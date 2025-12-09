  • Новость часаМинобороны сообщило о сбитии 121 украинского беспилотника за ночь
    Суд в Донецке определит ключевых военных преступников Украины
    Экс-глава МИД Украины Кулеба попал на видео со странно танцующей подругой
    Макрон заявил о «козырях» Европы по конфликту на Украине
    Директор Долиной рассказал о размере гонораров певицы после скандала с квартирой
    Путин назвал шесть системных задач правительства на 2026 год
    Путин обновил состав СПЧ
    Мерц и Макрон назвали «решающими» ближайшие дни для Украины
    Глава МИД Польши созвал экстренное совещание совета стран Балтийского моря
    Кот Ларри сбежал из офиса Стармера после приезда Зеленского
    Владимир Рубцов Владимир Рубцов Киев экспериментирует с ИИ-национализмом

    Под лозунгами очистки от «токсичного контента» и поддержки украиноязычных текстов Киев начал операцию по конструированию националистической языковой реальности, отфильтрованной с помощью нейросетей на базе американских технологий.

    Игорь Горбунов Игорь Горбунов Чили в поисках здравого смысла

    Чилийская ситуация показывает, что общество устало выбирать между радужной повесткой, оторванной от бытовой реальности, и коричневой ностальгией по простым силовым решениям.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Донбасс всегда голосовал против Украины

    Европейские пропагандисты все еще пытаются сшить Донбасс с Украиной – например, вспоминают итоги референдума 1991 года, на котором жители региона якобы высказались за то, чтобы быть вместе с Украиной. Хотя реальное волеизъявление людей на всем протяжении независимости Украины было прямо противоположным.

    9 декабря 2025, 06:46 • Новости дня

    Минобороны сообщило об ударе Су-34 по пункту управления БПЛА ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС России нанес удар по личному составу и пункту управления БПЛА ВСУ в ночное время суток, сообщило Минобороны России.

    Воздушно-космические силы России осуществили ночной авиаудар по пункту управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Центр», передает РИА «Новости». Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России в ночное время суток нанес удар по личному составу и пункту управления БПЛА ВСУ, говорится в заявлении Министерства обороны России. В министерстве отметили, что удар был нанесен по заранее определенным координатам с использованием авиационных бомб, оснащенных универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экипажи Су-34 выполнили бомбометание по целям на учении «Запад-2025». ВКС России получили новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34. Су-34 уничтожил авиабомбами опорный пункт ВСУ в Курской области.

    8 декабря 2025, 11:54 • Новости дня
    Лукьянов объяснил жалобы Трампа на не читавшего мирный план Зеленского

    Политолог Лукьянов: Зеленский не комментирует план США до переговоров с европейскими «друзьями»

    Лукьянов объяснил жалобы Трампа на не читавшего мирный план Зеленского
    @ Will Oliver/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Владимир Зеленский избегает комментировать американскую инициативу по урегулированию конфликта на Украине до встречи с европейскими «друзьями». При этом на предстоящих переговорах в Лондоне лидеры Европы попытаются убедить его не соглашаться на односторонние уступки, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Ранее Дональд Трамп заявил, что Зеленский до сих пор не ознакомился с мирным планом.

    «Жалобы Дональда Трампа на то, что Владимир Зеленский якобы не читал американский план, не стоит воспринимать буквально. Последний явно ознакомился с документом. Другое дело, что он придерживается тактики, согласно которой лучше избегать четкой реакции на инициативу до переговоров с европейскими «друзьями», – отметил Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике».

    Собеседник напомнил, что в понедельник в Лондоне должна пройти встреча Кира Стармера, Эммануэля Макрона и Фридриха Мерца с Зеленским. Она состоится в непростой для Европы и Украины момент. «США, судя по всему, не собираются учитывать мнение лидеров ЕС по урегулированию конфликта и обращаться к ним до того, как будет достигнуто приемлемое с американской точки зрения соглашение», – указал политолог.

    «Европейцам же такое положение дел очень не нравится. Но у них чрезвычайно мало инструментов, чтобы изменить ситуацию: нет ни денег, ни своего оружия и, более того, политическое влияние ослаблено внутренними противоречиями», – детализировал аналитик. По его мнению, квинтэссенцией всех усилий ЕС станет поиск способа конфисковать российские замороженные активы. «Это единственные средства, которые Брюссель действительно может направить Киеву», – уточнил эксперт.

