Марочко сообщил о переброске частей ВСУ под Купянск из приграничья
Командование Вооруженных сил Украины перебрасывает до половины личного состава с участка фронта в районе населенного пункта Колодезное в приграничной зоне Харьковской области на другие направления, в том числе под Купянск, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
Марочко сообщил о начале переброски до половины личного состава Вооруженных сил Украины с участка фронта у населенного пункта Колодезное на другие направления, в том числе под Купянск, передает ТАСС. По его словам, с начала текущей недели разведорганы фиксируют снижение числа украинских военнослужащих в этом районе, а агентурные источники подтверждают перемещения войск.
Марочко отметил: «С начала текущей недели наши разведорганы фиксируют снижение численности личного состава ВФУ (вооруженных формирований Украины) на участке фронта в районе населенного пункта Колодезное Харьковской области. Данную информацию также подтверждают и агентурные источники, которые говорят о том, что Драпатый (командующий группировкой ВСУ на харьковском направлении) сейчас до половины из имеющихся на позициях военнослужащих в данном районе направляет на другие участки, в том числе бросает под Купянск».
Эксперт уточнил, что наиболее активно выводят подразделения со стратегически выгодных позиций, где местность позволяет удерживать оборону малыми силами. Основная часть передислокаций затрагивает как раз такие рубежи, не требующие большого количества военных.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пленные военнослужащие ВСУ рассказали, что им приказывали стрелять по мирным жителям в Купянске. Военнослужащие ВСУ переоделись в гражданскую одежду в Купянске. Ротация сил ВСУ на купянском направлении была сорвана из-за работы РСЗО «Ураган».