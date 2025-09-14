Неужели величайший святой Серафим Саровский и величайший поэт Александр Пушкин в момент высшего раскрытия своих творческих сил сошлись сквозь века и астрономические пространства духа лишь для того, чтобы разминуться на ста километрах пространства земного? Не была ли провидению угодна эта встреча?2 комментария
Су-34 выполнили бомбометание по целям на учении «Запад-2025»
Бомбардировщики Су-34 ВКС России поразили наземные цели, имитирующие резервы условного противника, в рамках учения «Запад-2025», сообщили в Минобороны России.
Экипажи Су-34 Воздушно-космических сил России отработали бомбовые удары на одном из полигонов в рамках совместного учения России и Белоруссии «Запад-2025», передает РИА «Новости». В Минобороны уточнили, что летчики применили авиационные бомбы по наземным целям, которые обозначали выдвигающиеся резервы условного противника.
Во время выполнения задачи экипажи действовали в составе пар. Боевое применение осуществлялось с высот около четырехсот метров, отметили в российском военном ведомстве.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минобороны Белоруссии оценил готовность войск во время учений «Запад-2025». Минобороны сообщило об уничтожении «противника» на этих учениях. Самолеты Ту-22М3 нанесли удар по условному противнику в ходе маневров.