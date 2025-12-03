Если кто-то поджег, скажем, языческое капище – это было бы актом ненависти и угнетения. А вот поджечь христианскую церковь – это угнетенные бросают вызов угнетателям, это можно если не одобрить, то, по меньшей мере, понять.5 комментариев
Число официальных госпабликов в мессенджере в Max превысило 20 тысяч
В мессенджере Max уже зарегистрировано более 20 тысяч официальных госпабликов, а их суммарная аудитория превысила два миллиона подписчиков.
Более 20 тыс. официальных каналов органов власти и учреждений создано в мессенджере Max, их совокупная аудитория превышает 2 млн подписчиков. Как сообщил ТАСС замгендиректора АНО «Диалог Регионы» Андрей Цепелев, в ближайшие месяцы число госпабликов может удвоиться и достичь 40 тыс. В Max уже созданы каналы у 87 губернаторов, всех 89 региональных правительств, более 4 тыс. органов исполнительной власти и местного самоуправления.
Цепелев подчеркнул, что к активному использованию платформы подключаются школы, театры и больницы, а процессу содействуют Центры управления регионами и подразделения «Диалог Регионы».
АНО «Диалог Регионы» также представила рейтинг региональных правительств по охвату аудитории в Max. Лидером стала Москва с 50 тыс. подписчиков, далее следуют Астраханская область (13 тыс.), Курская область (8 тыс.), Республика Коми (7,8 тыс.) и Чукотский автономный округ (1,2 тыс.).
В организации также сообщили, что во «ВКонтакте» сейчас работают 173 тыс. госпабликов с общей аудиторией 57 млн россиян. По мнению вице-президента VK по стратегическим проектам Рустама Хайбуллова, развитие госпабликов в Max – стратегически важный шаг.
Вице-президент VK отметил, что «госорганы идут туда, где находятся люди – это и есть настоящая открытость», добавив, что технологическая база Max позволяет обеспечить безопасность и удобство диалога с гражданами, а платформа становится важной инфраструктурой для размещения значимой информации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, мессенджер Мax теперь поддерживается мобильными устройствами на базе «Авроры», а также загружается через RuStore.
Количество пользователей мессенджера Мax достигло 55 млн человек. Среднесуточная аудитория в ноябре превысила 22,1 млн человек. Рекордный суточный охват 6 ноября составил 25,6 млн пользователей.
В сентябре Центр безопасности Мax заблокировал более 105 тыс. подозрительных аккаунтов.