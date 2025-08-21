Почему Индия вопреки США передумала отказываться от российской нефти

Индия передумала отказываться от дешевой российской нефти из-за Китая

Tекст: Ольга Самофалова

США продолжает давить на Индии, угрожая введением дополнительных пошлина в 25% к текущим 25% на индийские товары.

Министр финансов США Скотт Бессент обвинил Индию в спекуляциях, потому что та перепродает российскую нефть и получила 16 млрд долларов прибыли. По его словам, на это зарабатывают «самые богатые семьи Индии». Речь о том, что Индия перерабатывает нашу нефть и в виде нефтепродуктов отправляет в третьи страны, в том числе в ЕС.

Бессент возмущен: до начала СВО доля России в нефтяном импорте Индии составляла менее 1%, а сейчас — 42%. Но к Китаю у него более мягкое отношение, потому что Китай увеличил закупки нефти из России, но не так сильно - с 13% до 16% от своего нефтяного импорта, плюс у него более диверсифицированные поставки.

На фоне продолжающегося давления США Индия как будто испугалась и резко сократила закупу нефти из России. Так, по данным Kpler, экспорт нефти в Индию снизился до 400 тыс. баррелей в сутки, тогда как ранее он составлял в среднем 1,18 млн баррелей. По оценкам Energy Aspects, индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы сократили импорт российской сырой нефти примерно на 600–700 тыс. баррелей в сутки.

Однако буквально 20 августа источники «Блумберг« и «Рейтерс« сообщили, что Индия возобновила закупки нашей нефти. Индийские нефтепереработчики закупили несколько партий российской нефти Urals с поставками в сентябре и октябре после некоторой паузы. В числе покупателей индийские НПЗ - Indian Oil и Bharat Petroleum.

На первый взгляд, кажется, что Индия испугалась США. Тогда непонятно, зачем Дели возобновила закупку российской нефти. Однако эксперт ФНЭБ Игорь Юшков считает, что индийским НПЗ нет никакого смысла бояться американских пошлин на какие-то другие товары. При этом, официального запрета на импорт российской нефти со стороны Дели нет. Поэтому поведение индийских НПЗ, которые то резко сокращают, то увеличивают закупки нашей нефти, стоит рассматривать не как госполитику страны, а как попытки заводов нарастить прибыль.

Отказывать от российской нефти бессмысленно что Индии как государству, что самим нефтеперерабатывающим заводам Индии.

«Индийские компании не думают такими категориями, что сейчас из-за них другие индийские товары будут облагаться дополнительными импортными пошлинами. Какая им разница, что будет с другими компаниями? Им главное сырье купить как можно дешевле, а лучшее предложение - российское», - говорит Юшков.

Тогда почему индийские заводы сократили закупку нашей нефти?

Эксперт считает, что это прагматичный расчет показать испуг, чтобы выпросить у российских компаний дополнительную скидку на каждый баррель нефти. Ведь угрозы санкций всегда повышает уровень токсичности нашей нефти и соответственно уровень ее скидки. «Когда была первая волна санкций весной 2022 года, и российские компании только искали новые рынки сбыта, скидка на нашу нефть выросла до 30-35 долларов на каждый баррель. Этот пик скидки был недолго, но он был. Когда ввели в действие санкции против нашей нефти в декабре-январе 2022-2023 годов скидки на российскую нефть опять выросла до 30 долларов на каждой баррель.

И сейчас индийские компании попытались воспользоваться ситуацией, чтобы изобразить большой страх перед американской угрозой и выторговать себе дополнительную скидку на российскую нефть»,

- считает Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).

Однако индусы просчитались - те объемы, от которых отказалась Индия, с удовольствием взяли китайские переработчики. «Китай стал брать «индийскую« нефть впрок, потому что это выгодно. Он понимает, что когда отношения России с Западом улучшатся, то общая токсичность российской нефти снизится, даже если санкции не будут сняты. Общее восприятие российской нефти станет более легким, что позволит Москве снизить скидку, поэтому надо запасаться впрок пока цены ниже», - поясняет эксперт ФНЭБ.

По данным аналитической компании Kpler, в августе поставки Urals в Китай выросли почти вдвое до порядка 75 тысяч баррелей в сутки по сравнению со средним показателем в 40 тысяч баррелей с начала года. Пекин обычно покупает нефть марки ВСТО из порта Козьмино, но начал покупать и Urals и «Варандей», которые обычно поставлялись в Индию.

Так как у России проблем с продажей нефти не возникло, то Индия вряд ли получила дополнительную скидку. Поэтому она и возобновила закупку нашей нефти, которая по-прежнему является лучшим предложением на рынке.

США обещали ввести санкции за покупку нашей нефти против Дели в конце августа. Юшков считает, что Дели бессмысленно отказывать от российский нефти, и на государственном уровне это понимают.

«Думаю, на государственном уровне Индия прекрасно понимает, что дело здесь вовсе не в покупке российской нефти. Трамп критиковал Дели еще и за покупку российского вооружения, и за неправильный товарооборот с США. Российскую нефть и покупает не только Индия, но и Китай, а российские нефтепродукты - Турция и Саудовская Аравия (мазут берет), но у США претензии только к Дели. Поэтому отказ Индии от российской нефти никак не гарантирует отказ США от повышения импортных пошлин. Если Дели откажется от российской нефти, то она просто не сможет реализовать на рынке самое выгодное предложение. Индии придется покупать более дорогую нефть, а если с рынка уйдет 1,8 млн баррелей нефти в сутки, которые Дели покупала в 2024 году, то Россия может снизить добычу, что спровоцирует дефицит и рост цен на нефть. Но ради чего, когда на другой чаще весов ничего нет? Я думаю, что индийское руководство это понимает и продолжает торг с США. А США давят конкретно на индусов не потому, что они российскую нефть покупают, это лишь предлог, а чтобы заставить Индию согласиться на невыгодные для них условия торгового соглашения С США», - рассуждает Юшков.

Но если предположить, что Индия все-таки официально запретит покупать нашу нефть, то все или часть объемов постепенно могут перейти на китайский рынок. Если Китай не сдаться США.

«На момент перехода с индийского на китайский рынок, вероятно, нам опять придется увеличить скидку, чтобы выдавить с китайского рынка действующих поставщиков. Это ближневосточные производители - Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Ирак, Кувейт и ряд других»,

- говорит Юшков.

По его мнению, произойдет то же самое, что произошло в 2022-2023 году, когда мы вместо Европы ушли на индийский рынок, подвинув ближневосточных поставщиков. А они в свою очередь направили нефть на европейский рынок. Мы все поменялись рыбками сбыта. Теперь если Индия откажется на российской нефти, а Китай ее станет покупать, то мы выдавим ближневосточных поставщиков, которые вернуться на индийский рынок.