    Кому мешает неслабеющий рубль
    Трамп заявил об ухудшении для Киева условий урегулирования
    Макрон предложил мораторий на удары по инфраструктуре Украины зимой
    Участница двух Олимпиад под флагом Украины приняла российское гражданство
    Кремль объявил дату прямой линии с Путиным
    Медведев: НАТО – наш враг, если враг не сдается – его уничтожают
    Подсчитана сумма, которую потеряет ЕС при изъятии российских активов
    Коалиция Мерца оказалась на грани краха в Германии
    Роскомнадзор усилил блокировку VPN
    Мнения
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Индия становится долгосрочным приоритетом внешней политики России

    Выстраивая тесные связи с Индией, наше руководство учитывает важное обстоятельство. Даже на коллективном Западе, не всегда лояльном к Индии, признают фантастический совокупный потенциал этой страны.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Европа становится опасной для христиан

    Если кто-то поджег, скажем, языческое капище – это было бы актом ненависти и угнетения. А вот поджечь христианскую церковь – это угнетенные бросают вызов угнетателям, это можно если не одобрить, то, по меньшей мере, понять.

    15 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Казахстан попал в ловушку многовекторности

    Терять все бонусы, которые дает Россия, Казахстану, понятно, не хочется, да и складывание яиц в одну корзину не соответствует политике многовекторности. Однако сегодня жесткие времена, и Казахстан (да и не только) начинают склонять к выбору.

    6 комментариев
    4 декабря 2025, 11:17 • Новости дня

    Путин назвал поиски разрешения по украинскому кризису сложной работой

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что поиск решения конфликта на Украине требует значительных усилий, напомнив о результатах референдума в ДНР и ЛНР, где жители поддержали выход из состава Украины.

    Поиск путей разрешения ситуации на Украине является сложной задачей, отметил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу India Today, передает РИА «Новости».

    В ходе беседы Путин также напомнил, что жители Донецкой и Луганской народных республик выразили свое нежелание жить в составе Украины на референдуме. «Мы сразу сказали украинским войскам: люди не хотят с вами жить, они вышли на референдум, проголосовали», – подчеркнул он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что Москва предлагала киевским властям вывести подразделения ВСУ с территории Донбасса после референдума, чтобы избежать военного конфликта.

    Портал Politico сообщал, что американский мирный план по урегулированию конфликта на Украине изменили с учетом вопросов территориального статуса Донбасса и других областей. При этом Европарламент принял резолюцию об отказе признавать новые регионы России.


    3 декабря 2025, 18:42 • Новости дня
    В России раскупили «куртку Дмитриева» с цитатой Путина
    @ Екатерина Шамарова/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Куртка с гербом России и цитатой президента, в которой руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев прогуливался с американской делегацией в Москве, мгновенно исчезла с прилавков, сообщили в национальном центре «Россия».

    Черная куртка, в которой глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев  во вторник прогуливался по Москве вместе со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером, вызвала ажиотаж и была полностью раскуплена, сообщает РИА «Новости».

    Модель отличалась символикой Национального центра «Россия», гербом страны и цитатой президента России: «Россия – не та страна, которая чего-то боится!». На правом рукаве также заметна надпись «Россия».

    Как уточнили в пресс-службе Национального центра «Россия», спрос на куртку оказался настолько высок, что она исчезла из продажи в кратчайшие сроки. Представитель центра пообещал, что куртки снова поступят в розницу в ближайшем будущем. Стоимость популярной модели составляет около 24 тыс. рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Кирилл Дмитриев также принял участие во встрече президента России Владимира Путина с американскими переговорщиками – Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

    Он также показал Кушнеру и Уиткоффу Грановитую палату Кремля. А до этого Дмитриев назвал 2 декабря «важным днем для мира».

