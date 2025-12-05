  • Новость часаГлава белгородского села ранен ударом дрона ВСУ
    Ван Вэнь Ван Вэнь Зачем Евразии новая архитектура безопасности

    Построение архитектуры евразийской безопасности в условиях многополярного ландшафта – это сложный проект, который требует скоординированного продвижения в трех измерениях: идеологии, институтах и действиях.

    Игорь Караулов Игорь Караулов К Киргизии нужно относиться с искренним уважением и открытым сердцем

    Киргизы у себя дома – очень вежливый и тактичный народ, так что не стоит судить об этом народе по тем, кто приезжает к нам на низкоквалифицированные заработки.

    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Украинская пропаганда описывает не Россию, а Украину

    Наиболее живучей и в политической среде Украины, и среди экспертов является маниакальная убежденность в скором распаде России. Она присутствует там с 1992 года, более тридцати лет не сбывается, но ее повторяют вновь и вновь. Тогда как сама Украина давно распалась.

    5 декабря 2025, 20:02 • Новости дня

    Бундестаг восстановил воинский учет в ФРГ

    Бундестаг одобрил закон о новой модели военной службы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Германии с 2027 года все юноши, родившиеся после 1 января 2008 года, будут обязаны пройти медосмотр и заполнить анкету о службе в армии, говорится в новом законе о воинской службе, принятом Бундестагом.

    Закон о новой модели военной службы был принят большинством депутатов Бундестага, сообщает ТАСС. За документ проголосовали 323 парламентария, против высказались 272, один воздержался. Ожидается, что Бундесрат рассмотрит его до 25 декабря. Инициатором законопроекта выступил министр обороны Борис Писториус.

    В рамках нововведений в ФРГ восстанавливается воинский учет. Также молодежь будет проходить обязательное медицинское освидетельствование и получать специальные анкеты. В них юноши и девушки должны сообщить о своем здоровье и физической подготовке, а также указать готовность вступить в Бундесвер. При этом набор новобранцев останется добровольным.

    С 1 июля 2027 года мужчины, родившиеся после 1 января 2008 года, будут обязаны проходить медицинское обследование. Если добровольцев будет недостаточно для увеличения численности вооруженных сил, допускается введение призыва по потребности, в том числе с помощью жеребьевки. Для введения такого механизма потребуется отдельное решение парламента.

    Военная служба в Германии по новому закону продлится минимум шесть месяцев с ежемесячной выплатой не менее 2,6 тыс. евро. Для службы сроком двенадцать месяцев и более предусмотрены дополнительные льготы. Женщины получат анкеты, но для них служба останется добровольной согласно Основному закону ФРГ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Германия должна увеличить численность своего военного контингента.

    Кабинет канцлера Фридриха Мерца предложил законопроект об увеличении численности Бундесвера примерно с 184 тыс. до 260 тыс. к 2035 году, не считая 200 тыс. резервистов.

    В то же время, в кадровые центры немецкой армии в октябре поступило более 3 тыс. ходатайств от граждан, желающих отказаться от службы.

    4 декабря 2025, 10:50 • Новости дня
    Bloomberg: Коалиция Мерца оказалась на грани краха в Германии
    Bloomberg: Коалиция Мерца оказалась на грани краха в Германии
    @ IMAGO/Emmanuele Contini/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Всего спустя семь месяцев после прихода к власти, правящая коалиция канцлера Фридриха Мерца оказалась близка к развалу из-за разногласий по законопроекту о пенсиях, который может спровоцировать очередные выборы, пишет Bloomberg.

    Правящая коалиция в Германии во главе с канцлером Фридрихом Мерцем столкнулась с острой внутренней проблемой, пишет Bloomberg.

    18 молодых депутатов ХДС выступили против законопроекта о пенсиях, который должен пройти финальное голосование в Бундестаге. У коалиции Мерца и СДПГ имеется хрупкое большинство в 12 голосов, и провал реформы может поставить крест на ее существовании и привести к новым национальным выборам? отмечает агентство.