    «Я думаю, что в ходе переговоров в Лондоне европейские представители продолжат стимулировать и подбадривать Зеленского, чтобы он не шел на односторонние уступки. Впрочем, на Украине отдают себе отчет в том, что политикам в Европе не по силам оказать конкретную практическую поддержку», – рассуждает аналитик.

    «Другими словами, украинская сторона пытается добиться того, чтобы Евросоюз оказался частью переговорного процесса, потому что европейцы в большей степени отвечают тем представлениям, которые есть у Киева. Но в то же время киевские власти понимают, что не Европе принимать решения. Поэтому я сомневаюсь, что встреча в Лондоне принесет какой-то осязаемый результат», – заключил Лукьянов.

    Ранее Дональд Трамп заявил о своем разочаровании тем, что Владимир Зеленский пока не ознакомился с проектом мирного плана, предложенного Вашингтоном. По его словам, Москву «устраивают» предложения США. «Россия, я думаю, предпочла бы получить всю страну, если так подумать, но Россию, я верю, устраивает (мирный план). Но я не уверен, что Зеленского он устраивает. Его народу план нравится, но он его еще не читал», – сказал американский лидер.

    На этом фоне секретарь СНБО Рустем Умеров, возглавляющий украинскую делегацию на переговорах в США, заявил, что в понедельник предоставит Зеленскому «полную информацию обо всех аспектах диалога с американской стороной и всех документах». «Мы работаем максимально интенсивно!» – заверил он.

    Напомним, встреча между украинской командой во главе с Умеровым и американцами прошла в Майами после возвращения Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера из Москвы. Примечательно, что вскоре после состоявшихся в Кремле переговоров Владимира Путина с американскими эмиссарами появились сообщения, согласно которым США пытаются заблокировать план Еврокомиссии по экспроприации замороженных активов России в Европе.

    Отметим, ЕС выдвинул предложение об использовании средств для обеспечения «репарационного кредита» Украине в размере 90 млрд евро (105 млрд долларов) для покрытия экономических и военных потребностей страны в течение следующих двух лет. В конце декабря запланирована встреча лидеров Евросоюза, где будет решаться вопрос об одобрении этого предложения.

    По информации Politico, Еврокомиссия рассчитывает, что Германия, Франция и Италия возьмут на себя основную часть бремени по обеспечению займа. Страны ЕС в индивидуальном порядке должны будут обязаться выделить миллиарды евро, чтобы гарантировать выплату Украине срочного кредита. Размеры гарантий рассчитываются в зависимости от валового национального дохода страны, говорится в материале.

    В то же время США оказывают влияние на некоторые государства объединения. Как писало агентство Bloomberg, Вашингтон хочет, чтобы эти деньги были использованы для достижения мира на Украине, а не для продолжения боевых действий. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты отмечали, что контроль над активами – последний козырь Европы в украинском вопросе, но Штаты сами заинтересованы извлечь из этих средств дополнительную прибыль.

    8 декабря 2025, 09:28 • Новости дня
    Удары ФАБ уничтожили штурмовой полк ВСУ под Гуляйполем

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Удары ФАБ практически уничтожили 225-й штурмовой полк ВСУ под Гуляйполем, уцелевшие военнослужащие соединения требуют вывода, сообщили в российских силовых структурах.

    Подразделения 225-го отдельного штурмового полка ВСУ под Гуляйполем были практически уничтожены ударами авиационных бомб, передает ТАСС.

    Источник в российских силовых структурах сообщил: «225-й отдельный штурмовой полк ВСУ, который находится под Гуляйполем, практически уничтожен ударами ФАБ. Командиры на местах требуют вывода тех, кто пока жив».

    По словам собеседников агентства, оставшиеся в живых военнослужащие полка пытаются добиться эвакуации, однако их просьбы были отклонены командованием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Яблоково в Запорожской области.

    Взятие Яблокова обеспечило ВС России продвижение к Гуляйполю.

    Украинские военные ранее покинули Ровнополье в Запорожской области.

    8 декабря 2025, 21:00 • Видео
    Маск обещает России армию для войны с ЕС

    «Если Россия сделает это, если начнет большую войну за освобождение Европы, она получит наших Optimus. Миллионы Optimus будут в распоряжении Владимира Путина», – заявил самый богатый человек мира Илон Маск. Что это с ним?