    Комментарии (11)
    3 декабря 2025, 21:30 • Новости дня
    ЕР предоставила право участникам СВО на бесплатное второе профобразование

    Tекст: Ольга Иванова

    Участники спецоперации и контртеррористических операций теперь могут получить второе среднее профессиональное образование бесплатно. Соответствующие изменения в законодательство были приняты по инициативе «Единой России».

    Госдума РФ во втором и третьем чтениях приняла закон, предоставляющий участникам СВО, контртеррористических операций, боевых действий, а также силовикам, выполняющим специальные задачи в зоне спецоперации и на прилегающих территориях, право на бесплатное получение второго среднего профессионального образования, говорится на сайте «Единой России». Поправки внесены в статью 68 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».

    Секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев ранее отметил, что предоставление возможности получить второе профессиональное образование способствует адаптации участников СВО к гражданской жизни, повышению квалификации и расширению профессиональных перспектив. Он заявил: «Подобная мера укрепляет систему социальной защиты бойцов и подчеркивает признание заслуг наших защитников, а также способствует развитию системы профессионального образования в стране».

    Поступление на программы среднего профессионального образования для указанной категории граждан станет льготным, как и при получении первого среднего профессионального образования.

    Комментарии (0)
    4 декабря 2025, 10:32 • Видео
    Финляндия переобулась по русскому вопросу

    Правительство Финляндии отказалось давать какие-либо гарантии безопасности Киеву и посылать войска на Украину, а президент этой страны Александр Стубб призвал готовиться к «несправедливому миру». Ой, а что случилось?

    Комментарии (0)
    3 декабря 2025, 19:12 • Новости дня
    Румыния уничтожила угрожавший судоходству в Черном море украинский морской дрон
    @ Efrem Lukatsky/AP/TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Военные Румынии уничтожили украинский дрон Sea Baby, двигавшийся вдоль побережья Черного моря, при этом объект находился на опасном расстоянии от судоходных маршрутов.

    Украинский морской дрон Sea Baby был взорван вооруженными силами Румынии на расстоянии 36 морских миль к востоку от порта Констанца, передает Минобороны Румынии.

    Как отмечается, беспилотник представлял угрозу для кораблей, следующих по международным морским путям в Черном море.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что нападения на танкеры в Черном море являются пиратством и происходят в экономических зонах других государств. Россия пообещала принять ответные меры на атаки по торговым судам.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал атаку на коммерческие танкеры в турецких водах грубым нарушением безопасности и охарактеризовал эти действия как показатель сути киевского режима.

    Источник в украинских спецслужбах подтвердил ответственность Украины за нападения у побережья Турции.

    Комментарии (6)
    3 декабря 2025, 12:40 • Новости дня
    Политолог дал оценку переговорам Путина и Уиткоффа в Кремле

    Политолог Корнилов: Европа будет до конца «вставлять палки в колеса» переговорам по Украине

    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Европейская пресса выпустила серию материалов по следам встречи Владимира Путина с американскими переговорщиками. «Отличились» британские СМИ, которые исказили слова помощника президента России Юрия Ушакова, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. По его прогнозам, Европа будет до последнего «вставлять палки в колеса» переговорного трека.

    «Встреча Владимира Путина с американскими переговорщиками – спецпосланником Стивом Уиткоффом и бизнесменом Джаредом Кушнером, зятем американского лидера Дональда Трампа – продолжалась пять часов. Это свидетельствует о том, что обсуждение явно было живым и подробным», – отметил политолог Владимир Корнилов.

    В этой связи примечательна реакция европейских СМИ. «Отличилась», в частности, британская пресса. Там слова помощника президента России о том, что мир на Украине по итогам переговоров стал «точно не дальше», были вольно процитированы. В материале одного из изданий заявление подано следующим образом: «Мы не ближе к разрешению кризиса на Украине», указал Корнилов.

    «Все-таки есть разница между словами «ближе» и «дальше». Британцы решили по-своему выкрутить эти слова», – уточнил собеседник. Он напомнил, что европейские политики активно пытаются помешать переговорному процессу с момента появления плана Трампа, который, как подтвердили и российская сторона, и лично президент США, является лишь наброском вопросов для обсуждения.

