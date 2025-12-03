Число официальных госпабликов в мессенджере в Max превысило 20 тысяч

Tекст: Тимур Шайдуллин

Более 20 тыс. официальных каналов органов власти и учреждений создано в мессенджере Max, их совокупная аудитория превышает 2 млн подписчиков. Как сообщил ТАСС замгендиректора АНО «Диалог Регионы» Андрей Цепелев, в ближайшие месяцы число госпабликов может удвоиться и достичь 40 тыс. В Max уже созданы каналы у 87 губернаторов, всех 89 региональных правительств, более 4 тыс. органов исполнительной власти и местного самоуправления.

Цепелев подчеркнул, что к активному использованию платформы подключаются школы, театры и больницы, а процессу содействуют Центры управления регионами и подразделения «Диалог Регионы».

АНО «Диалог Регионы» также представила рейтинг региональных правительств по охвату аудитории в Max. Лидером стала Москва с 50 тыс. подписчиков, далее следуют Астраханская область (13 тыс.), Курская область (8 тыс.), Республика Коми (7,8 тыс.) и Чукотский автономный округ (1,2 тыс.).

В организации также сообщили, что во «ВКонтакте» сейчас работают 173 тыс. госпабликов с общей аудиторией 57 млн россиян. По мнению вице-президента VK по стратегическим проектам Рустама Хайбуллова, развитие госпабликов в Max – стратегически важный шаг.

Вице-президент VK отметил, что «госорганы идут туда, где находятся люди – это и есть настоящая открытость», добавив, что технологическая база Max позволяет обеспечить безопасность и удобство диалога с гражданами, а платформа становится важной инфраструктурой для размещения значимой информации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, мессенджер Мax теперь поддерживается мобильными устройствами на базе «Авроры», а также загружается через RuStore.

Количество пользователей мессенджера Мax достигло 55 млн человек. Среднесуточная аудитория в ноябре превысила 22,1 млн человек. Рекордный суточный охват 6 ноября составил 25,6 млн пользователей.

В сентябре Центр безопасности Мax заблокировал более 105 тыс. подозрительных аккаунтов.