    8 декабря 2025, 13:43 • Новости дня
    Военкор Коц сообщил о значении освобождения Червоного и Новоданиловки

    Tекст: Вера Басилая

    Освобождение Червоного в ДНР и Новоданиловки в Запорожской области создает угрозу для украинского снабжения и расширяет контроль на важнейших подступах к Орехову и Константиновке, сообщил военкор «Комсомольской правды» Александр Коц.

    Освобождение Червоного и Новоданиловки может значительно повлиять на линию обороны Вооруженных сил Украины, сообщил в Telegram-канале Коц.

    По словам журналиста, Червоное располагается в пяти километрах от населенного пункта Константиновка, который почти со всех сторон охвачен российской группировкой «Юг». В настоящее время снабжение украинских подразделений идет через Дружковку по трассе Н20, и перекрытие этой трассы приведет к изоляции противника в Константиновке.

    Новоданиловка находится примерно в километре от укрепрайона Орехов в Запорожской области. Коц подчеркнул, что группировка «Днепр» расширяет контроль на этом направлении, не ожидая действий других российских сил, чтобы усилить давление на стратегический объект. Он считает, что после освобождения Орехова откроется дорога на главный областной центр – город Запорожье. Также военный корреспондент отметил, что части ВСУ могут подвергнуться окружению, если логистические маршруты будут перерезаны.

    Ранее Минобороны в понедельник сообщило, что российские войска освободили Новоданиловку в Запорожской области и Червоное в ДНР.

    Российские вооруженные силы за неделю освободили семь населенных пунктов.

    8 декабря 2025, 16:50 • Новости дня
    Кнутов объяснил значение освобождения Новоданиловки

    Эксперт Кнутов: Освобождение Новоданиловки и продолжающиеся бои в Гуляйполе – подготовка к решающим сражениям за Запорожье

    Кнутов объяснил значение освобождения Новоданиловки
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Освобождение населенного пункта Новоданиловка – важный шаг к освобождению Орехова, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. По его мнению, бои, которые сейчас разворачиваются на этом направлении, – подготовка к решающим сражениям за Запорожье.

    «ВСУ во время подготовки к «контрнаступу» сумели создать мощные укрепления на Запорожском направлении. Однако российские войска, используя тактику «просачивания», берут один населенный пункт за другим», – отметил Юрий Кнутов, военный эксперт, историк войск ПВО.

    Он напомнил, что ВС России зашли в Гуляйполе с северо-востока и ведут бои в городе. «Армия также наступает на Орехов с юга на север», – добавил собеседник, подчеркнув важность взятия Новоданиловки, которая находится в нескольких километрах к юго-западу от Малой Токмачки и в одном километре к юго-востоку от Орехова.

    «Когда под контроль ВС России перейдет Гуляйполе, у нас появится возможность зайти в Орехов с тыла. Таким образом, бои, которые сейчас разворачиваются, – это подготовка к решающим сражениям за Запорожье», – подчеркнул эксперт.

    По его словам, после освобождения Орехова и Гуляйполя на пути к облцентру практически не останется значимых населенных пунктов. «Выход на Запорожье – ключевая задача, стоящая перед нашими Вооруженными силами на этом направлении», – считает спикер. Важным козырем наступательных операций армии России Кнутов назвал слаженность разных родов войск.

    Противник же допустил серию ошибок. «Когда мы окружили Красноармейско-Димитровскую (Покровско-Мирноградскую) агломерацию, главком ВСУ Александр Сырский ничего лучше не придумал, как снять войска с Запорожской, Сумской и Харьковской областей. Мы воспользовались ситуацией: в результате российские военные освободили Купянск и Волчанск, а также нанесли удар в Запорожской области и взяли под контроль несколько населенных пунктов, в том числе Новоданиловку. Ошибки украинского командования мы обернули в свою пользу», – заключил Кнутов.

    Ранее Минобороны России сообщило, что подразделения группировки войск «Днепр» освободили населенный пункт Новоданиловка Запорожской области. Также российские силы ударили по механизированным, горно-штурмовым и береговым бригадам ВСУ около Константиновки, Орехова, Лукьяновского, Разумовки и Никольского Херсонской области.

    «Уничтожены до 40 военнослужащих ВСУ, боевая бронированная машина, 13 автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы, артиллерийское орудие и склад горючего», – указывается в сообщении ведомства в Telegram-канале.