    «Я полагаю, что сейчас вырисовываются более конкретные соглашения. Речь идет уже о четырех отдельных документах. По всей видимости, американцы поняли, что не могут решить все вопросы в диалоге между Россией и Украиной, и часть из них потребует привлечения НАТО. Отсюда, видимо, и различные проекты. Также распределяются возможные подписанты тех или иных соглашений», – предположил эксперт.

    Как бы то ни было, по прогнозам Корнилова, Европа будет «до конца вставлять палки в колеса» переговорного трека. «Европейские политики вместе с Владимиром Зеленским пытаются заморозить конфликт по линии соприкосновения, а дальше якобы вести переговоры», – напомнил собеседник.

    «Москва прекрасно понимает, почему они это делают. Их задача – остановить наступление ВС России, дать передышку украинской армии и возможности довооружиться, а затем с новой силой возобновить боевые действия. Поэтому позиция российской стороны четкая: мы выступаем за то, чтобы переговоры велись параллельно с боевыми действиями. Иначе это будет несправедливо и иррационально», – подчеркнул Корнилов.

    В этой связи примечательно заявление госсекретаря США Марко Рубио. Тот сообщил, что основным предметом спора в переговорах по урегулированию конфликта на Украине служат оставшиеся под контролем Киева 20% территории Донбасса. «Фактически Рубио говорит, что это небольшая площадь для остальной территории Украины и, мол, упираться смысла нет. Он не берет во внимание последствия такого решения: ни исторические, ни экономические, ни политические. И это во многом является трансляцией позиции Трампа», – добавляет политолог Марат Баширов.

    «А мы понимаем последствия, и украинские элиты понимают последствия. И они катастрофические для нынешней украинской власти и всего бомонда вокруг ее. Американцы всегда все упрощали и переводили на деньги – это их внешнеполитическая практика. … Трамп видит миллиарды за капитуляцией, мы видим историческую миссию нашего поколения для России», – акцентировал эксперт.

    Напомним, во вторник Владимир Путин принял в Кремле спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. «Беседа была весьма полезной, конструктивной, весьма содержательной и продолжалась не пять минут, a пять часов», – сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя итоги переговоров.

    Он рассказал, что разговор начался с того, что представители Трампа передали «приветы и наилучшие пожелания» Путину. Российский лидер передал своему американскому коллеге «не только дружеские приветы», но «и целый ряд важных политических сигналов, которые его собеседники зафиксировали». Основной темой стало долгосрочное мирное урегулирование украинского кризиса.

    «Мы, естественно, с американскими коллегами обсудили содержание тех проектов, тех документов, которые американцы какое-то время назад передали в Москву, прошлись по этим документам. Мы не обсуждали конкретные формулировки, конкретные американские предложения, а обсуждали суть того, что заложено в эти американские документы. С чем-то мы могли согласиться, и президент это подтвердил своим собеседникам; что-то у нас вызвало критику, и президент тоже не скрывал наше критическое, даже отрицательное отношение к ряду предложений», – цитирует Ушакова официальный сайт Кремля.

    Помощник президента уточнил, что изначально США передали документ из 27 пунктов. Позже он был доработан и представлен в виде четырех отдельных документов по урегулированию, которые и обсуждались на встрече. Компромисс по ключевым вопросам пока не найден. «Некоторые американские наработки выглядят более-менее приемлемо. Но их нужно обсуждать. Некоторые формулировки, которые нам были предложены, нам не подходят. То есть работа будет продолжаться», – подчеркнул Ушаков.

    До поездки в Москву, 30 ноября и 1 декабря, Уиткофф дважды общался с представителями Украины. Портал Axios писал, что после встречи в Кремле американские переговорщики отправятся в одну из европейских стран, где, предположительно, планируют провести встречу с Владимиром Зеленским. Однако в среду стало известно о ее отмене, передает ТАСС.

