  Лента новостей
    Грузию начинает воротить от НАТО
    Джеффри Сакс: Макрон непублично признал вину НАТО в войне на Украине
    Военкор назвал преимущества использования трубы для проникновения ВС России в Купянск
    Врачи объяснили высокую смертность мужчин от «синдрома разбитого сердца»
    Путин наградил Медведева орденом
    В Орловской области умер третий раненый при взрыве на ж/д росгвардеец
    Россия отметила неготовность Польши прояснять инцидент с беспилотниками
    Маск призвал к роспуску парламента Британии
    Названы возможные потери Запада от конфискации российских активов
    Владимир Можегов Владимир Можегов Почему не встретились величайший русский поэт и величайший русский святой

    Неужели величайший святой Серафим Саровский и величайший поэт Александр Пушкин в момент высшего раскрытия своих творческих сил сошлись сквозь века и астрономические пространства духа лишь для того, чтобы разминуться на ста километрах пространства земного? Не была ли провидению угодна эта встреча?

    2 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Россия сошлась с США в энергетическом клинче

    Экспорт нефти и газа – не просто статья платежного баланса России, а фундамент экономики. И если европейский сегмент упорядоченно замещается американским СПГ и нефтью, а восточный периметр дополняется давлением на Индию, то речь идет уже не о перераспределении потоков, а о попытке нанести структурный удар по российской экспортной модели.

    11 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Что будет с Украиной, если не будет мирного соглашения

    Очевидно, что руководство Украины и его европейские покровители не хотят искать компромисс с Россией. Как могут развиваться события, если мир в ближайшее время не будет заключен? Можно спрогнозировать несколько сценариев.

    13 комментариев
    14 сентября 2025, 11:42 • Новости дня

    Су-34 выполнили бомбометание по целям на учении «Запад-2025»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бомбардировщики Су-34 ВКС России поразили наземные цели, имитирующие резервы условного противника, в рамках учения «Запад-2025», сообщили в Минобороны России.

    Экипажи Су-34 Воздушно-космических сил России отработали бомбовые удары на одном из полигонов в рамках совместного учения России и Белоруссии «Запад-2025», передает РИА «Новости». В Минобороны уточнили, что летчики применили авиационные бомбы по наземным целям, которые обозначали выдвигающиеся резервы условного противника.

    Во время выполнения задачи экипажи действовали в составе пар. Боевое применение осуществлялось с высот около четырехсот метров, отметили в российском военном ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минобороны Белоруссии оценил готовность войск во время учений «Запад-2025». Минобороны сообщило об уничтожении «противника» на этих учениях. Самолеты Ту-22М3 нанесли удар по условному противнику в ходе маневров.

    13 сентября 2025, 04:37 • Новости дня
    Военный комендант Демидов спас поезд с боеприпасами от артобстрела ВСУ

    Солдаты ВСУ попытались ударить по поезду с боеприпасами для ВС России

    Военный комендант Демидов спас поезд с боеприпасами от артобстрела ВСУ
    @ Минобороны РФ

    Tекст: Ирма Каплан

    Военный комендант железнодорожной станции Михаил Демидов сумел вывести подвижной состав с боеприпасами из-под массированного обстрела ВСУ, предотвратив его уничтожение, сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

    Как сообщает оборонное ведомство, военный комендант железнодорожной станции майор Демидов обеспечивал безопасность воинских перевозок на одном из участков освобожденной от противника территории.

    «В один из дней враг, стремясь лишить российские подразделения оперативного и своевременного снабжения, подверг массированному артиллерийскому обстрелу район железнодорожной станции. В зоне поражения оказался состав с боеприпасами», – сказано в посте.

    Несмотря на продолжающийся огонь противника, Демидов сумел оперативно направить поезд на запасные пути и вывел его из-под удара. После завершения обстрела майор организовал проверку железнодорожного полотна и, убедившись в отсутствии неразорвавшихся снарядов, отправил состав по назначению.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, украинские Telegram-каналы заявили, что российские войска зашли в Купянск, используя газовую трубу, причем не первый раз, так как впервые это было в Авдеевке, во второй раз – возле Суджи.