    Правительство критиковали за слишком медленные реформы и недостаточную поддержку экономики на фоне спада производства, а крупнейшие бизнес-ассоциации страны назвали ситуацию «свободным падением» для экономики.

    «Экономика находится в свободном падении, а правительство реагирует недостаточно решительно», – заявил президент BDI Петер Лейбингер.

    Оппозиционная Левая партия пообещала воздержаться при голосовании, что снизит необходимый порог голосов до 284, однако победа без поддержки собственной фракции рассматривается как политическое поражение для Мерца.

    Канцлер заявил партийцам в кулуарном совещании о критических последствиях провального голосования, упомянув осложнения в экономике и на мировой арене.

    Часть молодых христианских демократов недовольна ростом расходов и перекладыванием финансового бремени на будущие поколения. Закон гарантирует выплаты пенсионерам как минимум до 2031 года, несмотря на все меньший приток взносов от работающего населения и возрастающую нагрузку на бюджет страны. Экономисты отмечают, что развал коалиции маловероятен, но негативные последствия для позиций Мерца и стабильности правительства очевидны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер партии Христианско-демократический союз Фридрих Мерц назвал своим везением рождение в Западной Германии.

    Партия «Альтернатива для Германии» основала новую молодежную организацию «Поколение Германия».

    4 декабря 2025, 19:28 • Новости дня
    Путин заявил о стремлении России завершить начатую Западом на Украине войну
    Путин заявил о стремлении России завершить начатую Западом на Украине войну
    @ REUTERS/Anatolii Stepanov

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин отметил, что Москва стремится остановить вооруженный конфликт, ответственность за который, по его словам, лежит на западных странах.

    О действующих целях российской политики в ходе интервью телеканалу India Today рассказал президент России Владимир Путин, передает ТАСС. По словам главы государства, Москва пытается завершить войну, начатую Западом на Украине.

    Путин заявил: «[Мы хотим] закончить войну, которую Запад развязал против нас руками Украины». Российский лидер подчеркнул, что текущие действия Москвы направлены именно на скорейшее прекращение конфликта. Также Путин отметил, что считает Запад ответственным за эскалацию противостояния, а не российскую сторону.

    Ранее Дональд Трамп отметил, что Москва стремится завершить конфликт на Украине, а условия для урегулирования стали хуже для Киева.

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил западноевропейские страны в стремлении втянуть НАТО в войну против России.

    4 декабря 2025, 10:32 • Видео
    Финляндия переобулась по русскому вопросу

    Правительство Финляндии отказалось давать какие-либо гарантии безопасности Киеву и посылать войска на Украину, а президент этой страны Александр Стубб призвал готовиться к «несправедливому миру». Ой, а что случилось?

    5 декабря 2025, 12:50 • Новости дня
    Рар: Проигрыш Украины в войне станет для Мерца личным поражением

    Политолог Рар: Мерц берет на себя роль главного «вербовщика» в интересах Киева

    Рар: Проигрыш Украины в войне станет для Мерца личным поражением
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Фридрих Мерц пытается стать лидером Европы и даже заменить США в качестве покровителя Запада и Украины. Для него проигрыш украинской стороны означает личное поражение и капитуляцию Европы и НАТО, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Так он прокомментировал решение Мерца отложить поездку в Норвегию ради встречи с премьером Бельгии по активам России.

    «В Европе большинство правительств устало помогать Украине. И на этом фоне Берлин берет на себя роль главного «вербовщика» в интересах Киева», – отметил германский политолог Александр Рар. Он напомнил, что Фридрих Мерц испытывает колоссальные трудности внутри Германии, но политик стремится обелить свое пребывание на посту канцлера успехами на внешнем треке.

    «Мерц пытается стать лидером Европы и даже заменить США в качестве покровителя Запада и Киева. Не всем европейцам нравится такая амбициозная роль немца. Но тот всеми силами рвется вперед, ведь для него – как и для Урсулы фон дер Ляйен – проигрыш Украины означает личное поражение и капитуляцию Европы и НАТО», – уточнил эксперт.