    Комментарии (2)
    3 декабря 2025, 21:54 • Новости дня
    Стубб: Конфликт на Украине завершится на не устраивающих Киев и ЕС условиях
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Финляндии Александер Стубб указал на вероятность скорого наступления мира на Украине, который не устроит Киев и Евросоюз.

    Президент Финляндии Александер Стубб в интервью телеканалу MTV Uutiset допустил, что мирное урегулирование на Украине может завершиться на условиях, не устраивающих Киев и Евросоюз, передает ТАСС. Стубб подчеркнул, что финны должны быть готовы к наступлению мира, при котором все условия «справедливого мира», обсуждавшиеся последние четыре года, вероятно, не будут выполнены.

    Он выразил надежду, что в течение нескольких дней или недель станет ясно, оправдаются ли усилия партнеров Киева по урегулированию ситуации. Стубб отметил и заинтересованность США в получении финансовой выгоды от различных соглашений по Украине, а также упомянул планы по добыче полезных ископаемых.

    Ранее Вашингтон предложил план по украинскому урегулированию из 28 пунктов, который вызвал критику со стороны Киева и европейских союзников, пытавшихся его скорректировать.

    2 декабря в Москве прошла встреча Владимира Путина с американскими представителями, посвященная украинскому вопросу; стороны обсудили варианты мирного плана и договорились продолжать контакты.

    Комментарии (2)
    4 декабря 2025, 01:44 • Новости дня
    Трамп заявил об ухудшении для Киева условий урегулирования

    Трамп: Условия урегулирования конфликта значительно ухудшились для Украины

    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп заявил, что спецпосланник США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер после встречи с президентом России Владимиром Путиным считают, что Москва хочет завершить конфликт на Украине. Трамп добавил, что условия урегулирования ухудшились для Киева.

    «У президента Путина вчера состоялась очень хорошая встреча с Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом, – приводит слова Трампа РИА «Новости». – Он хотел бы положить конец войне. Такое у них сложилось впечатление».

    «Что выйдет из этой встречи? Я не могу вам сказать, потому что для танго нужны двое», – аявил Трамп.

    Президент США напомнил, что ранее предупреждал Владимира Зеленского о сложной ситуации и невозможности одержать победу в конфликте. Трамп подчеркнул, что Киев «по своей мудрости» отказался решать вопрос дипломатическим путем, когда условия для этого были куда более благоприятными.

    По его словам, после смены администрации в США прекратились безвозмездные расходы на поддержку Украины – теперь Вашингтон продает все вооружения альянсу НАТО, а в альянсе «платят по самой высокой цене».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что компромисс по ключевым вопросам пока не найден. Встречу Уиткоффа и Кушнера с Владимиром Зеленским отменили.

    Зимой 2025 года Зеленский прибыл в Вашингтон на переговоры с президентом США, во время которых он устроил скандал, поругавшись с американским лидером прямо в Белом доме.

    Комментарии (0)
    4 декабря 2025, 03:24 • Новости дня
    Удар «Искандером» нанесен по офису СБУ в Кривом Роге

    Военный блогер Рожин: Удар «Искандером» нанесен по офису СБУ в Кривом Роге

    Tекст: Антон Антонов

    Целью удара ОТРК «Искандер-М» по Кривому Рогу стал офис СБУ, сообщил военный блогер Борис Рожин.

    Кадры удара ОТРК «Искандер-М» распространились по социальным сетям. Украинские власти сообщили о ракетном ударе по административному зданию, не уточняя его принадлежности, пишет «Российская газета».

    «Появилась информация по сегодняшнему прилету в Кривом Роге ракеты ОТРК «Искандер», прилетела она по Криворожскому городскому отделу управления СБУ», – сообщил Рожин в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Одессе также произошел взрыв.