    Комментарии (4)
    13 сентября 2025, 03:50 • Новости дня
    На Украине заявили, что штурмовики ВС России зашли в Купянск по газовым трубам

    Штурмовики ВС России зашли в Купянск по газовым трубам

    На Украине заявили, что штурмовики ВС России зашли в Купянск по газовым трубам
    @ РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Украинские Telegram-каналы заявляют, что российские войска зашли в Купянск, используя газовую трубу, причем не первый раз, так как впервые это было в Авдеевке, во второй раз – возле Суджи.

    «Русские построили целую логистическую артерию. Входы в трубу находятся в районе Лимана Первого. Для передвижения в трубе используются специально разработанные лежанки на колесах, а также электросамокаты, где разрешается высота. Маршрут до окрестностей Купянска занимает примерно четверо суток, поэтому по дороге сделаны специальные места для отдыха и запасы провизии», – приводит описание Telegram-канал «Страна».

    Как пишет «Лента.Ру» со ссылкой на канал Deep State, так российские бойцы без серьезных потерь добираются до Радьковки, перемещаются на юг в контролируемый лес и рассредоточиваются в Купянске.

    В российском Telegram-канале «Военная хроника» отметили, что особых  подробностей об операции пока нет.

    «Но судя по тому, что все снова произошло неожиданно для ВСУ, операция была продумана как надо», –  сказано в посте.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Луганском краеведческом музее представили уникальную выставку, посвященную участникам операции «Поток», позволившей российским военным освободить Курскую область.

    Российские войска в конце августа взяли в окружение город Купянск в Харьковской области и прорвали оборону украинских войск у Купянска. ВС России 12 сентября  взяли под огневой контроль две ж/д станции близ Купянска.

    Комментарии (20)
    5 сентября 2025, 11:38 • Видео
    Генсек НАТО проговорился насчет Украины

    Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    Комментарии (2)
    11 сентября 2025, 14:30 • Новости дня
    Стало известно о разработке ОКБ Сухого восьми новых беспилотников

    ОКБ Сухого начало разработку восьми различных типов беспилотников

    Стало известно о разработке ОКБ Сухого восьми новых беспилотников
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Специалисты ОКБ Сухого работают над созданием сразу восьми новых моделей беспилотных летательных аппаратов, охватывающих разные задачи в авиационной отрасли, заявил первый заместитель директора филиала – управляющий директор ОКБ ОТА – директор ОКБ Сухого Михаил Стрелец.

    По его словам, ОКБ Сухого, входящее в состав Объединенной авиастроительной корпорации, занимается разработкой восьми различных беспилотных летательных аппаратов, передает ТАСС.

    «Сегодня у нас [ОКБ Сухого] в разработке порядка восьми типов различных беспилотных летательных аппаратов», – сказал Стрелец. Он уточнил, что для оперативно-тактической авиации ключевым развитием станет переход от авиационного комплекса к авиационной системе.

    Стрелец добавил, что создание функциональных комплексов и систем, включающих пилотируемые, беспилотные и опционно-пилотируемые элементы, позволит эффективнее решать задачи преодоления эшелонированной системы ПВО и снизит стоимость таких операций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский истребитель Су-57 признан лучшим в мире по сверхзвуковой дальности и маневренности. Летчик-испытатель Богдан рассказал, что истребитель шестого поколения должен иметь высокую степень автоматизации и интеграцию беспилотных систем. Главный конструктор объяснил, почему новый российский беспилотник обладает необычным обликом для повышения эффективности в бою.

    Комментарии (0)
    12 сентября 2025, 12:04 • Новости дня
    Франция победила США в борьбе за создание ПВО Дании
    Франция победила США в борьбе за создание ПВО Дании
    @ MBDA/ABACA/Reuters Connect

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти Дании объявили о закупке французско-итальянской системы SAMP/T для организации долгосрочной противовоздушной обороны, потеснив американские разработки.

    Дания выбрала французско-итальянскую систему SAMP/T в качестве основной платформы для долгосрочной противовоздушной обороны, передает Politico.

