Моди сообщил о предстоящем увеличении обменов студентами с Россией
Индия и Россия увеличат количество обменов студентами, усилят научные обмены, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Моди сообщил о предстоящем увеличении числа обменов студентами между Россией и Индией, передает РИА «Новости».
«Мы совместно будем работать по направлению образования и повышения квалификации, мы также увеличим количество обменов студентами и научные обмены», – отметил Моди.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди завершили переговоры и выступили на пресс-конференции.
Моди на русском языке поблагодарил Путина за визит в Индию.
Путин рассказал Моди о ситуации на Украине.