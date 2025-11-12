  • Новость часаМинобороны сообщило о уничтожении 22 украинских БПЛА за ночь
    Названы главные инвесторы в конфронтацию с Россией
    США потребовали убрать упоминание о суверенитете Украины из резолюции ООН
    Группа морпехов ВСУ сдалась в плен под Димитровом
    В Молдавии заявили о потере половины населения страны
    Лавров заявил о доказательстве нацистских взглядов Зеленского
    Названа тройка наиболее недружественных России правительств
    Британия отказалась передавать США разведданные
    Назван новый главный хаб поставок оружия на Украину
    Франция обвинила Россию в причастности к нашествию клопов
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Европа вооружается, потому что не может воевать

    Европейским странам необходимо любым способом удержать контингент США на континенте, так как альтернатива – жесточайший внутриполитический кризис, связанный с возвращением к призыву в армии.

    Антон Крылов Антон Крылов Плов – русское национальное блюдо

    Почему некоторые блюда легко пересекают города и континенты, завоевывая сердца и желудки совершенно непохожих друг на друга народов, а другие так и остаются локальными специалитетами, для поддержания которых национально ориентированным кулинарам приходится предпринимать немалые усилия?

    Борис Акимов Борис Акимов Капитализм против детей

    Решить демографические проблемы, восстановить значимость института семьи и сделать многодетность нормой – никогда не получится при сохранении капиталистической экономики, базирующейся на необходимости и даже культе постоянно растущего потребления.

    12 ноября 2025, 07:31 • Новости дня

    Военные ВСУ переоделись в штатское в Купянске

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащие ВСУ меняют военную форму на гражданскую одежду и используют обычные автомобили, чтобы перемещаться по Купянску и его окрестностям, сообщил оператор БПЛА группировки «Запад» с позывным «Филин».

    По его словам, украинские военные активно переодеваются в гражданскую одежду и используют гражданский транспорт при передвижении по Купянску и его окрестностям, передает РИА «Новости». «Мы неоднократно отмечали группы мирных жителей возле мест, где, как мы знаем, стоят ВСУ. Думали, может, гуманитарные склады там или что-то другое. И только потом стали замечать: у людей то оружие, то боекомплект или какие-то военные атрибуты», – рассказал «Филин». Позже военные поняли, что бойцы ВСУ переодеваются, чтобы запутать российские силы.

    По его словам, российская разведка также подтверждает эти наблюдения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ДНР заявил, что украинские военные пытались выйти из окружения в гражданской одежде. Российские силы уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу на территории ЛНР.

    11 ноября 2025, 10:01 • Новости дня
    ВКС в ответ на провокацию с МиГ-31 нанесли удар по центру разведки ГУР МО Украины

    ВКС России ударили «Кинжалом» по Главному центру радиоэлектронной разведки Украины

    @ Минобороны России

    Tекст: Вера Басилая

    ВКС России в ответ на провокацию, связанную с планами угона МиГ-31, нанесли ракетами «Кинжал» удары по Главному центру радиоэлектронной разведки ГУР Минобороны Украины и аэродрому Староконстантинов с размещенными там самолетами F-16, сообщил (ЦОС) ФСБ России.

    В ЦОС сообщили, что удар был нанесен в ответ на провокацию, совершенную в ночь на 10 ноября, связанную с планами угона МиГ-31.

    Ударом гиперзвуковых ракет «Кинжал» нанесено поражение Главному центру радиоэлектронной разведки ГУР Минобороны Украины в Броварах Киевской области. Также был нанесен удар по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области, где были размещены F-16, передает ТАСС.

    Минобороны в понедельник сообщало, что ВС России нанесли удар возмездия по военным аэродромам и цехам сборки дронов на Украине.

    Военная разведка Украины планировала направить угнанный МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал» в район базы НАТО в румынской Констанце, чтобы его могла сбить ПВО.

    11 ноября 2025, 08:00 • Новости дня
    ФСБ пресекла попытку угона МиГ-31 с «Кинжалом»
    @ Лев Федосеев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военная разведка Украины планировала направить угнанный российский истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжалом» в район базы НАТО в румынской Констанце, где его могла сбить ПВО, сообщила Федеральная служба безопасности.

    Федеральная служба безопасности предотвратила попытку военной разведки Украины совместно с британскими кураторами угнать российский МиГ-31 с ракетой «Кинжал», передает РИА «Новости».