    Решение стало значимым успехом для Франции и ударом по позициям Соединенных Штатов, которые предлагали свой Patriot.

    В заявлении Министерства обороны Дании отмечается: «Вооруженные силы Дании создают наземную систему ПВО, способную защитить гражданское население, военные объекты и критическую инфраструктуру от угроз с воздуха». Для систем средней дальности Дания рассматривает норвежскую NASAMS, немецкую IRIS-T и французскую VL MICA.

    Выбор между SAMP/T и Patriot рассматривался как первый тест на готовность Европы ограничить закупки из США в условиях недоверия к Дональду Трампу. Кроме того, Копенгаген ранее становился объектом давления со стороны Вашингтона по вопросу Гренландии.

    Дания стала первой европейской страной после Франции и Италии, закупившей SAMP/T, созданную компаниями MBDA и Thales. Министерство также пояснило, что системы были выбраны исходя из «операционных, экономических и стратегических факторов». Общая стоимость закупки и эксплуатации наземных систем ПВО и ПРО оценивается в 58 млрд крон (примерно 7,7 млрд евро).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Rheinmetall предложил создать дешевые системы противовоздушной обороны для борьбы с дронами. Посол России отметил, что Дания поддерживает эскалацию конфликта на Украине. Дания приняла решение выделить свыше 68 млн долларов на восстановление Украины.

    Комментарии (5)
    14 сентября 2025, 01:08 • Новости дня
    ВСУ атаковали север Константиновки

    Марочко сообщил о попытках ВСУ отбить позиции на севере Константиновки

    Tекст: Денис Тельманов

    Северные районы Константиновки подвергаются активным атакам украинских сил, которые пытаются вернуть контроль над утраченной ранее территорией.

    Об интенсивных атаках украинских войск на северные окраины Константиновки рассказал военный эксперт Андрей Марочко, передает ТАСС. По его словам, восточные окраины населенного пункта сейчас охвачены серьезными боевыми действиями, а подразделения ВСУ проводят ряд попыток вернуть утраченные позиции.

    Марочко отметил: «Касаемо Константиновки: сейчас восточные окраины данного населенного пункта подвергаются серьезным боевым действиям. Украинские боевики проводят ряд контратак».

    Ранее эксперт сообщал, что российские силы уничтожили зажатую в огневом кармане группировку ВСУ на севере Константиновки. По его оценке, у украинских военных в этом районе практически отсутствуют шансы на выживание из-за массированной артподготовки российской армии перед продвижением.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Восток» освободили населенный пункт Новониколаевка в Днепропетровской области.

    Подразделения этой же группировки освободили населенный пункт Сосновка в Днепропетровской области. Украинские войска на константиновском направлении испытывают трудности с подвозом боеприпасов и ротацией из-за ударов российских БПЛА по логистике.

    Комментарии (0)
    11 сентября 2025, 14:52 • Новости дня
    США запустили первые спутники системы раннего ракетного предупреждения

    США вывели на орбиту 21 спутник системы отслеживания ракетных угроз

    США запустили первые спутники системы раннего ракетного предупреждения
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Первая группа из 21 спутника системы Proliferated Warfighter Space Architecture выведена на орбиту для усиления предупреждения о ракетных угрозах и быстрой передачи данных, сообщило Космическое агентство США (SDA).

    Пуск ракеты-носителя Falcon 9 с первой группой спутников проекта Proliferated Warfighter Space Architecture (PWSA) был проведен с базы ВВС США Ванденберг, передает ТАСС.

    На орбиту отправлены 21 аппарат производства York Space Systems, которые будут обеспечивать передачу данных и отслеживание ракетных запусков с низкой околоземной орбиты для системы раннего предупреждения.

    В пресс-релизе ведомства и. о. директора SDA Гурпартап Сандху назвал запуск значимым достижением агентства, подчеркнув, что система «усилит стратегические преимущества и обеспечит всем боевым силам США новые оперативные возможности». Всего первая группировка PWSA (T1) будет включать 154 спутника: 126 для коммуникации, 28 для слежения за ракетами и 4 экспериментальных аппарата ракетной обороны.

