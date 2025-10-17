  • Новость часаПутин проинформировал Совбез о разговоре с Трампом
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Эксперты предположили маршрут самолета Путина в Венгрию на саммит с Трампом
    Военкор Иван Зуев погиб в Запорожской области
    Дмитриев предложил соединить Россию и США подземным тоннелем
    Трамп после разговора с Путиным изменил позицию по «Томагавкам»
    Подполье сообщило об ударе по натовским самолетам в Кривом Роге
    Арестовано имущество бывшего топ-менеджера «Альфа-Банка» Галицкого
    Британский политик Фарадж пообещал сбивать российские самолеты
    Politico: Возвращение Селмайра в политику вызовет конфликт в ЕС
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Как должно выглядеть «Интерчтение»

    И Россия, и страны Глобального Юга/Востока достаточно сильны в культурном отношении, чтобы сбросить символическое иго западных премиальных институций вроде Нобелевки. Надо просто решиться сделать это и последовательно идти этим путем.

    2 комментария
    Игорь Горбунов Игорь Горбунов Друзья, противники и попутчики России в Латинской Америке

    Безусловные союзники России в ЛатАме – Куба, Венесуэла и Никарагуа – традиционно противостоят США и видят в России партнера. Противоположный лагерь составляют страны, тесно связанные с Вашингтоном...

    3 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Заигрывание с украинским национализмом ведет в пропасть

    Русские, евреи, грузины, армяне во власти на Украине теряют лицо и становятся соучастниками преступлений киевского режима, пытаясь быть большими украинцами, чем украинцы. Но это их не спасет. В нацистском государстве они этнически неполноценны, а это не лечится.

    6 комментариев
    17 октября 2025, 10:28 • Экономика

    Трамп поспешил с отказом Индии от российской нефти

    Трамп попал впросак с российской нефтью и Индией

    Трамп поспешил с отказом Индии от российской нефти
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Ольга Самофалова

    Сенсация от Дональда Трампа, что Индия решила все-таки отказаться от российской нефти, оказалась односторонней. В МИД Индии этого не подтвердили. Правда, западные СМИ распространили версию о том, что Трамп просто должен был держать такие договоренности в тайне, но не сдержался. Что же на самом деле скрывается за этой странной историей?

    Президент США Дональд Трамп удивил своим заявлением о том, что премьер-министр Индии Нарендра Моди якобы готов прекратить покупку российской нефти. Трамп заодно призвал Китай последовать этому примеру. Однако эта сенсационная новость была опровергнута Дели. Спустя несколько часов после этих слова Трампа МИД Индии заявил, что в вопросе импорта энергоресурсов приоритетом остается «защита интересов индийских потребителей».

    Более того, там заявили, что им неизвестно о каком-либо вчерашнем разговоре Моди с Трампом вообще. Руководители четырех крупных индийских НПЗ в четверг заявили Bloomberg, что слова Трампа о полном прекращении закупок российской нефти стали для них неожиданностью. Они готовы якобы сократить закупки, но не отказаться от них полностью.

    По противоположной версии западных СМИ, разговор все-таки состоялся, и Моди действительно дал такое обещание Трампу, но просил держать это при себе, а американский президент не удержался и вылил информацию в публичное пространство, подставив индусов. Или Трамп все-таки сам себя подставил?

    Что касается России, то Кремль заявил, что ориентируется на официальные заявления представителей Индии и Китая по вопросу закупок российской нефти этими странами. Вице-премьер Александр Новак сказал, что Индия продолжит покупать наше сырье, несмотря на призывы США.

    Что же произошло между США и Индией и для чего был устроен весь этот цирк?

    «Трамп, на мой взгляд, преувеличивает. Он преследует здесь две цели. С одной стороны, он пытается всячески запугать Россию, что США сейчас со всеми договорятся, и у нас не будет рынка сбыта, мы лишимся денег и будет крах экономики. Трамп запугивает в преддверии переговоров с Путиным, чтобы выйти на них с позиции силы. С другой стороны, Трампу нужно как-то выкрутиться из позорной истории с Индией, которая проигнорировала угрозы американского президента и продолжила покупать российскую нефть даже после введения пошлин на индийские товары. Весь мир видит, что можно игнорировать пошлины и требования США – и жить спокойно. Еще и статьи позорные для Трампа появляются о том, что Моди не берет трубку», – рассуждает Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).