    Комментарии (0)
    3 декабря 2025, 17:20 • Новости дня
    Власти задержали в Кургане подростка по подозрению в госизмене
    @ ФСБ РФ/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Сотрудники УФСБ пресекли действия 17-летнего юноши, который действовал в интересах украинского террористического движения и был арестован за госизмену.

    Задержание было проведено сотрудниками УФСБ России по Курганской области, передает РИА «Новости». Подростка подозревают в совершении государственной измены по статье 275 УК РФ.

    Пресс-служба ведомства сообщила, что он установил связь через Telegram с представителем подконтрольного СБУ украинского террористического движения и предложил помощь, направленную против безопасности России.

    По данным следствия, задержанный размещал на улицах Кургана надписи с призывами вступать в террористическую организацию Украины. Он также фотографировал автомобили с символикой СВО и отправлял изображения собеседникам, осознавая, что целью подобных действий является сбор информации о жителях региона, поддерживающих спецоперацию на Украине, а также организация поджогов их транспорта.

    В ведомстве отметили, что за выполнение заданий молодой человек получил вознаграждение в 30 долларов. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, он был арестован и сейчас находится под стражей. За государственную измену предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд приговорил жителя Комсомольска-на-Амуре к 17 годам колонии строгого режима и штрафу в 450 тыс. рублей за передачу информации о деятельности оборонного предприятия спецслужбам Украины.

    Суд назначил жительнице Петербурга и Карелии 14 лет колонии общего режима за работу на украинские спецслужбы.

    Сотрудники правоохранительных органов задержали петербуржца по подозрению в госизмене после передачи им разведке Украины персональных данных сотрудников силовых структур России.

    Комментарии (7)
    3 декабря 2025, 17:05 • Новости дня
    Ушаков заявил о влиянии успехов российской армии на переговоры по Украине
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Прогресс российской армии на Украине за последние недели оказал заметное влияние на атмосферу и динамику диалога между Москвой и Вашингтоном, отметил на брифинге помощник президента РФ Юрий Ушаков.

    Успехи Вооруженных сил России на Украине оказали заметное влияние на процесс переговоров между Москвой и Вашингтоном, передает ТАСС. Об этом на брифинге заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

    По его словам, именно военные достижения последних недель сыграли значительную роль: «На ходе и характере переговоров, конечно, сказались успехи последних недель российской армии на поле боя». Ушаков отметил, что положительная динамика на фронте привела к изменениям в атмосфере и содержании дискуссий между сторонами.

    Он подчеркнул, что российская делегация учитывала эти успехи при выработке своих позиций. Переговоры, по словам помощника президента, проходили в более конструктивном русле благодаря успешным действиям на фронте.

    Помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что перспектива проведения саммита России и США будет зависеть от прогресса во встречах помощников и представителей внешнеполитических ведомств двух стран.


    Комментарии (2)
    4 декабря 2025, 09:16 • Новости дня
    Кремль объявил дату прямой линии с Путиным

    Кремль: Прямая линия с Путиным пройдет 19 декабря

    Кремль объявил дату прямой линии с Путиным
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина пройдут 19 декабря, сообщила пресс-служба Кремля.

    В этом году мероприятие снова объединит традиционный формат общения главы государства с гражданами и журналистами. Особенностью станет и выбор дня недели: впервые событие состоится в пятницу – прежде такими днями были преимущественно четверги, передает ТАСС.

    Отмечается, что подобный формат впервые был применен в 2020 году, когда раздельное проведение мероприятий оказалось невозможным из-за ограничений, связанных с пандемией. С 2023 года объединенное мероприятие получило официальное название «Итоги года с Владимиром Путиным». В предыдущие годы Кремль дважды отходил от традиции проводить акции в четверг – это произошло в 2016 году и 2021 году.

    Как указали в Кремле, прием вопросов к президенту начнется 4 декабря с 15.00 и будет продолжаться до завершения программы 19 декабря.

