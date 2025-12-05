«Единая Россия» провела мероприятия ко Дню добровольца

Tекст: Валерия Городецкая

В рамках празднования прошли флешмобы, вручение наград волонтерам, «марафон добрых дел» и доставка гуманитарной помощи – особенно семьям участников спецоперации, пожилым и ветеранам, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Секретарь Генсовета Владимир Якушев отметил значимость работы добровольцев. «Пользуясь случаем, сегодня с этой трибуны, хочу вас поблагодарить за ту огромную помощь, которую вы делаете, за ту огромную работу, которую вы проводите сегодня по сбору гуманитарной помощи в наши исторические регионы, Курск и Белгородскую область. Всю эту инфраструктуру нужно поддерживать и содержать ровно столько, сколько это будет необходимо», – подчеркнул он на форуме муниципальных депутатов в Калининграде.

Партия рассказала, что ее волонтеры очистили 12,5 км черноморского побережья и помогли ликвидировать последствия разлива нефтепродуктов – за месяц этой задачей занимались более 800 добровольцев из 41 региона. В курском приграничье продолжается восстановление домов: уже отремонтировано более 70 жилищ.

В Курск из Самарской области поступила помощь – 10 тонн гуманитарного груза для жителей приграничья и военных, включая продукты, гигиену, постельное белье, инструменты и масксети. Молодогвардеец Игорь Татевосян сообщил, что подготовлено свыше 300 продуктовых наборов для штаба общественной поддержки. Подобные инициативы активно поддерживают активисты других регионов.

В Мурманской области формируется гуманитарный груз для бойцов спецоперации на Новый год, а молодогвардейцы ДНР и депутаты доставили помощь жителям Селидово и освобожденного Красноармейска. В Луганске для детей участников СВО была организована экскурсия в театр кукол, а ветерана Великой Отечественной войны навестили с подарками и помощью по дому.

Также игрушки, собранные на акции «Коробка храбрости», были переданы в больницы ЛНР, Дом ребенка и детские клиники Красноярского края – для нескольких десятков малышей такие подарки стали приятным сюрпризом. По словам главврача Ирины Копейки, настоящее счастье подарили малышам до пяти лет.

Активисты в Калуге провели патриотический флешмоб с триколором, а в Костроме состоялось награждение волонтеров.