ВС России уничтожили три батальона ВСУ в Димитрове

Политолог Корнилов: Зеленский во Флориде не решился перечить Трампу

Tекст: Анастасия Куликова

«Участники состоявшихся в воскресенье во Флориде переговоров – от самого Дональда Трампа и до Урсулы фон дер Ляйен и других европейских политиков, присоединившихся по телефону, – говорят о прогрессе», – отметил политолог Владимир Корнилов. Он напомнил, что до начала встречи западная пресса писала о главной цели визита Зеленского – убедить главу Белого дома «переключить свое внимание на давление на Россию».

По мнению собеседника, на деле Зеленский ехал в Штаты с отчетом. «Трамп, по всей видимости, отвел ему дедлайн для заключения сделки. Зеленский пытался рассказать, какая Киевом проделана работа, а также обвинить Москву в якобы срыве «замечательных мирных планов», которые выработали украинские представители совместно с европейцами», – считает эксперт.

Однако задумка провалилась. «Зеленского, видимо, осадили», – добавил Корнилов, указав на поведение того во время пресс-конференции: «хотя он гримасничал и корчил рожицы, пока выступал американский лидер, но не стал перечить Трампу или опровергать его довольно громкие заявления».

«Президент США, между тем, озвучил реалистичные оценки ситуации на Украине: и о том, что Россия не обстреливает Запорожскую АЭС, и о готовности Москвы помогать Украине и желании видеть постсоветскую страну процветающей после окончания конфликта», – перечислил спикер.

По его мнению, принципиально важными являются и слова Трампа о том, что если сейчас Украина не согласится на мирные условия, в частности, на оставление российских территорий, то дальше ВС России будут продвигаться еще стремительнее, и дальнейшие позиции украинской стороны станут только хуже.

«При этом Зеленский попытался откровенно обмануть главу Белого дома, когда заявил о том, что он не может вывести войска из Донбасса без согласия народа, без референдума, – добавил собеседник. – Приказ о выводе войск отдается Генштабом и лично верховным главнокомандующим. Никаких референдумов, решений Верховной рады или отдельных законов не требуется».

Как бы то ни было, по оценкам Корнилова, телефонный разговор Владимира Путина и Трампа, состоявшийся незадолго до мероприятий во Флориде, повлиял на ход встречи. «Если взять на вооружение риторику Трампа, то можно сказать, что беседа лидеров России и США на 84,5% определила позицию Трампа», – сыронизировал эксперт и добавил, что «глава Белого дома для того и звонил российскому коллеге, чтобы уточнить позицию Москвы, обсудить возможные компромиссы и пункты, с которыми Россия не согласна».

Напомним, в воскресенье прошли переговоры Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. На встрече стороны обсудили положения мирного плана, который разработали Европа и Украина. По итогам чуть более чем двухчасовых контактов американский лидер и Зеленский выступили на пресс-конференции.

«Наша встреча прошла превосходно. Мы обсудили – кто-то сказал бы, на 95%, – я не знаю, сколько именно, но мы достигли большого прогресса в деле прекращения этой войны», – сказал глава Белого дома. По его словам, нерешенным остается территориальный вопрос. Украине может понадобиться согласовать мирный план в Раде или через референдум, предположил Трамп.

Он добавил, что понимает нежелание Москвы соглашаться на временное прекращение огня ради проведения референдума на Украине. Президент также подчеркнул: Киеву следует идти на сделку по урегулированию кризиса сейчас, чтобы не потерять еще больше территорий. Отметим, в субботу Владимир Путин заявил, что заинтересованность Москвы в выводе украинских войск с освобожденных населенных пунктов «сводится к нулю», так как ВС России успешно продвигаются в зоне боевых действий.

Зеленский оценил прогресс переговоров в процентах. По его словам, план из 20 пунктов согласован на 90%, гарантии безопасности между Украиной и США – на 100%, гарантии безопасности между Украиной, США и Европой – «почти на 100%». Трамп же заявил, что решающую роль в вопросе гарантий должна будет играть Европа, Вашингтон окажет ей поддержку.

Отдельно Трамп затронул тему Запорожской АЭС. Он отметил, что работа по запуску станции может начаться в ближайшее время. «Президент Путин фактически работает с Украиной над ее запуском. В этом смысле он ведет себя очень хорошо. Он хочет, чтобы она была открыта, и не обстреливает ее ракетами, не обстреливает ничем», – сказал американский лидер.

Также он выразил уверенность, что Москва в случае решения кризиса с Украиной будет готова помогать этой стране. «Россия хочет, чтобы Украина добилась успеха. Это звучит немного странно, но я объяснял [Зеленскому], что президент Путин очень великодушно относится к успеху Украины, в том числе к [идее поставлять] электроэнергию и другие товары по очень низким ценам», – рассказал глава Белого дома.

Напомним, перед встречей Трамп позвонил Путину. Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что американский политик внимательно выслушал аргументы Путина и оценки Москвы по возможным путям урегулирования конфликта. Лидеры двух стран пришли к соглашению оценивать предложения Киева и Евросоюза по мирному урегулированию как попытки затянуть конфликт, поскольку предложения о временном прекращении огня под видом подготовки к референдуму, по мнению президентов, только увеличивают риск возобновления боевых действий.

Кроме того, Путин поддержал предложение США продолжить работу по украинскому урегулированию в рамках специально создаваемых двух рабочих групп – по вопросам безопасности и экономическим аспектам. По словам Ушакова, окончательное прекращение боевых действий возможно лишь в случае принятия Киевом решения по Донбассу, соответствующего линии совместной российско-американской работы. Он подчеркнул: «Это решение, касающееся Донбасса, с учетом складывающейся ситуации на фронтах украинскому режиму имело бы смысл принять не мешкая».