоне угроз Дональда Трампа ограничить поддержку НАТО, Вашингтон рассматривал возможность вывода до 10 тыс. американских военных из стран Восточной Европы, а министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что евро-атлантическое сообщество во главе с Германией, Францией и Британией сосредоточилось на подготовке к новой войне.

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