    По данным ФСБ, украинская сторона через Главное управление разведки министерства обороны Украины пыталась склонить российских летчиков к сотрудничеству, обещая им за это 3 млн долларов.

    В сообщении говорится, что после угона спецслужба планировала «направить самолет с ракетой »Кинжал« в район дислокации крупнейшей в юго-восточной Европе авиабазы НАТО, расположенной на территории Румынии в городе Констанца, где он мог быть сбит средствами противовоздушной обороны».

    Таким образом, операция имела целью не просто похищение боевого самолета, а и попытку его уничтожения в непосредственной близости от натовского объекта, что могло вызвать международный инцидент.

    ФСБ подчеркнула участие британских кураторов в подготовке операции, однако подробности их роли не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее мать опознала тело убитого в Испании пилота-перебежчика Кузьминова. Тело Кузьминова похоронили в безымянной могиле в Испании.

    Украинская разведка считала российских летчиков приоритетной целью.

    11 ноября 2025, 20:20 • Видео
    Страхи Зеленского и дело Миндича

    Из-за обысков в квартире Тимура Миндича, которого называют «кошельком» и близким другом Владимира Зеленского, украинская политическая элита пришла в движение. Задача – лишить Зеленского контроля над парламентом и правительством, пока тот ослаб.

    11 ноября 2025, 18:35 • Новости дня
    Назван новый главный хаб поставок оружия на Украину

    Марочко: Румыния стала главным хабом поставок оружия на Украину

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Румыния стала основным звеном в поставках оружия на Украину, используя свою территорию и территорию Молдавии, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Румыния стала одним из основных участников логистической цепочки по поставкам вооружений украинским формированиям. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко в эфире телеканала ОТР, который цитирует ТАСС.

    «Данная страна, к сожалению, сейчас является очень активным участником того, что происходит на Украине. Сюда поступает огромнейшее количество боеприпасов, вооружения и техники, и потом через Молдавию они поступают на территорию Украины. То есть не только польский хаб действует, но и Румыния замешана сейчас, к сожалению, в том, что снабжает украинских боевиков, способствует, скажем так, снабжению», – сказал Марочко.

    Он подчеркнул стратегическое значение румынской территории для альянса, отметив наличие там крупных натовских баз и аэродромов. По его словам, эти объекты оказывают существенное влияние на ситуацию в зоне проведения спецоперации.

    По словам эксперта, удары Вооруженных сил России по объектам в Одесской области, включая железнодорожную переправу в Каролино-Бугазе, наносятся по целям, связанным с этими логистическими потоками из Румынии. Марочко резюмировал, что все то, что поступает из Румынии, уничтожается российскими военными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские бойцы приступили к окружению укрепленных подразделений ВСУ вблизи Николаевки в ДНР.

    После взятия Гнатовки российские силы заблокировали украинских военных в Димитрове.

    Министерство обороны ранее сообщило об освобождении города Часов Яр в ДНР.

    11 ноября 2025, 15:59 • Новости дня
    Telegraph: Военных ВСУ поражает неизлечимая газовая гангрена

    Telegraph: Окопная война привела к случаям газовой гангрены среди военных ВСУ

    @ Jose Colon/Anadolu/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    У солдат ВСУ в условиях окопной войны зафиксировали случаи газовой гангрены, которую вызывает бактериальная инфекция, пишут британские СМИ.

    У военных на Украине в условиях окопной войны участились случаи заражения газовой гангреной. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на издание Telegraph. Заболевание вызывают бактерии рода клостридии, обитающие в почве, которые попадают в организм при ранениях в ходе боевых действий. Наиболее широкое распространение болезнь получила во время Первой и Второй мировых войн.

    «Бактериальная инфекция, со смертельной скоростью разрушающая мышечную ткань, вновь появилась на Украине из-за суровых реалий современной окопной войны», – говорится в статье. По информации британской прессы, использование дронов в конфликте затрудняет своевременную госпитализацию, что является главной проблемой в лечении зараженных.

    Кроме того, размещение медучреждений в подземных помещениях усложняет ситуацию из-за нестерильности и сложностей с доставкой ресурсов. Telegraph отмечает, что в условиях боевых действий практически невозможно взять пробу бактерий и провести операцию по удалению омертвевших тканей, а микроорганизмы могут быть устойчивы к антибиотикам.

    Старший преподаватель микробиологии в Королевском колледже Лондона заявил, что смертность от газовой гангрены без врачебного вмешательства «близка к 100%».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сейчас ВСУ испытывают проблемы с численностью, мобилизацией и дезертирством, из-за чего на ряде участков фронта вообще нет военных.

    Во вторник в Красноармейске российские военные взяли в плен украинского бойца Евгения Киптилого, который добровольно сдался из-за отсутствия снабжения и поддержки на позиции.

    На данный момент украинские военные в Красноармейске и Димитрове пытаются выйти из окружения в гражданской одежде.

    11 ноября 2025, 18:43 • Новости дня
    Ганчев: Группировка ВСУ заблокирована на левом берегу Оскола в Купянске
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Значительная часть украинских военных в Купянске оказалась заблокирована на левом берегу реки Оскол, сообщил глава Харьковской ВГА Виталий Ганчев.

    По его словам, ее пытаются деблокировать другие подразделения украинской армии, но российские войска стараются разбивать их еще на подходах к линии фронта, передает ТАСС.

    «Значительная часть украинской группировки войск, действующей в районе Купянска, блокирована на левом берегу реки Оскол, и наши подразделения продолжают ее уничтожать», – заявил Ганчев.

    Ранее во вторник Минобороны сообщило об уничтожении пяти БМП ВСУ под Купянском.

    Также сообщалось, что ВС России взяли под контроль нефтебазу в Купянске.

    На прошлой неделе российские военные уничтожили пытавшуюся вырваться из Купянска группу ВСУ.

    11 ноября 2025, 08:49 • Новости дня
    Украинский военный назвал мотив сдачи в плен в Красноармейске

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Красноармейске российские военные взяли в плен украинского бойца Евгения Киптилого, который добровольно сдался из-за отсутствия снабжения и поддержки на позиции, сообщили в Минобороны.

    Российские военнослужащие взяли в плен бойца ВСУ в Красноармейске, сообщает Минобороны России. Захваченный украинский солдат, Евгений Киптилый, рассказал, что был мобилизован против своей воли.

    «Отработал смену на работе, собрался ехать в село к семье. На остановке стоял и ждал автобус, подъехала машина из ТЦК. Подошли, забрали меня для сверки данных. Прошел комиссию, направили в учебку. Мне сказали: «Будешь сидеть там в тылу. Будет все у тебя хорошо». Обманули, через две недели я попал на передовую», – рассказал Киптилый.

    Он заявил, что условия на позиции были тяжелыми – не было подвоза, боекомплекта, воды и еды. Когда понял безысходность ситуации, принял решение сдаться, чтобы сохранить жизнь. По словам Киптилого, «выбор сделал: сдаться, чтобы выжить для семьи, для детей, для себя».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командиры в украинской армии занимаются вымогательством денег у подчиненных.

    Ранее пленный офицер ВСУ рассказал о массовом пьянстве среди украинских военнослужащих.

    12 ноября 2025, 00:56 • Новости дня
    Итальянская IFQ заявила, что Путин поставил на колени «чванливых» лидеров ЕС

    Tекст: Катерина Туманова

    Война на Украине причинила Европе болезненное унижение, поставив на место европейских лидеров, которые требовали от России капитуляции и верили в свое неизменное превосходство, пишет итальянская IL Fatto Quotidiano.

    «[Президент России Владимир] Путин поставил на колени всех европейских лидеров, убежденных победить его. Джорджия Мелони была одной из самых чванливых. Во время G20 под председательством Индии 22 ноября 2023 года Путин призвал европейских лидеров к диалогу, чтобы положить конец войне», – напомнила газета IL Fatto Quotidiano.

    Однако премьер-министр Италии Джорджа Мелони и министр обороны страны Гвидо Крозетто заявили Путину, что России следует капитулировать, так как Украина наверняка победит в этом конфликте.

    Когда ситуация на фронте в 2025 году стала очевидно далека от надежд европейских кураторов Киева, те, кто требовал капитуляции России сменили тональность риторики и стали заявлять о поддержке Киева в попытках обороняться.

    «Ситуация на Украине плачевна, а такие политики <...> выглядят просто смешно», – цитирует итальянское издание «Лента.Ру».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские подразделения закрепились на новых позициях в Северске ДНР на фоне продолжающихся городских боев, а также продвинулись в районах Красного Лимана и Ямполя, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Кроме того, российские военные развивают наступление на Запорожском направлении. Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов России Владимир Рогов рассказал об успехах российских войск в районе Гуляйполя.

    11 ноября 2025, 08:08 • Новости дня
    Марочко: ВС России начали охват группировки ВСУ у Николаевки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские бойцы после продвижения в районе Часова Яра приступили к окружению укрепленных подразделений ВСУ вблизи Николаевки Донецкой народной республики, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Марочко сообщил, что бойцы РФ, зачистив юго-западную часть Часова Яра, продвинулись вдоль реки Грузская и расширили зону контроля, передает ТАСС.

    Он подчеркнул: «Также есть небольшое продвижение вдоль железнодорожного полотна от ж/д станции Часов Яр до Веролюбовки. Таким образом, ВС РФ расширили зону контроля в данном районе, а также начали охват украинской группировки в районе Николаевки».

    Ранее Министерство обороны  сообщило об освобождении города Часов Яр в ДНР.

    Для освобождения Часова Яра бойцы прошли 20 километров под артобстрелами.

    В Часовом Яре уничтожили самую большую за историю спецоперации на Украине группировку ВСУ.

    11 ноября 2025, 09:20 • Новости дня
    ВС России взяли под контроль нефтебазу в Купянске

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военнослужащие взяли под контроль нефтебазу на востоке Купянска, две железнодорожные станции, зачистили улицу Дзержинского, заявил командир штурмового отряда 1486-го мотострелкового полка с позывным Ловец.

    По слова Ловца, отрядом полностью взяты под контроль и освобождены от ВСУ железнодорожные станции Оливино, Парк восточного прибытия, зачищена от боевиков ВСУ улица Дзержинского, нефтебаза на востоке Купянска, передает ТАСС.

    В данный момент ведется зачистка железнодорожной станции «Купянск Сортировочная». В районе населенного пункта Купянск-Узловой наносятся поражения противнику, передает РИА «Новости».

    Ранее ВС России освободили территорию хлебобулочного комбината в Купянске.

    Командир отряда штурмовиков ВС России с позывным «Ловец» сообщил о зачистке завода и семи зданий в Купянске.

    Вооруженные силы России сорвали попытку ВСУ прорваться из окружения в Купянске.

    Минобороны России назвало слова главы киевского режима Владимира Зеленского о зачистке «до 60 оставшихся русских» признаком утраты им связи с реальностью.

    11 ноября 2025, 08:42 • Новости дня
    Росгвардия обнаружила крупный тайник ВСУ в ДНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Росгвардейцы нашли крупный тайник, содержащий сотни опасных боеприпасов и иностранных взрывателей в лесополосе возле Дебальцево, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

    Военнослужащие Росгвардии обнаружили крупный тайник с боеприпасами Вооруженных сил Украины в лесополосе на территории ДНР неподалеку от Дебальцево, передает ТАСС.

    О находке стало известно благодаря информации от местного жителя, отметили в пресс-службе ведомства.

    В ходе поисковой операции росгвардейцы нашли и изъяли свыше 600 боеприпасов различного калибра, более 60 взрывателей, в числе которых оказались изделия стран НАТО, а также несколько маршевых двигателей к противотанковым гранатам разных систем. Как уточнили в пресс-службе, в схроне была обнаружена и противотанковая мина немецкого производства.

    Все найденные боеприпасы и взрыватели переданы взаимодействующим структурам для последующего уничтожения, добавили в Росгвардии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ обнаружила заминированный тайник с оружием под Селидово в ДНР.

    Росгвардейцы нашли тайник с гранатометами в ДНР.

    Росгвардия выявила тайник с иностранным оружием, который принадлежал ВСУ, в ЛНР.

    11 ноября 2025, 12:59 • Новости дня
    Дело «банды силовиков» передали суду присяжных в Москве

    Tекст: Вера Басилая

    Второй западный окружной военный суд рассмотрит дело бывшего военного Павла Христева и девяти членов его группировки, обвиняемых в многочисленных преступлениях, убийствах 15 человек и покушениях, сообщили в суде.

    Второй западный окружной военный суд с участием присяжных рассмотрит дело в отношении бывшего военного Павла Христева и девяти членов его группировки, передает РИА «Новости». По версии следствия, они причастны к убийствам 15 человек и нескольким покушениям.

