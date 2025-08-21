  • Новость часаОАК передала войскам новую партию истребителей Су-35С
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    На Украине решили изменить границы областей, чтобы не отдавать Донбасс
    Вассерман назвал недостающий в школах урок
    В московских аэропортах начали ловить нелегальных таксистов-зазывал
    Путин: Ядерный щит России сформирован надежно
    Финляндия заявила о тяжелых последствиях разрыва с Россией
    Эксперт NI рассказал, почему фрегат «Адмирал Амелько» не дает покоя стратегам США
    На Украине заявили о начале процесса смещения Зеленского с поста
    В Киево-Печерской лавре решили провести «дерусификацию» росписей собора
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Пусть Европа ищет гуннов в зеркале

    Европейцы охотно поддерживают украинско-прибалтийский миф о «дикости» русских. Не потому, что он соответствует реальности, а потому, что он совпадает с их собственным мифом. Фактически это союз, построенный даже не на каких-то материальных интересах, а на фантасмагорической лжи о России.

    0 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев От «творчества» ИИ воняет за километр

    Можно, конечно, сломать ход истории, подойти и плюнуть на картину Малевича, и это тоже будет актом художественного творчества – акционизмом. Но слабая сторона ИИ в том, что он даже этого сделать никогда не сможет.

    40 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Гайки в Сети начали закручивать с Британии

    Любое государство будет инстинктивно стремиться к «закручиванию гаек». Любая система ищет наиболее простой путь решения проблемы – и максимально расширять список недозволенного и наказуемого кажется чем-то само собой разумеющимся. Но это не так.

    12 комментариев
    21 августа 2025, 08:40 • Экономика

    Почему Индия вопреки США передумала отказываться от российской нефти

    Индия передумала отказываться от дешевой российской нефти из-за Китая

    Почему Индия вопреки США передумала отказываться от российской нефти
    @ imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Ольга Самофалова

    Индия странно себя ведет. Сначала она резко сокращает закупки российской нефти, что под давлением США выглядит как победа Вашингтона. Однако накануне Дели так же неожиданно возобновляет импорт нашей нефти. Реальная причина непоследовательный действий Индии может быть не в страхе перед США, а в другом.

    США продолжает давить на Индии, угрожая введением дополнительных пошлина в 25% к текущим 25% на индийские товары.

    Министр финансов США Скотт Бессент обвинил Индию в спекуляциях, потому что та перепродает российскую нефть и получила 16 млрд долларов прибыли. По его словам, на это зарабатывают «самые богатые семьи Индии». Речь о том, что Индия перерабатывает нашу нефть и в виде нефтепродуктов отправляет в третьи страны, в том числе в ЕС.

    Бессент возмущен: до начала СВО доля России в нефтяном импорте Индии составляла менее 1%, а сейчас — 42%. Но к Китаю у него более мягкое отношение, потому что Китай увеличил закупки нефти из России, но не так сильно - с 13% до 16% от своего нефтяного импорта, плюс у него более диверсифицированные поставки.

    На фоне продолжающегося давления США Индия как будто испугалась и резко сократила закупу нефти из России. Так, по данным Kpler, экспорт нефти в Индию снизился до 400 тыс. баррелей в сутки, тогда как ранее он составлял в среднем 1,18 млн баррелей. По оценкам Energy Aspects, индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы сократили импорт российской сырой нефти примерно на 600–700 тыс. баррелей в сутки.

    Однако буквально 20 августа источники «Блумберг« и «Рейтерс« сообщили, что Индия возобновила закупки нашей нефти. Индийские нефтепереработчики закупили несколько партий российской нефти Urals с поставками в сентябре и октябре после некоторой паузы. В числе покупателей индийские НПЗ - Indian Oil и Bharat Petroleum.