    На данный момент спутники остаются на начальной орбите – специалисты проверяют системы перед отправкой на конечную высоту. В течение девяти месяцев планируется вывести на орбиту все остальные спутники группировки T1. Ранее SDA уже запускало спутники нулевой группировки для демонстрации технологий в 2023 и 2024 годах.

    Портал Ars Technica отмечает, что новое орбитальное созвездие отличается от спутников эпохи холодной войны меньшей стоимостью и способностью отслеживать современные типы вооружений, в том числе малогабаритные и гиперзвуковые ракеты. Многочисленность группировки повышает устойчивость к внешним воздействиям и атакам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США предложил увеличить военный бюджет для финансирования ПРО «Золотой купол» и создания истребителя F-47. Трамп начал искать замену компании Маска в проекте ПРО «Золотой купол». В США допустили заключение сделки с Канадой по присоединению к «Золотому куполу».

    Комментарии (3)
    14 сентября 2025, 07:21 • Новости дня
    Минобороны сообщило о ликвидации 80 дронов ВСУ над регионами России за ночь
    Минобороны сообщило о ликвидации 80 дронов ВСУ над регионами России за ночь
    @ Пресс-служба Минобороны России/via Globallookpress.com

    Tекст: Ирма Каплан

    Минобороны сообщило в Telegram-канале о ликвидации 80 дронов ВСУ над регионами России и акваторией Азовского моря ночь.

    «В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 80 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сказано в посте.

    В оборонном ведомстве уточнили, что 30 дронов были сбиты над территорией Брянской области, 15 –  над Республикой Крым, 12 БПЛА ликвидировано над  Смоленской областью, десять – над Калужской.

    Еще пять дронов сбито над Новгородской областью, три – над акваторией Азовского моря, два дрона нейтрализовали над территорией Ленинградской области и по одному БПЛА – над Орловской, Рязанской и Ростовской областями.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в течение дня 13 сентября системы ПВО нейтрализовали 38 украинских беспилотников самолетного типа, большинство из которых были сбиты в небе над Белгородской областью.

    Автовокзалы на юге России оснастят специальными улавливающими сетями для защиты от атак беспилотников, что актуально в регионах с закрытыми аэропортами, сообщил разработчик.


    Комментарии (0)
    12 сентября 2025, 16:28 • Новости дня
    Японского наемника Кодзиму ликвидировали на Украине

    Японец Драго Кодзима, воевавший за ВСУ, погиб в Киеве

    Tекст: Денис Тельманов

    В социальных сетях появились соболезнования по поводу гибели японского наемника Драго Кодзимы, участвовавшего в боевых действиях на Украине.

    Наемник из Японии Драго Кодзима, воевавший в составе ВСУ, был ликвидирован на Украине, сообщает РИА «Новости». Информация о его гибели появилась в социальных сетях, где под его постами в начале сентября пользователи оставили соболезнования. Кодзима был уроженцем Осаки и проживал в Италии до своей вербовки в июне 2024 года.

    В июле наемник выложил последнее фото в военной форме с итальянским флагом, сделанное в Святошинском районе Киева вместе с румынским наемником Антонио Рикардо Маклаудом Отетом, который также был ликвидирован. По данным соцсетей, оба наемника проживали в Италии до отправки на Украину.

    Из показаний украинского пленного стало ясно, что наемники из Японии принимают участие в конфликте на стороне ВСУ. Видео с его показаниями было передано послом МИД России по преступлениям киевского режима Родионом Мирошником. Минобороны России не раз заявляло, что иностранные наемники используются Киевом как «пушечное мясо», а российские военные продолжают их уничтожать.

