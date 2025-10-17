Трамп поспешил с отказом Индии от российской нефти

Трамп попал впросак с российской нефтью и Индией

Tекст: Ольга Самофалова

Президент США Дональд Трамп удивил своим заявлением о том, что премьер-министр Индии Нарендра Моди якобы готов прекратить покупку российской нефти. Трамп заодно призвал Китай последовать этому примеру. Однако эта сенсационная новость была опровергнута Дели. Спустя несколько часов после этих слова Трампа МИД Индии заявил, что в вопросе импорта энергоресурсов приоритетом остается «защита интересов индийских потребителей».

Более того, там заявили, что им неизвестно о каком-либо вчерашнем разговоре Моди с Трампом вообще. Руководители четырех крупных индийских НПЗ в четверг заявили Bloomberg, что слова Трампа о полном прекращении закупок российской нефти стали для них неожиданностью. Они готовы якобы сократить закупки, но не отказаться от них полностью.

По противоположной версии западных СМИ, разговор все-таки состоялся, и Моди действительно дал такое обещание Трампу, но просил держать это при себе, а американский президент не удержался и вылил информацию в публичное пространство, подставив индусов. Или Трамп все-таки сам себя подставил?

Что касается России, то Кремль заявил, что ориентируется на официальные заявления представителей Индии и Китая по вопросу закупок российской нефти этими странами. Вице-премьер Александр Новак сказал, что Индия продолжит покупать наше сырье, несмотря на призывы США.

Что же произошло между США и Индией и для чего был устроен весь этот цирк?

«Трамп, на мой взгляд, преувеличивает. Он преследует здесь две цели. С одной стороны, он пытается всячески запугать Россию, что США сейчас со всеми договорятся, и у нас не будет рынка сбыта, мы лишимся денег и будет крах экономики. Трамп запугивает в преддверии переговоров с Путиным, чтобы выйти на них с позиции силы. С другой стороны, Трампу нужно как-то выкрутиться из позорной истории с Индией, которая проигнорировала угрозы американского президента и продолжила покупать российскую нефть даже после введения пошлин на индийские товары. Весь мир видит, что можно игнорировать пошлины и требования США – и жить спокойно. Еще и статьи позорные для Трампа появляются о том, что Моди не берет трубку», – рассуждает Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).

Эксперты скептически относятся к заявлению Трампа и истории о том, что Моди якобы договорился с ним по-тихому, но американский президент не умеет держать язык за зубами.

«Как можно отказаться от 35-40% поступающей в страну нефти по-тихому, о чем говорят нам иностранные издания? Требуемые объемы заказывают заранее. Если их не заказывают, вы заметите. Кроме того, если Индия решила купить настолько впечатляющее количество нефти у кого-то еще, а не у России, то ей придется идти на рынок, искать эти объемы. Это тоже весьма заметно», – говорит Александр Фролов, заместитель гендиректора Института национальной энергетики, главный редактор отраслевого медиа «ИнфоТЭК».

По его мнению,

версия, что Индия приняла решение отказаться от российской нефти, но хотела сохранить его в тайне, звучит предельно странно. А вот версия, что Трамп просто выдает желаемое за действительное, выглядит более убедительно,

заключает эксперт.

Могут ли Трамп с Индией договориться? В теории могут, но не очень понятно, что Индия может получить от США взамен отказа от российской нефти. Чаша весов пока перевешивает в сторону неотказа от российской нефти.

«Почему Индия покупает российскую нефть? Потому что это самое выгодное предложение для Индии с 2022 года, когда Россия подвинула с индийского рынка Ирак, Саудовскую Аравию и ОАЭ, став лидером», – говорит Юшков.

Нефть со скидкой к рыночной цене позволяет индусам не только сохранять низкие цены на внутреннем рынке, но еще и зарабатывать миллиарды на переработке дешевой нефти и экспорте нефтепродуктов по рыночным ценам. От таких сверхприбылей тяжело отказаться.

«Американский рынок сбыта для Индии, конечно, важен, и 50-процентные пошлины для индийских товаров – неприятная история. Однако, во-первых, эти пошлины распространяются не на все товары. Ключевые экспортные товары – фармацевтика, электроника и другие – выведены из-под действий американских пошлин. Во-вторых, товары, которые оказались под пошлинами, производители либо направляют на другие рынки и все равно их продают, либо просто повышают цены для американцев на уровень дополнительной импортной пошлины, и эти пошлины оплачивают американские же потребители», – рассуждает Игорь Юшков.

На второй чаше весов – что будет, если Индия откажется от российской нефти. «Если Индия откажется от 1,6-1,8 млн баррелей в сутки, которые закупает от России, то быстро на другой рынок такие большие объемы пристроить не получится. Перенаправление потоков в Китай займет какое-то время. Поэтому нам придется сократить добычу, что приведет к дефициту и росту цен на нефть во всем мире. И вместо дешевой российской нефти Индия получит эту подорожавшую нефть», – отмечает эксперт ФНЭБ.

Но главный вопрос: ради чего Индии отказываться от сверхприбылей? Нет никаких гарантий, что США в этом случае даже отменят 25-процентные пошлины:

потому что в указе о пошлинах в пункте о том, что надо сделать, чтобы снять пошлины, нет четкой фразы об отказе от российской нефти, говорит Юшков.

«Я не вижу, что США могут такого весомого предложить Индии, чтобы Дели пошел на такие риски. Индия понимает, что на самом деле Трамп не борется против российской нефти. Если бы он хотел, чтобы никто не покупал российскую нефть, то просто ввел бы тотальные санкции, как против Ирана и Венесуэлы. Но Трамп вводит не санкции, а пошлины, потому что ему не надо, чтобы с рынка уходила российская нефть», – заключает эксперт.