    В ноябре пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент проведет прямую линию без традиционных прямых включений, а граждан призвали присылать свои видеообращения с помощью смартфонов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин анонсировал использование языковой модели GigaChat от «Сбера» для обработки обращений граждан во время прямой линии. Дата большой пресс-конференции президента, совмещенной с прямой линией, уже определена.

    Комментарии (0)
    3 декабря 2025, 16:54 • Новости дня
    Названа дата визита Путина в Туркмению

    Анонсирован визит Путина в Туркмению 13 декабря

    Tекст: Ольга Иванова

    В середине декабря президент России Владимир Путин примет участие в форуме, приуроченном к 30-летию нейтралитета Туркменистана, который состоится на территории республики.

    Президент России Владимир Путин по приглашению туркменского лидера Сердара Бердымухамедова отправится в Туркмению для участия в форуме Международного года мира и доверия, сообщает ТАСС. Официальная поездка состоится 13 декабря и приурочена к 30-летию объявления постоянного нейтралитета Туркменистана.

    «Планируется 13 декабря участие нашего президента в Туркменистане в форуме Международного года мира и доверия», – сообщил помощник президента Юрий Ушаков. Он уточнил, что сам туркменский руководитель лично настоял на визите Путина на это важное для страны событие.

    Форум пройдет в Ашхабаде и соберет первых лиц, дипломатов и экспертов, чтобы обсудить вопросы нейтралитета, мира и сотрудничества. Визит Путина в Туркмению станет частью широкого международного диалога по вопросам безопасности и укрепления доверия в регионе.

    Напомним, президент России Владимир Путин планирует посетить Индию с государственным визитом 4-5 декабря.


    Комментарии (2)
    3 декабря 2025, 12:20 • Новости дня
    Российские войска освободили Червоное в Запорожской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, освободив Червоное в Запорожской области.

    Группировкой нанесено поражение формированиям штурмовой, трех механизированных бригад, двух штурмовых полков и бригады теробороны около Воздвижевки, Косовцево, Зализничного и Гуляйполя в Запорожской области и Андреевки в Днепропетровской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Противник при этом потерял свыше 235 военнослужащих, танк, три бронемашины, немецкую 155-мм самоходную гаубицу Panzerhaubitze 2000, боевую машину чешской РСЗО Vampire и склад с боеприпасами.

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям механизированной бригады и штурмового полка ВСУ возле Андреевки, Хотени и Новой Сечи в Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии рядом с Вильчей, Старицей, Варваровкой и Лиманом.

    При этом ВСУ потеряли до 170 военнослужащих, три бронемашины и склад матсредств.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии поблизости от Купянска-Узлового, Моначиновки, Новоосиново, Благодатовки в Харьковской области и Александровки в Донецкой народной республике (ДНР).

    Потери противника составили до 220 военнослужащих, бронеавтомобиль «Казак», 13 пикапов, две станции РЭБ и пять складов с боеприпасами, перечислили в оборонном ведомстве.

    В то же время подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям механизированной, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны в районах Северска, Краматорска, Славянска, Берестока, Дружковки, Степановки, Карповки и Константиновки в ДНР.

    ВСУ потеряли до 140 военнослужащих, две бронемашины, два склада боеприпасов и матсредств.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике пяти механизированных, егерской, аэромобильной, воздушно-десантной, двух десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии у Анновки, Димитрова, Родинского, Доброполья, Светлого, Водянского, Торецкого, Белицкого и Белозерского в ДНР и Новопавловки в Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований составили до 430 военнослужащих, бронемашина «Казак» и два артиллерийских орудия, отчитались в Минобороны.

    Напомним, ранее на этой неделе российские войска освободили Красноармейск, Волчанск, Зеленый Гай и Доброполье.

    Российские войска за прошлую неделю освободили восемь населенных пунктов, а с начала 2025 года освободили 275 населенных пунктов.

    Комментарии (0)
    3 декабря 2025, 16:46 • Новости дня
    Ушаков: Путин обсуждал с делегацией США только Украину
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Во время встречи в Кремле обсуждался исключительно вопрос урегулирования ситуации на Украине, без затрагивания других тем.

    Российский президент провел переговоры с двумя представителями США, посвященные исключительно украинскому урегулированию, передает ТАСС. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что обсуждение коснулось только проблемы преодоления кризиса на Украине.

    По словам дипломата, встреча прошла вечером в Кремле и носила очень содержательный характер.

    «Вчера вечером состоялись очень содержательные переговоры нашего президента в Кремле с двумя американскими представителями, в ходе которых, в основном – можно сказать, полностью – обсуждалась одна проблема – проблема преодоления кризиса на Украине», – заявил он на брифинге.

    Других тем во время переговоров между российской и американской сторонами не поднималось. Подробности содержания дискуссии и имена американских участников встречи не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России заявил, что сообщения об отказе Владимира Путина от мирного плана США по урегулированию ситуации на Украине некорректны.

    Москва и Вашингтон впервые провели прямой обмен мнениями по мирному плану, при этом Россия получила четыре новых документа для обсуждения. Переговоры России и США по урегулированию кризиса на Украине могут быть более эффективными при полной конфиденциальности обсуждений.

    Россия готова к неограниченному числу встреч с представителями США для достижения мирного урегулирования на Украине.

    Комментарии (0)
    3 декабря 2025, 16:36 • Новости дня
    Ушаков: Путин начнет визит в Индию с неформального разговора с Моди

    Tекст: Денис Тельманов

    Владимир Путин вечером 4 декабря начнет работу в Индии встречей с премьер-министром Нарендрой Моди в Нью-Дели.

    Президент России вечером по прибытии в индийскую столицу встретится с премьер-министром Нарендрой Моди в его резиденции, передает ТАСС.

    Как сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков, это мероприятие пройдет в закрытом формате и организовано в формате тет-а-тет.

    «Вечером по прибытии в Нью-Дели наш президент в неформальной обстановке пообщается с премьер-министром Моди в его резиденции. Эта беседа будет носить характер закрытый, будет проходить в формате «тет-а-тет», – сказал Ушаков.

    По словам Ушакова, такие встречи считаются ключевым элементом официального визита, поскольку в личных доверительных переговорах обсуждаются наиболее чувствительные и значимые вопросы двусторонних отношений и международной повестки.«

    Помощник президента отметил, что именно подобные переговоры зачастую определяют основные направления политики двух стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин планирует посетить Индию для подтверждения прочности оборонных и энергетических связей между странами на фоне американского давления из-за торговли нефтью.

    Россия стремится укреплять стратегическое партнерство с Китаем и Индией. Владимир Путин сегодня запишет интервью перед визитом в Индию.

    Комментарии (0)
    4 декабря 2025, 06:16 • Новости дня
    СБУ заявила, что Румыния не уничтожала украинский морской дрон Sea Baby

    СБУ: Румыния не уничтожала украинский морской дрон Sea Baby

    Tекст: Антон Антонов

    Служба безопасности Украины заявила, что сообщения об уничтожении военными Румынии украинского морского дрона Sea Baby якобы не соответствуют действительности.

    СБУ заверила, что все дроны СБУ Sea Baby в Черном море продолжают функционировать, «ни одного из них не потеряно». При этом в СБУ заявили, что дроны не вторгались в территориальные воды Румынии и не приближались к румынскому побережью, пишут украинские СМИ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военные Румынии уничтожили украинский дрон Sea Baby, двигавшийся вдоль побережья Черного моря, при этом объект находился на опасном расстоянии от судоходных маршрутов.

