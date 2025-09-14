Су-34 выполнили бомбометание по целям на учении «Запад-2025»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Экипажи Су-34 Воздушно-космических сил России отработали бомбовые удары на одном из полигонов в рамках совместного учения России и Белоруссии «Запад-2025», передает РИА «Новости». В Минобороны уточнили, что летчики применили авиационные бомбы по наземным целям, которые обозначали выдвигающиеся резервы условного противника.

Во время выполнения задачи экипажи действовали в составе пар. Боевое применение осуществлялось с высот около четырехсот метров, отметили в российском военном ведомстве.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минобороны Белоруссии оценил готовность войск во время учений «Запад-2025». Минобороны сообщило об уничтожении «противника» на этих учениях. Самолеты Ту-22М3 нанесли удар по условному противнику в ходе маневров.