    По оценке Минобороны, воюющие за деньги наемники жаловались на низкую координацию со стороны ВСУ и малый шанс остаться в живых из-за высокой интенсивности боев. Мария Захарова подчеркивала, что отправка наемников делает Запад стороной конфликта, а Сергей Лавров допускал, что под видом наемников в Украину направляются кадровые военные некоторых стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Днепропетровской области российские военные провели авиаудары по испаноговорящим наемникам, практически полностью ликвидировав их. Женщинам из Колумбии, Бразилии, Мексики и Перу предложили стать наемницами на Украине, при этом особое внимание уделяется кандидаткам с медицинским образованием. По оценкам российских силовых структур, на стороне украинской армии воюют около 20 тыс. иностранных наемников.

    Комментарии (0)
    11 сентября 2025, 16:42 • Новости дня
    Марочко сообщил о взятии Сосновки и прорыве обороны ВСУ

    ВС РФ освободили Сосновку и продвинулись на 10 км вглубь обороны

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские войска заняли населенный пункт Сосновка в Днепропетровской области и продвинулись на 10 километров вглубь украинской обороны.

    Военный эксперт Андрей Марочко сообщил об этом агентству ТАСС, уточнив, что освобождение Сосновки позволило российским силам вклиниться в оборону Вооруженных сил Украины на глубину 10 километров.

    По его словам, «расстояние от Донецкой народной республики до населенного пункта Сосновка составляет порядка 10 км. Это уже неплохой результат для формирования буферной зоны, но его нужно развивать».

    Марочко ранее отмечал, что контроль над Сосновкой позволяет создать буферную зону на стыке с Донецкой народной республикой. О взятии населенного пункта бойцами подразделения «Восток» Министерство обороны России заявило 11 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Восток» освободили населенный пункт Сосновка в Днепропетровской области. Российские военные освободили населенный пункт Хорошее в Днепропетровской области.

    Комментарии (0)
    13 сентября 2025, 01:58 • Новости дня
    ВС России взяли под огневой контроль две ж/д станции близ Купянска

    Марочко: ВС России взяли под огневой контроль две ж/д станции близ Купянска

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские военнослужащие продвинулись на южном направлении у Купянска Харьковской области, взяв под огневой контроль две ж/д станции, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «За истекшую неделю есть успехи у наших войск. Планомерное продвижение в южном направлении привело к тому, что мы взяли под огневой контроль две железнодорожных станции:  это Купянск-Южный и Заосколье», – рассказал он ТАСС.

    Марочко добавил, что ВС России зачищают местность в указанных районах и закрепляются на позициях в Купянске.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские войска взяли в окружение город Купянск в Харьковской области и прорвали оборону украинских войск у Купянска. Кроме того, ВС России начали бои в трех поселениях юго-восточнее Купянска Харьковской области.


    Комментарии (0)
    11 сентября 2025, 13:01 • Новости дня
    Песков заявил о плановом проведении учений «Запад-2025»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Крупные совместные учения «Запад-2025» станут очередным этапом военного сотрудничества России и Белоруссии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    По его словам, стратегические учения «Запад-2025» пройдут согласно установленному плану и не направлены против какой-либо страны, передает ТАСС.

    Песков добавил, что главная задача учений – отработка взаимодействия между Россией и Белоруссией в рамках военного сотрудничества.

    Песков подчеркнул: «Учения действительно будут. Это плановые учения. Они не нацелены против кого-то. Речь идет о продолжении военного сотрудничества и отработке взаимодействия между двумя стратегическими союзниками».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, учения «Запад-2025» перенесли вглубь территории Белоруссии. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудили учения «Запад-2025» по телефону. Министр обороны России Андрей Белоусов провел переговоры с министром обороны Белоруссии Виктором Хрениным по вопросам российско-белорусских учений «Запад-2025».

    Комментарии (0)
    14 сентября 2025, 00:15 • Новости дня
    Стало известно о взрыве на нефтебазе в Киевской области

    Взрыв на нефтебазе прогремел в Киевском регионе без тревоги

    Tекст: Денис Тельманов

    В Киевской области зафиксирован взрыв на нефтебазе, однако в регионе не вводили режим воздушной тревоги.

    О взрыве на нефтебазе в Киевской области Украины сообщает издание «Страна», передает ТАСС.

