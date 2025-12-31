Tекст: Алексей Дегтярёв

В поздравительной телеграмме министр отметил храбрость и самоотверженность военнослужащих, подчеркнув, что их профессиональные действия привели к значительным потерям противника и его поражению на поле боя.

Текст телеграммы приводится в Telegram-канале Минобороны.

Белоусов отметил, что воины 1487-го мотострелкового полка проявили мужество при выполнении задач на особо сложных направлениях, успешно отбросив противника. Особое внимание он уделил штурмовым действиям 1435-го мотострелкового полка, который уверенно продвигается вперед на Красноармейском направлении.

Глава оборонного ведомства поблагодарил всех военнослужащих перечисленных подразделений за выполнение боевых задач и верность долгу, заверив, что их имена навсегда вписаны в летопись русского воинства. Он выразил убежденность в том, что защитники продолжат с честью служить России и обеспечивать безопасность страны.

Напомним, 27 декабря президенту России Владимиру Путину доложили об освобождении города Димитрова в ДНР.

Российский штурмовик сообщал, что ВС России ликвидировали в этом городе до трех батальонов противника, украинские позиции располагались среди жилых домов и подвалов, боевики ВСУ укрывались вместе с мирными жителями.