    «Допустить развитие событий по такому сценарию, с точки зрения Берлина, ни в коем случае нельзя. Ослабление Киева означало бы удар лично по Мерцу, который за первый год своего канцлерства вложил столько усилий для поддержки Владимира Зеленского», – указал собеседник.

    Ранее Фридрих Мерц отменил визит в Норвегию, чтобы в пятницу встретиться в Брюсселе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером. Канцлер Германии намерен оказать давление на последнего, чтобы он отказался от возражений по поводу использования российских активов для «репарационного кредита» Украине, пишет Politico.

    Политик подтвердил изменение планов. «Я хочу убедить его [де Вевера], что предлагаемый нами путь правильный. И если мы пойдем по этому пути, то пойдем ради того, чтобы помочь Украине», – сказал Мерц, говоря о целях своего визита в Брюссель. Он подчеркнул, что серьезно относится к обеспокоенности бельгийского правительства. ФРГ может стать одной из стран-гарантов в вопросе по активам, добавил канцлер.

    В этой связи примечательно, что власти Германии заняли второе место в рейтинге недружественных правительств, составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД. Бельгия же в этом списке на шестой позиции. 

    План по экспроприации замороженных активов России, предложенный почти два месяца назад, по-прежнему категорически отвергается Бельгией. Напомним, в Euroclear, депозитарии ценных бумаг в Брюсселе, хранится около двух третей российских активов на сумму 290 млрд евро.

    «Это очень важный момент. Мы знаем, что 27 странам не всегда легко прийти к согласию. Но если мы не сможем сделать что-то столь важное, как выделение средств для Украины, мы действительно потерпим неудачу – и мы, и Киев», – приводит Guardian слова источника в бельгийском дипломатическом ведомстве.

    Ранее де Вевер заявил: «Хорошая идея – украсть у плохого парня и отдать хорошему». «При этом кража замороженных активов другой страны еще никогда не приводила ни к чему хорошему», – добавил он. Палата представителей Бельгии встретила аплодисментами речь премьера, в которой тот подтвердил свой отказ передать российские активы под контроль Еврокомиссии.

    Он отметил, что действует не в интересах Москвы, и озвучил три условия для утверждения Бельгией плана ЕК, передает «Коммерсант». Первое условие – все риски, включая штрафы за «незаконную экспроприацию», должны быть распределены между всеми странами ЕС, а не лежать только на Бельгии.

    Второе – депозитарий Euroclear должен иметь гарантированную ликвидность для компенсации ущерба от возможных российских контрмер. Третье – расходы должны в равных долях нести все государства-члены Евросоюза, на чьей территории находятся активы. Он подчеркнул, что Бельгия «твердо поддерживает Украину», но не готова единолично нести риски.

    5 декабря 2025, 14:29 • Новости дня
    Охрана базы атомных подлодок Франции пыталась сбить неизвестные беспилотники
    Охрана базы атомных подлодок Франции пыталась сбить неизвестные беспилотники
    @ Witt/Pool/ABACAPRESS/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вечером возле базы Иль-Лонг, на которой дислоцируются атомные подлодки, зафиксировали пять неопознанных дронов; военные принимали меры для их уничтожения.

    Неопознанные беспилотники были замечены вечером 30 ноября над военно-морской базой Иль-Лонг на западе Франции, где расположены атомные подлодки страны, передает ТАСС со ссылкой на AFP.

    Сообщается, что около 19.30 по местному времени (21.30 мск) военным удалось зафиксировать сразу пять таких аппаратов.

    На место оперативно прибыли специалисты по борьбе с БПЛА, а морские пехотинцы, охраняющие базу, попытались сбить беспилотники. Официально не уточняется, удалось ли французским военным нейтрализовать воздушные объекты.

    AFP отмечает, что похожий инцидент был зафиксирован и ранее: в ночь на 18 февраля беспилотники пролетали в районе полуострова Крозон, где находится военно-морская база, но тогда дроны не нарушили непосредственно воздушное пространство военного объекта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Украины подтвердили появление дронов возле самолета Владимира Зеленского в Ирландии. Военные и разведывательные беспилотники замечались над аэропортом Мюнхена. Власти Норвегии задержали граждан Германии за запуск дронов у аэропорта.

    5 декабря 2025, 02:18 • Новости дня
    Мерц срочно собрался в Бельгию для переговоров по замороженным активам России
    Мерц срочно собрался в Бельгию для переговоров по замороженным активам России
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что отменил визит в Норвегию ради переговоров в Брюсселе с бельгийским правительством о судьбе замороженных российских активов.

    Мерц после встречи с главами федеральных земель Германии сообщил, что переносит визит в Норвегию и направляется в Брюссель, передает РИА «Новости» со ссылкой на Phoenix.

    «Хочу поговорить с премьер-министром Бельгии и председателем Еврокомиссии о том, как мы сможем добиться поддержки большинством в Европейском совете моего предложения [по использованию для помощи Украине замороженных активов России]», – сказал он.

    По его словам, особое положение Бельгии связано с тем, что компания Euroclear, где хранятся российские активы, располагается в Брюсселе, и поэтому у бельгийского государства имеются специфические обязательства перед депозитарием.

    Мерц отметил, что прекрасно понимает и серьезно относится к опасениям бельгийских властей, которые, по его мнению, заслуживают тщательного рассмотрения. По словам канцлера, Германия может стать одной из стран-гарантов в этом вопросе. Он подчеркнул, что намерен добиться поддержки своего предложения не только у правительства Бельгии, но и на уровне Европейского совета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европе становится трудно оказывать помощь на Украине из-за истощения собственных ресурсов за почти четыре года конфликта. В ЕС усиливают давление с требованием конфисковать российские активы, замороженные в странах Евросоюза, в том числе в бельгийском депозитарии Euroclear.

    Бельгийские власти отказываются предпринимать подобные меры. Премьер-министр Барт де Вевер заявил, что такой шаг, как «украсть замороженные активы», являлся бы беспрецедентным. Де Вевер также подчеркнул, что Россия может ответить конфискацией западных активов и бельгийских заводов на своей территории, при этом конфискацию западной собственности может поддержать Китай.

    3 декабря 2025, 10:27 • Новости дня
    Bloomberg: Израиль продал Германии систему ПРО Arrow за 3,6 млрд евро
    Bloomberg: Израиль продал Германии систему ПРО Arrow за 3,6 млрд евро
    @ United States Missile Defense Agency/Wikipedia

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В среду Германия получит противоракетную систему Arrow 3 стоимостью более 3,6 млрд евро, впервые обеспечив себе независимый доступ к израильской военной технологии, пишет Bloomberg.

    Израиль завершает передачу Германии системы противоракетной обороны Arrow 3, ставя точку в крупнейшем оборонном контракте в истории страны, пишет Bloomberg.

    Это первый случай, когда другой стране предоставляется самостоятельный доступ к столь высокотехнологичному военному комплексу. Общая сумма сделки между правительствами Израиля и Германии составила более 3,6 млрд евро, или 4,2 млрд долларов, включая все пусковые установки, боеприпасы и радары.

    Arrow 3, совместно разработанная Израилем и США, поступит на авиабазу Хольцдорф примерно в 120 км к югу от Берлина, после чего планируется развертывание на других объектах северо-запада и юга Германии. Генеральный директор Israel Aerospace Industries Боаз Леви заявил: «Система была доставлена Германии вовремя за последние месяцы, несмотря на вызванные войной трудности». Он добавил, что в немецкую систему Arrow внедрили все уроки, извлеченные за два года конфликта, начавшегося после нападения ХАМАС в 2023 году.