    По данным источника, громкий взрыв произошел на одном из объектов нефтяной инфраструктуры в регионе. Подробности инцидента пока не раскрываются, информация уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, складские помещения пострадали после серии взрывов в Измаильском районе Одесской области.

    Российские истребители, БПЛА и артиллерия нанесли ночную комбинированную атаку по украинской территории, открыв новый этап спецоперации, а удары по железнодорожным мостам через Днепр могут лишить ВСУ снабжения от стран Запада.

    Пожар начался на фабрике «Рошен» в Киеве, которая принадлежит экс-президенту Украины Петру Порошенко.

    Комментарии (0)
    12 сентября 2025, 08:40 • Новости дня
    Глава Rheinmetall призвал создать дешевые системы ПВО против дронов

    Глава Rheinmetall Паппергер призвал увеличить выпуск дешевых систем ПВО для борьбы с БПЛА

    Tекст: Мария Иванова

    Европейским странам следует срочно разработать и наладить массовое производство доступных систем ПВО, чтобы эффективно отражать атаки дешевых дронов, цена которых продолжает снижаться, заявил глава германского оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер.

    Европе необходимо срочно увеличить вложения в разработку и производство недорогих систем противовоздушной обороны для борьбы с беспилотниками, передает ТАСС.

    Глава Rheinmetall Армин Паппергер в интервью Financial Times отметил, что возможности и технологии для создания таких систем уже существуют, однако требуется наращивать производственные мощности, чтобы снизить расходы.

    Паппергер заявил: «Применять оружие стоимостью от 200 до 500 тыс. долларов против беспилотников стоимостью 20 тысяч совершенно бессмысленно». По его оценке, стоимость дронов будет уменьшаться, что лишь усугубит проблему затрат для европейских армий.

    По данным Politico, НАТО пока не готово к эффективной борьбе с дронами, а использование истребителей F-35 для перехвата БПЛА обходится в миллионы евро. Даже при участии различных видов техники альянсу удалось уничтожить лишь часть неопознанных дронов. Западные дипломаты отмечают, что регулярное применение дорогостоящих боевых самолетов нецелесообразно, с этим согласился и генсек НАТО Марк Рютте.

    В ночь на 10 сентября польская армия зафиксировала 19 случаев нарушения воздушного пространства БПЛА и сообщила об уничтожении нескольких беспилотников. После этого Польша инициировала консультации НАТО на основании статьи 4 договора.

    Минобороны России заявило, что удары наносились только по объектам украинского ВПК, а объекты на территории Польши не являлись целью. Дальность российских БПЛА, по данным Минобороны, не превышает 700 км, министерство готово к консультациям с польской стороной.

    Напомним, накануне немецкий концерн Rheinmetall объявил о передаче Киеву новых систем противодронной защиты Skyranger. Ранее компания Rheinmetall назвала Украину «двигателем роста» для продаж своего концерна.

    Комментарии (0)
    13 сентября 2025, 08:29 • Новости дня
    «Бастионы» нанесли удар «Ониксами» на учениях в Арктике

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Береговые ракетные комплексы «Бастион» нанесли удар крылатыми ракетами «Оникс» по морской цели на расстоянии более 200 километров в ходе учений «Запад-2025», сообщили в Минобороны России.

    Береговые ракетные комплексы «Бастион» Северного флота нанесли ракетный удар крылатыми ракетами «Оникс» по морской цели, имитировавшей корабельную группировку условного противника, сообщает ТАСС. Стрельбы прошли с побережья архипелага Земля Франца Иосифа в рамках стратегических учений «Запад-2025».

    Как отметили в Минобороны, подразделения совершили марш на позиционный район, уничтожили диверсионно-разведывательную группу условного противника и обеспечили безопасное перемещение техники. После получения сигнала, боевые расчеты выполнили залповую стрельбу двумя ракетами «Оникс» по морской цели на удалении более 200 километров.

    В ведомстве уточнили: «По данным объективного контроля, назначенные цели уничтожены прямыми попаданиями крылатых ракет». Комплексы «Бастион» позволяют формировать зоны ограничения доступа и маневра в Арктике и защищают побережье протяженностью более 600 километров.