    По данным авторов отраслевого Telegram-канала «Рыбарь», «российские войска проводят атаки в окрестностях Степногорска, Малой Токмачки и Приморского с целью проломить линию оборонительных рубежей, выстроенных ВСУ вдоль Орехова». По их сведениям, российские силы «пытаются толкать фронт» под Ореховом. «Длительное время на этом участке продвинуться вперед не удавалось. Однако на фоне общих успехов на остальных направлениях с осторожным оптимизмом можно предполагать дальнейшие успехи по обходу Ореховского укрепрайона», – считают аналитики.

    Освобождение Новоданиловки создает угрозу для украинского снабжения и расширяет контроль на важнейших подступах к Орехову и Константиновке, пишет, в свою очередь, военкор Александр Коц в своем Telegram-канале. «Группировка «Днепр», не дожидаясь, пока «Восток» возьмет Гуляйполе, расширяет зону контроля на подступах к райцентру. Стоит ожидать давления на Орехов и с запада – со стороны Малых Щербаков, освобожденных в марте. Орехов – главный укрепрайон линии обороны ВСУ на Запорожье. После падения этого рубежа откроется дорога на облцентр – город Запорожье», – отметил он.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, что успешное продвижение российской армии на нескольких участках фронта усиливает переговорные позиции России.

    8 декабря 2025, 22:46 • Новости дня
    Военкор сообщил о сбитом украинском Су-27 на Запорожском направлении

    Поддубный: ВС России сбили украинский истребитель Су-27

    Tекст: Вера Басилая

    Украинский истребитель Су-27 под управлением подполковника ВСУ Евгения Иванова был уничтожен ВС России, сообщил военкор Евгений Поддубный.

    Российские военнослужащие сбили украинский истребитель Су-27, которым управлял подполковник Вооруженных сил Украины Евгений Иванов, сообщил в Telegram-канале Поддубный.

    По его данным, самолет был уничтожен на Запорожском направлении в зоне СВО.

    Потерю Су-27 и гибель пилота позже подтвердили Воздушные силы Украины, передает РБК. В заявлении украинского ведомства отмечается, что в полдень 8 декабря 2025 года на восточном направлении во время выполнения боевого задания на самолете Су-27 погиб подполковник Евгений Иванов. Сообщается, что Иванов являлся старшим штурманом 39-й бригады тактической авиации ВСУ.

    Ранее истребитель Су-27 Вооруженных сил Украины уничтожен на запорожском участке в августе.

    В феврале авиция ВКС России сбила украинский Су-27. 831-я бригада тактической авиации ВСУ подтвердила гибель летчика Болотова.

    8 декабря 2025, 12:51 • Новости дня
    Российские войска освободили запорожскую Новоданиловку и Червоное в ДНР
    Российские войска освободили запорожскую Новоданиловку и Червоное в ДНР
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделениями группировки «Днепр» освобождена Новоданиловка в Запорожской области, а Южная группировка освободила Червоное в Донецкой народной республике (ДНР).

    Группировкой «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад и бригады береговой обороны ВСУ около Константиновки, Орехова, Лукьяновского, Разумовки в Запорожской области и Никольского в Херсонской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Уничтожены до 40 военнослужащих ВСУ, бронемашина, две станции РЭБ, артиллерийское орудие и склад горючего.

    Параллельно подразделения Южной группировки нанесли поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны возле Степановки, Северска, Платоновки, Берестока, Звановки, Петровского и Константиновки в ДНР.

    При этом ВСУ потеряли свыше 145 военнослужащих, три бронемашины, в том числе два американских бронеавтомобиля HMMWV, 12 пикапов, два артиллерийских орудия, станцию РЭБ, пять складов боеприпасов и матсредств.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад и штурмового полка ВСУ в районах Варачино, Юнаковки, Кондратовки и Алексеевки в Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ рядом со Старым Салтовым, Старицей, Вильчей и Лиманом.

    ВСУ потеряли более 205 военнослужащих, танк, бронемашину, ЗРК, французское 155-мм артиллерийское орудие TRF1, две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, три склада боеприпасов и матсредств, перечислили в оборонном ведомстве.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю и продолжили ликвидацию формирований ВСУ, окруженных на левом берегу реки Оскол. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии у Купянска-Узлового, Подолов в Харьковской области, Брусовки, Александровки, Яровой и Дробышево в ДНР.