    По данным Минобороны Израиля, эффективность системы Arrow 3 во время конфликта с Ираном, когда в течение 12 дней происходил обмен ракетными ударами, достигла 86%. Отмечается, что изначально Германия поддержала право Израиля на ответ после атаки ХАМАС, но впоследствии критически отнеслась к действиям Тель-Авива в Газе, особенно на фоне роста числа жертв и гуманитарного кризиса. В августе Берлин ввел эмбарго на экспорт оружия, но отменил его после заключения перемирия.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц прибудет в Израиль в ближайшие выходные на встречу с премьером Биньямином Нетаньяху, став первым европейским лидером, совершившим официальный визит за последние месяцы. Леви отметил, что несмотря на разногласия, отношения между Израилем и Германией остаются прочными и не исключается заключение новых сделок, включая возможные поставки системы Arrow 4, которая, по словам главы IAI, будет готова к эксплуатации «очень скоро».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Олаф Мерц заявил, что у страны не может быть хорошего будущего без еврейского народа. Израиль развивает военное сотрудничество с европейскими странами для противостояния России. Экспорт вооружений из Израиля в Европу достиг рекордных показателей.

    5 декабря 2025, 11:12 • Новости дня
    Дмитриев: Мерц дискредитировал себя саботажем мира
    Дмитриев: Мерц дискредитировал себя саботажем мира
    @ Elisa Schu/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерца дискредитировал себя разжиганием войны, самоубийством западной цивилизации, миграцией и упрямой глупостью, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

    Дмитриев заявил, что канцлер Германии Фридрих Мерц дискредитировал себя своей позицией, пишут «Ведомости».

    В социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) Дмитриев среди обвинений в адрес Мерца назвал разжигание войны, саботаж мира, самоубийственные решения для западной цивилизации, неконтролируемую миграцию и упрямую глупость.

    Поводом для критики стала публикация в издании Der Spiegel, где указывается, что Мерц призвал Владимира Зеленского проявлять осторожность при общении с американской стороной. По данным издания, Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон предостерегли европейских лидеров о возможном «предательстве» со стороны США при обсуждении украинского вопроса.

    Отмечается, что Мерц и Макрон предположили, что Вашингтон может проигнорировать украинские территориальные претензии и не обозначать четкие гарантии безопасности Киеву. Дмитриев, комментируя эти сведения, подчеркнул, что нынешние действия Мерца ведут к дискредитации как его собственной фигуры, так и позиций западных государств.

    Власти Германии заняли вторую позицию в «Рейтинге недружественных правительств», составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европа не будет делать уступки, которые могли бы ускорить завершение конфликта на Украине.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что линия Европы не вызывает интереса, поскольку местные элиты сделали ставку на стратегическое поражение России руками и телами режима в Киеве.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что европейские политики стараются замять скандалы вокруг Владимира Зеленского.

    3 декабря 2025, 10:45 • Новости дня
    Пентагон объявил о закупке дронов-камикадзе на 1 млрд долларов
    Пентагон объявил о закупке дронов-камикадзе на 1 млрд долларов
    @ Tom Williams/CQ-Roll Call/Sipa USA/Reuters Connect

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военное министерство США запускает программу на 1 млрд долларов по закупке сотен тысяч дронов-камикадзе в четыре этапа до начала 2028 года, заявил шеф Пентагона Пит Хегсет.

    Министерство обороны США запускает масштабную программу закупки дронов-камикадзе на сумму 1 млрд долларов, передает ТАСС.

    Глава ведомства Пит Хегсет объявил о старте инициативы «Доминирование дронов», рассчитанной на четыре этапа с окончанием не позднее начала 2028 года. Главная цель – радикально нарастить потенциал войск с помощью десятков и сотен тысяч беспилотников.

    Министр уточнил, что программа основана на новой концепции закупок, подразумевающей устойчивый спрос со стороны военного ведомства и активное привлечение частного капитала. В приоритетах – максимально снизить затраты и увеличить производство внутри американского ВПК, используя гибкие коммерческие контракты.

    Хегсет пообещал, что к 2026 году в войска поступят десятки тысяч небольших дронов, а к 2027 году – сотни тысяч. Он также отметил, что федеральное правительство инвестирует именно в недорогие беспилотники, которые доказали свою эффективность на поле боя. Министр подчеркнул: «Мы не можем позволить себе сбивать дешевые беспилотники ракетами за два млн долларов, и мы сами должны быть в состоянии развернуть большое количество боеспособных ударных беспилотников».