    Сверхзвуковые ракеты «Оникс» движутся к цели в 2,5 раза быстрее скорости звука и практически неуязвимы для современных систем ПВО-ПРО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на полигонах России и Белоруссии стартовали учения «Запад-2025». Польша закрыла границу с Белоруссией из-за этих учений. Польские власти установили на границе забор с колючей проволокой.

    Комментарии (0)
    13 сентября 2025, 03:23 • Новости дня
    Марочко рассказал о наступлении ВС России на Северск в ДНР с трех сторон

    Марочко рассказал о наступлении ВС России на Северск с трех сторон

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские военнослужащие наступают на Северск в Донецкой Народной Республике с трех сторон, выдавливая ВСУ, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «На этой неделе наши военнослужащие продвинулись по направлению населенного пункта, причем поддавливаем украинских боевиков сразу с севера, с юга и с востока», – рассказал он ТАСС о ситуации близ Северска.

    По словам Марочко, армия России наносит удары по тылам дислоцированных у Северска войск ВСУ, что обеспечивает «планомерное продвижение по направлению Северска».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России заявило о продвижении российских войск на всех направлениях зоны спецоперации. Также подразделения российской армии за последние дни заняли новые позиции, приблизившись к Северску с юга, включая продвижение в населенных пунктах Федоровка и Переездное.

    Комментарии (0)
    Ирина Гехт избрана губернатором Ненецкого округа
    В Киевской области в поезде сдетонировал боеприпас
    Румыния заявила о перехвате якобы российского беспилотника
    Переданные Киеву польские танки PT-91 сгорали после первого попадания
    Число задержанных на протестах в Лондоне достигло 25 человек
    Основатель Pink Floyd призвал к референдуму на Восточной Украине
    Задержан обманувший Газманова мошенник

    Снижение ключевой ставки затронет каждого

    Ключевая ставка продолжает снижаться. Немного медленнее, чем хотелось бы рынку, но это уже оказывает позитивное влияние на российскую экономику. Как новая ставка Банка Россия скажется на курсе рубля? Когда завершится эпоха выгодных вкладов, а кредиты снова станут массовым явлением? Что будет с ценами на недвижимость? Подробности

    Перейти в раздел

    Спектакль с беспилотниками надломил отношения Польши и США

    Варшава и Вашингтон значительно разошлись в оценках инцидента с БПЛА над Польшей. В то время как Дональд Трамп допустил, что произошедшее могло стать некой ошибкой, польский премьер Дональд Туск и глава МИД республики Радослав Сикорский резко критикуют его точку зрения. По мнению экспертов, столь серьезное расхождение позиций свидетельствует о глубоких противоречиях в отношениях между двумя странами. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия повторила операцию «Труба» в Харьковской области

    На Украине рассказали об успешной операции российских военных с использованием газовой трубы при наступлении на Купянск в Харьковской области. По скрытой логистической артерии штурмовики передвигались на специальных лежаках и электросамокатах. Маршрут занял около четырех дней. Какие преимущества дало использование газовой трубы для проникновения в Купянск и как это влияет на операцию по полному освобождению города? Подробности

    Перейти в раздел

    Грузию начинает воротить от НАТО

    В Тбилиси предложили изъять из конституции пункт о вступлении страны в ЕС и НАТО. В последние годы Грузия подвергается критике со стороны стран Запада за нежелание открывать «второй фронт» против России и принятие законов об иноагентах. Каковы настроения в обществе по поводу сближения с Западом и как происходящее влияет на отношения Грузии с Россией? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    • Генсек НАТО проговорился насчет Украины

      Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    • Итоги визита Путина в Китай

      Многодневный визит президента России Владимира Путина в Китай завершен. Рассказываем о главных итогах и историческом контексте произошедшего.

    • Европа стала жабой на дне колодца

      «У меня такое впечатление, что мы в Евросоюзе как жаба, которая сидит на дне колодца, и мы не видим, что находится наверху», – заявил премьер Словакии Роберт Фицо на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Это сравнение он нашел в неожиданном месте.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

