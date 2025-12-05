Моди сообщил о предстоящем увеличении обменов студентами с Россией

Tекст: Дмитрий Зубарев

Моди сообщил о предстоящем увеличении числа обменов студентами между Россией и Индией, передает РИА «Новости».

«Мы совместно будем работать по направлению образования и повышения квалификации, мы также увеличим количество обменов студентами и научные обмены», – отметил Моди.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди завершили переговоры и выступили на пресс-конференции.

Моди на русском языке поблагодарил Путина за визит в Индию.

Путин рассказал Моди о ситуации на Украине.