    Эксперты скептически относятся к заявлению Трампа и истории о том, что Моди якобы договорился с ним по-тихому, но американский президент не умеет держать язык за зубами.

    «Как можно отказаться от 35-40% поступающей в страну нефти по-тихому, о чем говорят нам иностранные издания? Требуемые объемы заказывают заранее. Если их не заказывают, вы заметите. Кроме того, если Индия решила купить настолько впечатляющее количество нефти у кого-то еще, а не у России, то ей придется идти на рынок, искать эти объемы. Это тоже весьма заметно», – говорит Александр Фролов, заместитель гендиректора Института национальной энергетики, главный редактор отраслевого медиа «ИнфоТЭК».

    По его мнению,

    версия, что Индия приняла решение отказаться от российской нефти, но хотела сохранить его в тайне, звучит предельно странно. А вот версия, что Трамп просто выдает желаемое за действительное, выглядит более убедительно,

    заключает эксперт.

    Могут ли Трамп с Индией договориться? В теории могут, но не очень понятно, что Индия может получить от США взамен отказа от российской нефти. Чаша весов пока перевешивает в сторону неотказа от российской нефти.

    «Почему Индия покупает российскую нефть? Потому что это самое выгодное предложение для Индии с 2022 года, когда Россия подвинула с индийского рынка Ирак, Саудовскую Аравию и ОАЭ, став лидером», – говорит Юшков.

    Нефть со скидкой к рыночной цене позволяет индусам не только сохранять низкие цены на внутреннем рынке, но еще и зарабатывать миллиарды на переработке дешевой нефти и экспорте нефтепродуктов по рыночным ценам. От таких сверхприбылей тяжело отказаться.

    «Американский рынок сбыта для Индии, конечно, важен, и 50-процентные пошлины для индийских товаров – неприятная история. Однако, во-первых, эти пошлины распространяются не на все товары. Ключевые экспортные товары – фармацевтика, электроника и другие – выведены из-под действий американских пошлин. Во-вторых, товары, которые оказались под пошлинами, производители либо направляют на другие рынки и все равно их продают, либо просто повышают цены для американцев на уровень дополнительной импортной пошлины, и эти пошлины оплачивают американские же потребители», – рассуждает Игорь Юшков.

    На второй чаше весов – что будет, если Индия откажется от российской нефти. «Если Индия откажется от 1,6-1,8 млн баррелей в сутки, которые закупает от России, то быстро на другой рынок такие большие объемы пристроить не получится. Перенаправление потоков в Китай займет какое-то время. Поэтому нам придется сократить добычу, что приведет к дефициту и росту цен на нефть во всем мире. И вместо дешевой российской нефти Индия получит эту подорожавшую нефть», – отмечает эксперт ФНЭБ.

    Но главный вопрос: ради чего Индии отказываться от сверхприбылей? Нет никаких гарантий, что США в этом случае даже отменят 25-процентные пошлины:

    потому что в указе о пошлинах в пункте о том, что надо сделать, чтобы снять пошлины, нет четкой фразы об отказе от российской нефти, говорит Юшков.

    «Я не вижу, что США могут такого весомого предложить Индии, чтобы Дели пошел на такие риски. Индия понимает, что на самом деле Трамп не борется против российской нефти. Если бы он хотел, чтобы никто не покупал российскую нефть, то просто ввел бы тотальные санкции, как против Ирана и Венесуэлы. Но Трамп вводит не санкции, а пошлины, потому что ему не надо, чтобы с рынка уходила российская нефть», – заключает эксперт.