    На первый взгляд, кажется, что Индия испугалась США. Тогда непонятно, зачем Дели возобновила закупку российской нефти. Однако эксперт ФНЭБ Игорь Юшков считает, что индийским НПЗ нет никакого смысла бояться американских пошлин на какие-то другие товары. При этом, официального запрета на импорт российской нефти со стороны Дели нет. Поэтому поведение индийских НПЗ, которые то резко сокращают, то увеличивают закупки нашей нефти, стоит рассматривать не как госполитику страны, а как попытки заводов нарастить прибыль.

    Отказывать от российской нефти бессмысленно что Индии как государству, что самим нефтеперерабатывающим заводам Индии.

    «Индийские компании не думают такими категориями, что сейчас из-за них другие индийские товары будут облагаться дополнительными импортными пошлинами. Какая им разница, что будет с другими компаниями? Им главное сырье купить как можно дешевле, а лучшее предложение - российское», - говорит Юшков.

    Тогда почему индийские заводы сократили закупку нашей нефти?

    Эксперт считает, что это прагматичный расчет показать испуг, чтобы выпросить у российских компаний дополнительную скидку на каждый баррель нефти. Ведь угрозы санкций всегда повышает уровень токсичности нашей нефти и соответственно уровень ее скидки. «Когда была первая волна санкций весной 2022 года, и российские компании только искали новые рынки сбыта, скидка на нашу нефть выросла до 30-35 долларов на каждый баррель. Этот пик скидки был недолго, но он был. Когда ввели в действие санкции против нашей нефти в декабре-январе 2022-2023 годов скидки на российскую нефть опять выросла до 30 долларов на каждой баррель.

    И сейчас индийские компании попытались воспользоваться ситуацией, чтобы изобразить большой страх перед американской угрозой и выторговать себе дополнительную скидку на российскую нефть»,

    - считает Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).

    Однако индусы просчитались - те объемы, от которых отказалась Индия, с удовольствием взяли китайские переработчики. «Китай стал брать «индийскую« нефть впрок, потому что это выгодно. Он понимает, что когда отношения России с Западом улучшатся, то общая токсичность российской нефти снизится, даже если санкции не будут сняты. Общее восприятие российской нефти станет более легким, что позволит Москве снизить скидку, поэтому надо запасаться впрок пока цены ниже», - поясняет эксперт ФНЭБ.

    По данным аналитической компании Kpler, в августе поставки Urals в Китай выросли почти вдвое до порядка 75 тысяч баррелей в сутки по сравнению со средним показателем в 40 тысяч баррелей с начала года. Пекин обычно покупает нефть марки ВСТО из порта Козьмино, но начал покупать и Urals и «Варандей», которые обычно поставлялись в Индию.

    Так как у России проблем с продажей нефти не возникло, то Индия вряд ли получила дополнительную скидку. Поэтому она и возобновила закупку нашей нефти, которая по-прежнему является лучшим предложением на рынке.

    США обещали ввести санкции за покупку нашей нефти против Дели в конце августа. Юшков считает, что Дели бессмысленно отказывать от российский нефти, и на государственном уровне это понимают.

    «Думаю, на государственном уровне Индия прекрасно понимает, что дело здесь вовсе не в покупке российской нефти. Трамп критиковал Дели еще и за покупку российского вооружения, и за неправильный товарооборот с США. Российскую нефть и покупает не только Индия, но и Китай, а российские нефтепродукты - Турция и Саудовская Аравия (мазут берет), но у США претензии только к Дели. Поэтому отказ Индии от российской нефти никак не гарантирует отказ США от повышения импортных пошлин. Если Дели откажется от российской нефти, то она просто не сможет реализовать на рынке самое выгодное предложение. Индии придется покупать более дорогую нефть, а если с рынка уйдет 1,8 млн баррелей нефти в сутки, которые Дели покупала в 2024 году, то Россия может снизить добычу, что спровоцирует дефицит и рост цен на нефть. Но ради чего, когда на другой чаще весов ничего нет? Я думаю, что индийское руководство это понимает и продолжает торг с США. А США давят конкретно на индусов не потому, что они российскую нефть покупают, это лишь предлог, а чтобы заставить Индию согласиться на невыгодные для них условия торгового соглашения С США», - рассуждает Юшков.

    Но если предположить, что Индия все-таки официально запретит покупать нашу нефть, то все или часть объемов постепенно могут перейти на китайский рынок. Если Китай не сдаться США.

    «На момент перехода с индийского на китайский рынок, вероятно, нам опять придется увеличить скидку, чтобы выдавить с китайского рынка действующих поставщиков. Это ближневосточные производители - Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Ирак, Кувейт и ряд других»,

    - говорит Юшков.

    По его мнению, произойдет то же самое, что произошло в 2022-2023 году, когда мы вместо Европы ушли на индийский рынок, подвинув ближневосточных поставщиков. А они в свою очередь направили нефть на европейский рынок. Мы все поменялись рыбками сбыта. Теперь если Индия откажется на российской нефти, а Китай ее станет покупать, то мы выдавим ближневосточных поставщиков, которые вернуться на индийский рынок.

    Главное
    Кириенко рассказал, как Путин подписал закон о Росатоме вопреки советам юристов
    Впервые в истории капитаном атомного ледокола стала россиянка
    Европейские лидеры обсудили создание формата «НАТО-лайт» для Украины
    Глава Минобороны Польши обвинил Россию во взрыве дрона
    Генпрокуратура потребовала изъять имущество экс-замглавы Минобороны Иванова
    Стало известно о возможной гибели российской альпинистки на пике Победы
    Супруга Щербакова рассказала о состоянии актера после выписки

    Почему Индия вопреки США передумала отказываться от российской нефти

    Индия странно себя ведет. Сначала она резко сокращает закупки российской нефти, что под давлением США выглядит как победа Вашингтона. Однако накануне Дели так же неожиданно возобновляет импорт нашей нефти. Реальная причина непоследовательный действий Индии может быть не в страхе перед США, а в другом. Подробности

    Перейти в раздел

    Гарантии безопасности для Украины покрыты туманом и суевериями

    Дипломатические баталии вокруг гарантий безопасности для Украины продолжаются. В то время как Европа настаивает на вводе своего контингента, Россия требует, чтобы итоговые соглашения учитывали и ее интересы в области национальной обороны. По мнению экспертов, непоследовательность позиции ЕС проистекает из нежелания Дональда Трампа создать четкие рамки для дискуссии по этому вопросу. Подробности

    Перейти в раздел

    Безэкипажные катера несут новую угрозу на Балтике

    США и Польша готовятся к массированному применению безэкипажных катеров, причем на Балтике. Это не только свидетельствует о подготовке НАТО к войне в этом регионе, но и показывает, как именно альянс собирается действовать против российского флота. Подробности

    Перейти в раздел

    Украина не смогла осилить «ракету для бедных»

    На Украине объявлено о начале серийного производства новой крылатой ракеты «Фламинго». У нее впечатляющие характеристики, но есть два порочащих нюанса. Во-первых, это оружие для так называемых периферийных конфликтов. Во-вторых, «украинская крылатая ракета» совсем не украинская. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Из Украины нужно сделать старую Финляндию

      Президент Финляндии Александр Стубб объяснил свое присутствие на переговорах в Вашингтоне тем, что в 1944 году его стране удалось «решить проблему» с Россией – следовательно, она обладает важным для Украины опытом. Теперь Стубб за эти слова оправдывается, ведь судьба послевоенной Финляндии – это идеальный сценарий для Украины с российской точки зрения.

    • Трамп усмирил Зеленского

      В ходе открытой части встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне Владимир Зеленский сказал ему спасибо 11 раз за четыре минуты. Европейцы из «партии войны» тоже пытались подмазаться к хозяину. Однако разжалобить Трампа не получилось, он настоял на своем.

    • Зеленского ждет экзекуция

      В понедельник в Вашингтоне состоится шоу: Владимир Зеленский и европейские лидеры будут убеждать Дональда Трампа в необходимости воевать с Россией. Но он для себя уже все решил.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации