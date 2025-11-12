Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, украинские военные активно переодеваются в гражданскую одежду и используют гражданский транспорт при передвижении по Купянску и его окрестностям, передает РИА «Новости». «Мы неоднократно отмечали группы мирных жителей возле мест, где, как мы знаем, стоят ВСУ. Думали, может, гуманитарные склады там или что-то другое. И только потом стали замечать: у людей то оружие, то боекомплект или какие-то военные атрибуты», – рассказал «Филин». Позже военные поняли, что бойцы ВСУ переодеваются, чтобы запутать российские силы.

По его словам, российская разведка также подтверждает эти наблюдения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ДНР заявил, что украинские военные пытались выйти из окружения в гражданской одежде. Российские силы уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу на территории ЛНР.