    Главное
    Военнослужащий в Подмосковье смертельно ранил сослуживца и покончил с собой
    Зеленский в США встретился с производителем ракет «Томагавк» и систем «Пэтриот»
    Politico: ЕС намерен привлечь еще 25 млрд евро активов России для Киева
    Экс-советнику Трампа Болтону предъявили обвинения в США
    В Финляндии осудили слова «еще одного психопата» Мерца о России
    Жители Одессы испугались массовых поисков пророссийских подпольщиков
    Стало известно о заработке Макаревича в России с начала СВО

    Трамп поспешил с отказом Индии от российской нефти

    Сенсация от Дональда Трампа, что Индия решила все-таки отказаться от российской нефти, оказалась односторонней. В МИД Индии этого не подтвердили. Правда, западные СМИ распространили версию о том, что Трамп просто должен был держать такие договоренности в тайне, но не сдержался. Что же на самом деле скрывается за этой странной историей? Подробности

    Перейти в раздел

    Путин и Трамп неспроста выбрали Будапешт для саммита по Украине

    Владимир Путин и Дональд Трамп договорились провести следующий саммит по Украине в Будапеште. Подготовка к встрече начнется уже на следующей неделе. Выбор Венгрии комфортен Москве и Вашингтону из-за дружественных отношений с Виктором Орбаном. А вот ЕС и Киев поставлены в сложную ситуацию: в Брюсселе и Киеве не любят Орбана, а Украине столица Венгрии навевает воспоминания еще и о Будапештском меморандуме. Чего ждать России и миру от нового саммита? Подробности

    Перейти в раздел

    Битва с украинскими беспилотниками перемещается в небо

    Новое средство борьбы с украинскими беспилотниками все больше распространяется в российских Вооруженных силах. Если до последнего времени эту нишу занимали зенитно-ракетные комплексы и вертолеты, то сейчас против БПЛА начинают бороться другие БПЛА – истребители. И не только они. Подробности

    Перейти в раздел

    Британия отправляет украинских диверсантов на дно Черного моря

    «Турция отличается от терпеливой Германии, а президент Эрдоган – от «обиженной ливерной колбасы» Олафа Шольца» – такими словами эксперты описывают реакцию Анкары на возможную диверсию против «Турецкого потока», подготовкой которой занимаются Британия и Украина. Эксперты отмечают, что хотя ссора с Турцией отразится негативно на Украине, ЕС и Британии, вероятность безрассудного решения не исключена. Рискнут ли Лондон и Киев повторить операцию, реализованную на «Северных потоках»? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Непереводимый гений. Почему Пушкин был нужен России?

      Почему в России все вокруг названо в честь Пушкина? Почему он занимает центральное место в истории русской культуры? Почему Пушкин – наше всё? Если он является создателем русского литературного языка, то что было с русской литературой до него?

    • ЕС отказался от «стены беспилотников»

      Страны Евросоюза отказались от проекта со «стеной дронов», который предложила Еврокомиссия для «защиты от России». Причина банальна: нет денег, но, вопреки пропаганде НАТО, есть сомнения, что Россия действительно готовит нападение на ЕС.

    • Европа хочет продлить войну на три года

      «Украинцы планируют конфликт на три года, что разумно», – заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, призвав обеспечить Киев оружием на этот срок. Эту задачу должна решить встреча европейских силовиков в Брюсселе, которая проходит сегодня. Однако задача выглядит нерешаемой.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Открытки и картинки с Днем отца 2025: красивые поздравления для пап, дедушек и мужей

      Газета ВЗГЛЯД предлагает подборку праздничных открыток и картинок к Дню отца 2025, которыми можно поздравить самых дорогих и близких мужчин – пап, дедушек и мужей. Эти тщательно отобранные изображения – и слова поздравлений к ним – станут идеальным способом выразить любовь и уважение. Они подойдут для отправки в мессенджерах, социальных сетях и электронных письмах, а также для яркого оформления постов и сторис.

    • Как отдыхаем в январе 2026 года: сколько продлятся новогодние каникулы

      В январе 2026 года россиян ждет рекордно длительный период новогодних каникул. Официально утвержденный календарь праздничных дней предусматривает, что отдых в начале года растянется почти на две недели. Это сделает январь 2026-го самым коротким рабочим месяцем, а граждане смогут провести новогодние праздники с максимальным размахом.

    • Детские пособия – 2026: индексация, новая выплата и порядок оформления

      С 1 января 2026 года государство расширяет систему поддержки семей с детьми. Власти анонсировали индексацию ключевых социальных выплат и запуск новой ежегодной меры – «семейной выплаты» для родителей, официально уплачивающих НДФЛ и воспитывающих двух и более детей. Эти шаги направлены на повышение уровня доходов семей и стимулирование рождаемости.

    Перейти в раздел

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации