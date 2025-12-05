Опубликовано совместное заявление Путина и Моди

Tекст: Дарья Григоренко

Документ состоит из 70 пунктов и подводит итоги визита Путина в Индию, подробно освещая ключевые направления двустороннего взаимодействия, передает ТАСС.

В заявлении большое внимание уделено торгово-экономическому сотрудничеству, совместным проектам в области энергетики, транспортной отрасли, кооперации на Дальнем Востоке и в Арктике. Затронуты вопросы взаимодействия в сфере мирного атома, космических исследований и развития крупных технологических программ. Также отмечается важность сотрудничества в научной и культурной сферах, повышению товарооборота и военному партнерству.

Отдельные пункты касаются совместной борьбы с терроризмом и вопросов военно-технического сотрудничества. Стороны подчеркнули близость позиций в международных вопросах и приверженность политике многополярного мира. В документе говорится: «Стороны с удовлетворением отметили устойчивость российско-индийского особо привилегированного стратегического партнерства, а также совпадающие и взаимодополняющие подходы к приоритетам их внешней политики и подтвердили приверженность дальнейшему укреплению этого партнерства».

Путин и Моди особо указали на роль двух стран как ведущих держав, ориентированных на мир и стабильность не только в Азии, но и на глобальной арене. Итоговый саммит прошел под девизом «Россия – Индия: проверенное временем прогрессивное партнерство, основанное на доверии и взаимном уважении». Путин пригласил Моди в Россию в 2026 году на следующий, 24-й по счету, российско-индийский саммит.

Ранее в ходе 23-го российско-индийского саммита в Нью-Дели Россия и Индия подтвердили намерение активнее сотрудничать в G20 и выступили за реформу Совбеза ООН с поддержкой кандидатуры Индии, следует из совместного заявления двух стран.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что Владимир Путин еще 25 лет назад заложил основу стратегического партнерства между Россией и Индией. Россия пообещала помочь Индии в модернизации армии. Моди анонсировал введение безвизового режима между Россией и Индией.