    «Суд удовлетворил ходатайство подсудимых о рассмотрении их дела с участием присяжных заседателей. Отбор коллегии назначен на 10 декабря», – сообщили в суде.

    Там также отметили, что всем обвиняемым продлили срок ареста на полгода.

    По данным следствия, в 2000 году Христев и Артур Козлов создали банду для заказных убийств, в которую вошли действующие и бывшие сотрудники силовых структур.

    Следствие полагает, что в марте 2002 года банда расправилась с советником министра путей сообщения Александром Фоминовым и мэром Озерского района Владиславом Сащихиным с супругой. Кроме того, они подозреваются в похищении и убийстве владельца фирмы Владимира Клюева, его сына и бухгалтера по заказу гендиректора компании «Консул» Ирины Егоровой. Банде также вменяют убийства владельца Красногвардейского рынка Москвы Хафиза Махмудова, его бухгалтера и троих предпринимателей.

    В апреле 2003 года, как считает следствие, при попытке убить советника председателя Контрольно-счетной палаты Москвы Александра Ревзина был застрелен глава «Евротрансгаза» Тимофей Пономаренко. Следствие также вменяет членам группировки незаконное хранение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств и наркотических средств. В марте 2020 года Христев, по версии следствия, создал новую вооруженную группу, совершившую разбойное нападение на охотхозяйство в Калужской области.

    Ранее бывший начальник штаба спецназа СОБР «Рысь» Алексей Алпатов планирует заключить контракт с Минобороны.

    В состав банды входило около 20 человек, среди которых были сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие.

    12 ноября 2025, 06:31 • Новости дня
    Командиры ВСУ приказали солдатам бежать от армии России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские командиры отдавали приказы своим подчиненным покинуть позиции и бежать от штурмовиков группировки «Восток» в районе Сладкого, рассказал командир штурмового взвода 394-го гвардейского мотострелкового полка 127-й дивизии 5-й армии группировки войск «Восток» с позывным Хаттаб.

    По его словам, украинские командиры отдавали своим подчинённым приказы покидать позиции и отступать при приближении российских штурмовых подразделений в районе населённого пункта Сладкое, передает ТАСС. Хаттаб рассказал, что российские военные перехватили переговоры украинских бойцов по рации. «В нашем подразделении перехватили переговоры по рации ВСУшников. И в одном сеансе мы услышали одного из их командиров, который отдал приказ – русские пошли на штурм, эвакуируйтесь. Они приказы дают сбегать оттуда. Они боятся против нас выходить», – отметил он.

    Военнослужащий подчеркнул, что по его наблюдениям, уровень подготовки российских пехотинцев значительно опережает возможности противника, что обеспечивает российским войскам существенное преимущество на данном направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили населенный пункт Гнатовка в районе Красноармейска. Военные также взяли под контроль запорожские села Новое и Сладкое.

    11 ноября 2025, 23:47 • Новости дня
    Главком ВСУ сообщил об ухудшении ситуации в Запорожской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Ситуация для ВСУ ухудшилась в районе Гуляй Поля в Запорожской области и на границе Днепропетровской области с ДНР, сообщил главком ВСУ Александр Сырский.

    По его словам, Россия после освобождения в Запорожской области трех населенных пунктов значительно ухудшила ситуацию для ВСУ, приводит «Страна.ua» слова Сырского. Он уточнил, что российские военнослужащие усилили активность, воспользовавшись туманом.

    «Значительно ухудшилась ситуация на Александровском и Гуляйпольском направлениях», – цитирует Сырского ТАСС.

    По словам главкома ВСУ, изнурительные бои идут за Ровнополье и Яблоково в Запорожской области.

    Напомним, российские войска освободили Гнатовку возле Красноармейска, запорожские села Новое и Сладкое.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, в Запорожской области российские военные готовят для ВСУ «северную клешню». Российские войска освободили Новоуспеновское в Запорожской области.


    11 ноября 2025, 10:20 • Новости дня
    FT: У ВСУ из-за проблем с мобилизацией нет военных на ряде участков фронта

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ испытывают проблемы с численностью ВСУ, мобилизацией и дезертирством, из-за чего на ряде участках фронта вообще нет военных, пишет Financial Times со ссылкой украинских военных и экспертов.