    Всего в течение двух лет Пентагон намерен закупить около 340 тыс. беспилотников разного типа: по плану, 30 тыс. дронов должны быть готовы к июлю 2026 года, более 200 тысяч – к январю 2028 года. Каждая партия будет увеличиваться по количеству, а прогнозируемая стоимость одного беспилотника снизится с 5000 долларов до 2300.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон объявил о планах обогнать Китай по производству дронов.

    Армия США приняла решение закупить миллион дронов.

    Военные США ранее продемонстрировали систему ядерного сдерживания на фоне сообщений о разработке «Буревестника» в России.

    5 декабря 2025, 17:59 • Новости дня
    Посол США заявил о готовящемся отказе Турции от С-400 и возврате в программу F-35

    Посол США Баррак заявил о возможной покупке Турцией истребителей F-35 и отказе от С-400

    Посол США заявил о готовящемся отказе Турции от С-400 и возврате в программу F-35
    @ JAVIER ROJAS/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Анкара рассматривает полный отказ от российских комплексов С-400, чтобы восстановить контакты с Вашингтоном по теме истребителей F-35, заявил посол Штатов в Турции Том Баррак.

    Турция больше не использует российские комплексы С-400 и близка к их окончательному отказу, вслед за чем станет возможна закупка американских истребителей F-35, передает ТАСС со ссылкой на заявление посла США в Турции Тома Баррака.

    «Я уверен, что эти вопросы будут решены в течение следующих четырех-шести месяцев», – заявил Баррак на конференции в Абу-Даби, сообщает агентство Bloomberg. Дипломат дал однозначный ответ «Да» на вопрос, собирается ли Анкара отказаться от российских систем.

    Баррак пояснил, что, по информации США, Турция сейчас не использует российские ЗРК С-400, однако продолжает их хранить на своей территории, и именно этот факт осложняет отношения между Турцией и США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ отметил, что США отказали Турции в поставках истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских комплексов С-400.

    При этом Анкара 6 ноября подтвердила отсутствие планов по полному отказу от российских С-400, несмотря на давление со стороны Вашингтона.

    До этого в сентябре Москва предложила Анкаре комплексное обслуживание зенитных ракетных систем С-400 и заявила о готовности обсуждать другие направления военно-технического сотрудничества.

    5 декабря 2025, 14:45 • Новости дня
    Озвучены планы по строительству новых тральщиков для ВМФ

    Замглавкома ВМФ Мухаметшин: До 2050 года в Петербурге построят не менее 20 тральщиков для ВМФ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Средне-Невский судостроительный завод намерен продолжить выпуск тральщиков проекта 12700 «Александрит» с улучшенным оснащением вплоть до 2050 года, заявил замглавкома ВМФ Игорь Мухаметшин.

    На Средне-Невском судостроительном заводе ОСК в Петербурге планируется построить не менее 20-30 морских тральщиков проекта 12700 «Александрит» для Военно-Морского флота. Об этом заявил ТАСС заместитель главнокомандующего ВМФ по вооружению вице-адмирал Игорь Мухаметшин после спуска на воду 11-го тральщика «Дмитрий Лысов».

    «Серийность будет продолжена. Эти корабли будут служить на всех наших четырех флотах и на Каспийской флотилии. И будет еще несколько десятков их построено. <…> Не менее двух-трех десятков», – подчеркнул Мухаметшин.

    Заместитель главкома ВМФ сообщил, что программа строительства рассчитана минимум до 2036 года, а в перспективе – до 2050 года. Серия тральщиков будет обновляться и совершенствоваться по мере производства.

    Тральщики получат более современное вооружение, на них активно реализуются процессы импортозамещения и улучшаются эксплуатационные характеристики. Все это, по словам Мухаметшина, позволяет говорить о значительном росте возможностей современного российского флота по разминированию и обеспечению безопасности на морских путях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Северодвинске спустили на воду транспорт ледового класса «Академик Макеев».