    Потери противника при этом составили до 210 военнослужащих, танк, три бронемашины. Уничтожены три орудия полевой артиллерии, в том числе американская 155-мм гаубица М777, станция РЭБ и девять складов с боеприпасами, отчитались в Минобороны.

    В то же время подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. В населенном пункте Димитров штурмовые отряды 51-й армии продолжали уничтожать окруженного противника в микрорайонах Восточный и Западный.

    Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригад нацгвардии и теробороны поблизости от Сергеевки, Вольного, Гришино, Родинского, Удачного, Торецкого и Белицкого в ДНР и Новопавловки в Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований составили до 425 военнослужащих, две бронемашины, артиллерийское орудие и станция радиоэлектронной борьбы, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, ВС России освободили семь населенных пунктов за неделю.

    Накануне российские войска освободили харьковскую Кучеровку и Ровное в ДНР. А до этого они освободили Безымянное в ДНР.

    9 декабря 2025, 05:39 • Новости дня
    Жители Херсонской области начали мстить ТЦК за убийство отца с ребенком

    Tекст: Денис Тельманов

    Жители Украины стали активнее сообщать российским военным о местоположении сотрудников ТЦК после гибели отца с ребенком в Херсонской области.

    Данные о передаче координат российских силовикам подтвердили собеседники агентства ТАСС. По их словам, волна сообщений усилилась после инцидентов с гибелью людей по вине сотрудников территориальных центров комплектования, что вызвало особое возмущение у местного населения.

    «Жители продолжают присылать координаты. Особенно после случаев, когда ТЦК убивает людей, например, как в Херсонской области, где сотрудники ТЦК сбили отца и его ребенка. Такие случаи определенно подталкивают людей чаще передавать координаты, чтобы отомстить сотрудникам центров комплектования», – заявил собеседник агентства.

    С февраля 2022 года на Украине объявлена всеобщая мобилизация, которая неоднократно продлевалась. С 18 мая 2024 года вступил в силу новый закон об ужесточении мобилизации, что позволило привлечь в армию еще сотни тысяч человек.

    Власти страны предпринимают меры для предотвращения уклонения от службы мужчин призывного возраста.

    В социальных сетях ежедневно появляются видеозаписи, на которых сотрудники военкоматов силой задерживают мужчин на улицах, в кафе и других общественных местах.

    Жители неоднократно вступали в конфликты с представителями ТЦК, а задержания часто сопровождаются злоупотреблением силой и нарушениями закона. В ряде случаев подобные инциденты приводили к трагическим последствиям, включая гибель граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жители Одессы разбили автобус сотрудников военкомата, чтобы спасти насильно мобилизованных граждан.

    В разных регионах Украины жители выражают протест против мобилизации и сжигают служебные автомобили военкоматов.

    В Львове мужчина ранил насмерть сотрудника военкомата, пытавшегося его остановить.

    8 декабря 2025, 22:03 • Новости дня
    Зеленский назвал объем необходимых для закупки оружия в 2026 году средств

    Зеленский заявил, что Украине в 2026 году потребует 15 млрд долларов на оружие

    Зеленский назвал объем необходимых для закупки оружия в 2026 году средств
    @ REUTERS/Anatolii Stepanov

    Tекст: Денис Тельманов

    Владимир Зеленский заявил, что для реализации программы PURL Украине потребуется 15 млрд долларов в 2026 году, при этом на текущий год еще не хватает 800 млн долларов.

    Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на реализацию программы PURL в 2026 году потребуется 15 млрд долларов, передает ТАСС.

    Он добавил, что на текущий год по этой программе не хватало 1,5 млрд долларов, однако Нидерланды выделили 700 млн долларов, и теперь дефицит составляет 800 млн долларов.

    Инициатива Prioritised Ukraine Requirements List (PURL) была запущена президентом США Дональдом Трампом и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте 14 июля. Эта программа позволяет союзникам по НАТО закупать вооружения для Украины из американских запасов. Ожидается, что поставки по линии PURL будут происходить каждые две-три недели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отметил значимость переговоров США и России в Москве и заявил о дальнейшем вооружении Украины странами альянса.

    Канада выделит дополнительно 200 млн долларов на закупку оружия для Украины в рамках программы PURL.

    Национальный совет Швейцарии поддержал изменения, позволяющие западным странам приобретать швейцарское оружие даже во время участия в военных конфликтах.