    Издание сообщает со ссылкой на одного из волонтеров, что из-за нехватки людей и проблем с набором в ВСУ на каждый километр линии фронта приходится всего четыре-семь пехотинцев, передает РИА «Новости». Также, отмечает газета, Киев также столкнулся с ростом дезертирства.

    «Значительное число недавно мобилизованных солдат дезертирует задолго до прибытия в свои части», – признал в беседе с Financial Times один из военных чиновников.

    По мнению военного аналитика компании Rochan Consulting Конрада Музыки, такая ситуация привела к тому, что численность ВСУ сокращается, и «плотность украинских сил уже настолько мала, что некоторые участки фронта фактически охраняются только беспилотниками».

    Ранее сообщалось, что более 150 тыс. военнослужащих сбежали из ВСУ с начала года.

    11 ноября 2025, 08:12 • Новости дня
    Сотрудники военкоматов на Украине стали использовать скорые для поимки людей

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Днепропетровске сотрудники военкоматов стали применять автомобили скорой помощи для маскировки во время поиска граждан, подлежащих мобилизации, сообщили в силовых структурах.

    Сотрудники территориальных центров комплектования на Украине стали использовать транспорт аварийных служб и скорой помощи при проведении мобилизационных мероприятий, передает РИА «Новости».

    По словам собеседника агентства, украинские ТЦК целенаправленно прибегают к такой тактике, чтобы скрыто приближаться к потенциальным призывникам и не вызывать подозрений у местных жителей.

    Машины позволяют группам военкоматов внезапно и практически незаметно подходить к гражданам, которые подпадают под призыв.

    Он уточнил, что эти автомобили не используются по назначению для оказания помощи населению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Хмельницкой области ранее произошла массовая драка между военкомами и местными жителями.

    В Херсонской области партизаны подожгли дом сотрудника ТЦК.

    Тернополе сотрудники ТЦК устроили массовую драку с жителями города.

    Первый российский антропоморфный робот Aidol рухнул на презентации (видео)

    • Страхи Зеленского и дело Миндича

      Из-за обысков в квартире Тимура Миндича, которого называют «кошельком» и близким другом Владимира Зеленского, украинская политическая элита пришла в движение. Задача – лишить Зеленского контроля над парламентом и правительством, пока тот ослаб.

    • Мюнхенская речь и новый мировой порядок

      2007 год можно считать особой вехой, когда завершилась эпоха однополярного мира и началось формирование нового миропорядка. «Однополярный момент», захвативший мир в начале 1990-х, закончился именно тогда – сначала с трибуны Мюнхенской конференции по безопасности, а потом и в реальности.

    • У Грузии лопнуло терпение

      Генпрокуратура Грузии заявила об уголовном преследовании восьмерых лидеров оппозиции, включая экс-президента Михаила Саакашвили, который и так находится в тюрьме. Ранее у правящей партии «Грузинская мечта» лопнуло терпение, и Грузия пересмотрела отношения с ЕС.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • День Матери в России 2025: какого числа отмечают, история, традиции, что подарить и как поздравить

      День Матери – один из самых теплых и значимых праздников в году, посвященный безусловной материнской любви, заботе и безграничному уважению к женщинам, подарившим жизнь. В России он отмечается в последнее воскресенье ноября, и в 2025 году этот день выпадает на 30 ноября. Праздник служит важным напоминанием о необходимости выражать благодарность матерям, укрепляет семейные узы и поддерживает традиции почитания материнства.

    • Что приготовить на Новый год 2026: лучшие новогодние салаты, которые понравятся всем

      Новый год 2026 – это магическое время, когда так хочется удивить гостей и создать незабываемую атмосферу праздника. И главным украшением стола по-прежнему остаются салаты. В тренде этого сезона – легкие сочетания, интересные заправки и свежая подача, но и без проверенной временем классики не обойтись. Мы собрали для вас десять лучших рецептов – от всеми любимых оливье и селедки под шубой до новых изысканных идей с авокадо, креветками и цитрусами, которые сделают праздничный стол по-настоящему блестящим.

    • «Будете» или «будите»: как правильно писать и употреблять

      Одна маленькая буква «е» вместо «и» – и смысл фразы кардинально меняется. Путаница между «будете» и «будите» – одна из самых частых и досадных ошибок в русском языке, которая проскальзывает даже в речи грамотных людей. Почему так происходит и как раз и навсегда запомнить разницу? Давайте разбираться без сложных терминов и скучных правил.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