    А весной 2021 года на Средне-Невском судостроительном заводе спустили на воду корабль противоминной обороны проекта 12700 «Анатолий Шлемов» для Военно-морского флота.

    Эти корабли относятся к новому поколению минно-тральных сил и предназначены для борьбы с морскими минами, которые можно обнаруживать как в воде, так и в морском грунте без входа в опасную зону.

    3 декабря 2025, 15:48 • Новости дня
    В Татарстане за взятку задержан начальник военного представительства Минобороны

    В Татарстане за взятку задержали начальника военного представительства Минобороны

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Татарстане задержан начальник военного представительства Минобороны, который, как утверждается, получал деньги за согласование актов сдачи военной техники, сообщили в региональном УФСБ России.

    Начальника военного представительства Минобороны задержали сотрудники татарстанского УФСБ. Его подозревают в крупной взятке, сообщили в региональном подразделении ведомства. В пресс-службе уточнили, что задержанный подозревается в получении взятки в особо крупном размере при исполнении должностных обязанностей.

    Задержанный военный чиновник регулярно закрывал глаза на нарушения, а также получал взятки за одобрение документов при ремонте военных автомобилей.

    Речь идет о контрактах по техническому надзору автомобилей общевойскового назначения для нужд Минобороны, которые выполнялись на территории Крыма и в зоне СВО. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по двум статьям: «Получение взятки» и «Злоупотребление должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее начальника военного представительства Минобороны в Севастополе поместили под стражу по делу о взятке за приемку некачественного ремонта корабля Черноморского флота.

    Бывший начальник 4924-го военного представительства Минобороны Иван Популовский получил приговор за взятки на сумму 11 млн рублей.

    А 31 октября экс-замглавы «Оборонлеса» Куприянов получил 15 лет колонии за взятку и содействие незаконной вырубке леса Минобороны.

    3 декабря 2025, 20:22 • Новости дня
    Уроженец Узбекистана получил восемь лет за фейки о ВС России

    Уроженец Узбекистана осужден на восемь лет за фейки о ВС России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Южный окружной военный суд назначил уроженцу Узбекистана восемь лет лишения свободы за ложные публикации об армии России и оправдание терроризма.

    Южный окружной военный суд приговорил уроженца Узбекистана Арслана Мирзаева к восьми годам лишения свободы и штрафу в 1 млн рублей за распространение фейков о российской армии и оправдание терроризма, сообщает ТАСС.

    Суд установил, что в Одессе Мирзаев размещал в соцсетях тексты и фотографии, содержащие заведомо ложные сведения о якобы совершённых российскими военнослужащими преступлениях в Буче и Мариуполе.

    Следствие также утверждает: в марте 2023 года и июне 2024 года Мирзаев опубликовал в интернете видео с обращением, где поддержал идеологию и практику терроризма.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее обвиняемый в фейках об армии России Божовский сбежал от суда Москвы.

    Блогер Александр Шпа,к ранее заочно осужденный за фейки о российской армии, оказался фигурантом еще одного уголовного дела.

    Дело в отношении Фариды Курбангалеевой (признана иноагентом) и Алексея Барановского (признан иноагентом) о публичном оправдании терроризма и распространении ложной информации о спецоперации на Украине передано в суд.

    3 декабря 2025, 17:56 • Новости дня
    Польша, Германия и Норвегия договорились купить Украине ракеты для Patriot

    Польша, Германия и Норвегия договорились о покупке Украине ракет для Patriot на 500 млн долларов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Совместные усилия Польши, Германии и Норвегии направлены на закупку для Украины противоракет к комплексам Patriot на 500 млн долларов в рамках программы PURL, сообщил глава МИД Польши Радослав Сикорский.

    О планах Польши, Германии и Норвегии приобрести для Украины противоракеты для систем Patriot на сумму 500 млн долларов сообщил журналистам министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, передает ТАСС. Сделка состоится в рамках совместной закупки по программе PURL по итогам заседания глав МИД стран НАТО в Брюсселе.