    8 декабря 2025, 15:21 • Новости дня
    Посольство России в Австралии осудило Sky News Australia за эфир с боевиком «Азова»

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские дипломаты выразили возмущение после выхода в эфир телеканала Sky News Australia интервью с боевиком формирования «Азов» (признан террористической организацией, запрещен в РФ), где демонстрировалась нацистская символика.

    Посольство России в Австралии выступило с резкой критикой в адрес австралийского телеканала Sky News Australia после выхода в эфир интервью с боевиком неонацистского формирования «Азов», передает ТАСС.

    Российские дипломаты заявили, что в репортаже боевик был назван участником одного из «лучших украинских боевых подразделений, которое убивает русских», а также демонстрировалась нацистская символика, запрещенная в Австралии.

    Посольство подчеркнуло, что на крупном плане был показан шеврон собеседника передачи с символом Вольфсангеля – эмблемой, которую использовали в частях СС и вермахта, и этот факт никак не был отмечен или осужден ведущим или журналистами канала. Дипломаты подчеркнули: «Не подталкивает ли это интервью к „убийству русских“, способствуя разжиганию ненависти по этническому признаку?»

    Также в российской дипмиссии напомнили, что Sky News Australia проигнорировал истории «карательных операций» боевиков «Азова» против мирного населения Донбасса, пытки и убийства, в том числе женщин и детей, начиная с 2014 года. Напомним, что Верховным судом России с 2 августа 2022 года формирование «Азов» признано террористическим, его деятельность запрещена на территории России.

    9 декабря 2025, 04:20 • Новости дня
    ТАСС: Французские наемники приготовились проникнуть в Херсон

    Tекст: Денис Тельманов

    В подполье появилась информация о готовности иностранных боевиков поддержать Вооруженные силы Украины в Херсоне, где их группа может насчитывать около двадцати человек.

    Около двадцати наемников из Франции намеревались приехать в Херсон для содействия украинским войскам в разведывательных действиях, передает ТАСС.

    По сообщению представителей пророссийского подполья, французы планировали помощь ВСУ, однако точный состав и детали их пребывания неизвестны. Собеседник агентства пояснил, что данная группа французских боевиков относительно небольшая.

    Также источник рассказал о происшествии с одним из канадских наемников, который приобрел жилье за доллары в Николаеве. Как сообщили жители, координаты его нового дома стали известны, и в этот район произошло случайное попадание.

    В результате канадец получил ранения и на прошлой неделе отправился домой, однако происшествие не получило огласки в СМИ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, не менее шести датских наемников в рядах ВСУ были ликвидированы или пропали без вести с начала конфликта.

    Диверсионно-разведывательный отряд из колумбийцев и украинских военных был уничтожен в Харьковской области.

    Российские силы между Кучеровкой и Петропавловкой в Харьковской области обнаружили и уничтожили диверсионную группу ВСУ, состоящую из иностранцев.

    8 декабря 2025, 12:59 • Новости дня
    ВС России нанесли удары по транспортной и энергетической инфраструктуре ВСУ

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ.

    Кроме того, удары наносились по местам предполетной подготовки и запуска БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбит 171 беспилотник.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета, 101 131 беспилотник, 639 ЗРК, 26 445 танков и других бронемашин, 1627 боевых машин РСЗО, 31 788 орудий полевой артиллерии и минометов, 48 590 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне ВС России нанесли групповой удар возмездия по Украине.

    ВС России за прошлую неделю нанесли массированный и четыре групповых удара возмездия по Украине.

    8 декабря 2025, 08:53 • Новости дня
    Рядовой российский боец спас раненого сослуживца во время атаки дрона в ДНР

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Боец ВС России в звании рядового Равиль Гайнулин спас раненого товарища после атаки FPV-дрона ВСУ на эвакуационную группу в Донецкой народной республике, сообщили в Министерстве обороны России.

    Гранатометчик роты огневой поддержки участвовал в эвакуации раненых на багги в районе одного из населенных пунктов ДНР, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

    Во время движения машина группы подверглась атаке вражеского дрона, после чего получила серьезные повреждения и остановилась. Один из участников группы получил ранение.

    Командир эвакуационной группы приказал рассредоточиться и подготовиться к повторной попытке атаки. В этот момент Гайнулин самостоятельно начал эвакуировать раненого бойца с опасного участка к укрытию.

