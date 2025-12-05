Бундестаг восстановил воинский учет в ФРГ

Бундестаг одобрил закон о новой модели военной службы

Tекст: Тимур Шайдуллин

Закон о новой модели военной службы был принят большинством депутатов Бундестага, сообщает ТАСС. За документ проголосовали 323 парламентария, против высказались 272, один воздержался. Ожидается, что Бундесрат рассмотрит его до 25 декабря. Инициатором законопроекта выступил министр обороны Борис Писториус.

В рамках нововведений в ФРГ восстанавливается воинский учет. Также молодежь будет проходить обязательное медицинское освидетельствование и получать специальные анкеты. В них юноши и девушки должны сообщить о своем здоровье и физической подготовке, а также указать готовность вступить в Бундесвер. При этом набор новобранцев останется добровольным.

С 1 июля 2027 года мужчины, родившиеся после 1 января 2008 года, будут обязаны проходить медицинское обследование. Если добровольцев будет недостаточно для увеличения численности вооруженных сил, допускается введение призыва по потребности, в том числе с помощью жеребьевки. Для введения такого механизма потребуется отдельное решение парламента.

Военная служба в Германии по новому закону продлится минимум шесть месяцев с ежемесячной выплатой не менее 2,6 тыс. евро. Для службы сроком двенадцать месяцев и более предусмотрены дополнительные льготы. Женщины получат анкеты, но для них служба останется добровольной согласно Основному закону ФРГ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Германия должна увеличить численность своего военного контингента.

Кабинет канцлера Фридриха Мерца предложил законопроект об увеличении численности Бундесвера примерно с 184 тыс. до 260 тыс. к 2035 году, не считая 200 тыс. резервистов.

В то же время, в кадровые центры немецкой армии в октябре поступило более 3 тыс. ходатайств от граждан, желающих отказаться от службы.