    Сикорский уточнил, что основная часть закупаемых вооружений – ракеты для систем Patriot. По информации дипломатического ведомства Польши, этот пакет призван укрепить противовоздушную оборону на Украине на фоне текущих событий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдепартамент США ранее одобрил возможную продажу на Украину оборудования и услуг по обслуживанию ЗРК Patriot на сумму до 105 млн долларов.

    Украина планирует заказать у американских производителей 27 комплексов Patriot, заявил Владимир Зеленский.

    Швейцария также может продать 17 комплексов Patriot для передачи Киеву.

    4 декабря 2025, 08:33 • Новости дня
    «Алмаз-Антей» назвал преимущества системы ПВО С-400

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Дальность действия и возможность использовать разные типы ракет делают С-400 мощнейшей системой ПВО, сообщил генеральный директор концерна ВКО «Алмаз-Антей» Ян Новиков.

    По его словам, дальность работы комплекса С-400 и использование разных типов ракет делают этот российский комплекс самой мощной зенитной ракетной системой, передает ТАСС.

    Новиков добавил, что именно эти характеристики позволяют системе эффективно защищать воздушное пространство, как в России, так и за рубежом.

    Министерство обороны России неоднократно отмечало успешное применение С-400 при отражении ракетных ударов ВСУ, в том числе когда атаки совершались ракетами ATACMS производства США и Storm Shadow. Эти комплексы за последние полтора года перехватили почти два десятка западных ракет, нацеленных на российские истребители Су-34 и Су-35. Подчеркивается, что примерно половина этих целей – это ракеты американского ЗРК Patriot.

    За пределами России С-400 также подтвердил высокую эффективность. После теракта в туристическом городе Пахалгам власти Индии применили российское оружие, включая С-400, в ходе операции по уничтожению целей, связанных с террористами на территории Пакистана. Премьер-министр Нарендра Моди отметил, что именно система ПВО Индии, усиленная С-400, сыграла ключевую роль в обеспечении безопасности страны. Позднее он посетил авиабазу, где ознакомился с оружием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Индия рассматривает возможность приобретения новых зенитных ракетных комплексов С-400 и С-500 у России.

    Концерн «Алмаз-Антей» выполнил досрочную поставку военным новых комплексов ПВО и сопутствующей техники.

    4 декабря 2025, 21:40 • Новости дня
    Экс-полицейский в Москве получил семь лет за фейки о ВС России

    Экс-полицейский Ведель в Москве получил семь лет за фейки о ВС России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший сотрудник московской полиции Сергей Ведель осужден на семь лет колонии по обвинению в распространении ложных сведений о российской армии.

    Суд Перовского района Москвы вновь назначил бывшему полицейскому Сергею Веделю наказание в виде семи лет лишения свободы по делу о фейках о российской армии. Государственное обвинение настаивало на 11 годах колонии, передает ТАСС.

    Веделя уже приговаривали к семи годам лишения свободы по этому же обвинению. Позднее Мосгорсуд отменил приговор и отправил дело на пересмотр в суд первой инстанции. В сведениях дела отмечается, что Ведель вырос в русскоязычной семье в Буче на Украине, а в московской полиции проработал более 20 лет, в том числе на должностях водителя и техника, закончив службу в звании капитана.

    Уголовное дело возбудили после появления критических высказываний Веделя о действиях российских войск на Украине, которые прозвучали в телефонных разговорах с бывшими коллегами. Записи этих разговоров стали основанием для обвинения. По словам адвоката подсудимого Даниила Бермана, прокуратура трактовала частные беседы Веделя о спецоперации как публичное выступление.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Южный окружной военный суд назначил уроженцу Узбекистана восемь лет заключения за ложные публикации об армии России и оправдание терроризма.

    Москвич Солим Камин также получил восемь лет колонии за публикацию фейков о ВС России.

    До этого экс-депутата столичной думы Максима Круглова арестовали по обвинению в распространении заведомо ложной информации о ВС России.