    «Достигнув укрытия, он оказал пострадавшему первую помощь, остановив кровотечение», – говорится в сообщении ведомства.

    После оказания первой помощи Гайнулин вернулся к подбитой машине, помог с ремонтом и участвовал в дальнейшей эвакуации раненых бойцов штурмовых подразделений. Благодаря решительным и грамотным действиям гвардии рядового Гайнулина задача эвакуации была выполнена, жертв среди группы удалось избежать.

    Ранее сообщалось, что российский военнослужащий погиб в ходе эвакуации семи мирных жителей Волчанска, он прикрывал выход пожилых и раненых людей под обстрелом дронов и минометов.

    8 декабря 2025, 09:59 • Новости дня
    Российские десантники перехватили инициативу у ВСУ на Днепре

    Tекст: Вера Басилая

    Российские воздушно-десантные войска установили огневой контроль на Днепре, не позволяя подразделениям ВСУ проводить активные действия, сообщил офицер 331-го парашютно-десантного полка 98-й воздушно-десантной дивизии с позывным «Медведь».

    Российские десантники смогли перехватить инициативу у подразделений пехоты ВСУ на участке Днепра, передает РИА «Новости».

    Офицер 331-го парашютно-десантного полка 98-й воздушно-десантной дивизии с позывным «Медведь» сообщил, что установили огневой контроль на реке, не позволяя противнику расслабляться.

    По словам офицера, украинская сторона не проявляет значительной активности, ограничиваясь разведкой и нанесением ударов с помощью беспилотников.

    Он также подчеркнул, что добиться преимущества на правом берегу удалось благодаря грамотной подготовке, эффективному командованию и накопленному опыту на других участках специальной военной операции.

    До этого российские десантники пресекли попытку украинских сил форсировать Днепр в районе Херсона.

    8 декабря 2025, 15:50 • Новости дня
    В ДНР назвали количество пострадавших за неделю

    В ДНР от действий ВСУ за неделю пострадали пять человек

    Tекст: Ольга Иванова

    В Донецкой народной республике был зафиксирован один случай гибели и пять случаев ранений среди мирного населения за последнюю неделю, сообщила омбудсмен региона Дарья Морозова.

    Один мирный житель погиб, еще пятеро получили ранения на территории ДНР за неделю в результате действий Вооружённых сил Украины, передает РИА «Новости». Об этом сообщила омбудсмен ДНР Дарья Морозова в своем официальном Telegram-канале.

    Морозова подчеркнула: «С первого по седьмое декабря погиб один мирный житель, еще пятеро пострадали». Она добавила, что эти данные фиксируются регулярно и направляются в профильные международные инстанции.

    По словам Морозовой, всего за время вооруженной агрессии со стороны Украины в республике погибли 9834 мирных жителя, включая 250 детей. Число пострадавших составляет 16 103 человека, среди них 1043 ребенка.

    Ранее сообщалось, что российский военнослужащий погиб в ходе эвакуации семи мирных жителей Волчанска, он прикрывал выход пожилых и раненых людей под обстрелом дронов и минометов.


    8 декабря 2025, 12:30 • Новости дня
    Минобороны заявило об уничтожении семи украинских БПЛА над Россией

    Минобороны сообщило об уничтожении семи украинских БПЛА в трех регионах России

    Tекст: Мария Иванова

    В течение трех часов средства ПВО перехватили семь украинских беспилотников, из которых пять были сбиты в Ростовской области, один – в Волгоградской и еще один над Черным морем.

    Семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа были уничтожены средствами ПВО России с 9.00 до 12.00 по московскому времени, передает Минобороны России.

    В ведомстве уточнили: «Дежурными средствами противовоздушной обороны уничтожено семь украинских БПЛА».

    Пять аппаратов были сбиты над территорией Ростовской области, еще один – над Волгоградской областью, а седьмой – над акваторией Черного моря. Минобороны отметило, что все беспилотники были успешно обнаружены и уничтожены до достижения ими целей.

    Российские военные продолжают работать по обеспечению безопасности воздушного пространства.

    Ранее в понедельник в селе Гора-Подол на западе Белгородской области мужчину, который ехал на велосипеде, ранил FPV-дрон, раненого доставили в больницу с осколочными ранениями.

    В ночь на 8 декабря над Россией уничтожили 67 украинских дронов.