    Комментарии (2)
    Кадыров попросил Путина не сердиться, если Европа начнет «добровольно извиняться»
    Под Киевом произошел вооруженный конфликт между ГУР МО Украины и ВСУ
    Польша запретила компартию
    Премьер Японии заявила об «уважении» позиции Китая по Тайваню
    Костя Цзю заступился за Ларису Долину
    Курьер назвал причину избиения пенсионерки в Новосибирске
    Исус Христос получил условный срок за фиктивную регистрацию иностранцев в Казани

    Кому мешает неслабеющий рубль

    Ожидаемого ослабления курса рубля до 100 за доллар так и не произошло. И вряд ли это случится до конца года, считают эксперты. Крепкий рубль – это символ успеха нашей экономики. Но, с другой стороны, он стал для России уже в некотором роде проблемой. Кому крепкий рубль доставляет беспокойства, и что его сможет-таки сломить? Подробности

    Путин и Моди откроют новый этап в отношениях России и Индии

    Россия и Индия готовятся к переговорам на высшем уровне – 4-5 декабря Владимир Путин посетит Нью-Дели впервые с 2021 года. Встреча с премьер-министром Нарендрой Моди пройдет на фоне возросшего внешнего давления на обе страны, что придает ей особую значимость. По оценкам экспертов, стороны готовят к подписанию новые соглашения в сферах экономики и военно-технического сотрудничества. Какие цели преследуют Москва и Нью-Дели и что этот визит может изменить в нашем стратегическом партнерстве? Подробности

    ИИ формирует новый «ядерный клуб» XXI века

    «ИИ – одновременно источник мощнейшего технологического рывка и новая зона общественной тревоги». Депутат Госдумы Антон Немкин рассказал газете ВЗГЛЯД, в чем плюсы и минусы искусственного интеллекта – и как государство будет регулировать эти новейшие технологии. Подробности

    Украинская молодежь отказалась воевать даже за большие деньги

    Усилия украинских властей пополнить ряды ВСУ молодежью обернулись полным провалом. Те, кто все-таки решил заработать и воспользоваться «Контрактом 18-24», окончательно разочаровались в правительстве. Как говорят эксперты, молодое поколение не верит в политические цели этой войны, при этом украинской армии не помогла бы даже тотальная мобилизация граждан в возрасте 18-24 лет. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Финляндия переобулась по русскому вопросу

      Правительство Финляндии отказалось давать какие-либо гарантии безопасности Киеву и посылать войска на Украину, а президент этой страны Александр Стубб призвал готовиться к «несправедливому миру». Ой, а что случилось?

    • Переговоры по Украине в Москве: главное

      Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и делегацией из США продолжались около пяти часов. По одному вопросу стороны договорились твердо, прочие итоги предсказуемы.

    • Россия открыла границы для китайцев

      Президент России Владимир Путин подписал указ о безвизовом въезде для граждан КНР. Ранее Китай в одностороннем порядке отменил туристические визы для россиян. Ожидается, что теперь турпоток из КНР вырастет на 30%. Чего еще ждать?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Где купить новогоднюю елку в Москве 2025: цены на живые и искусственные ели

      Главный и самый атмосферный способ купить живую елку – посетить один из официальных елочных базаров, которые откроются по всему городу примерно с 15 декабря 2025 года. Эти точки легальны и безопасны: вся зелень здесь заготовлена по строгим квотам лесничествами, имеет специальные бирки или документы, что гарантирует законность происхождения. Базары удобно расположены: у станций метро (например, «Щелковская», «Медведково», «Теплый Стан»), возле крупных рынков и в парковочных карманах. Здесь царит настоящий предновогодний дух, а ассортимент позволяет выбрать идеальный экземпляр.

    • Приметы погоды в декабре 2025: чего ждать от зимы по народным наблюдениям

      Декабрь – это не просто последний месяц в календаре, а настоящий порог зимы. В России он ассоциируется с первым устойчивым снегом, нарядными улицами и приятной суетой в преддверии Нового года. Но для наших предков это было время пристального наблюдения за природой. От того, каким будет декабрь, во многом зависели прогнозы на всю оставшуюся зиму и даже на будущий урожай.

    • Приметы на декабрь 2025: что делать по дням и когда проводить генеральную уборку перед Новым годом

      Декабрь испокон веков считался особенным месяцем в народном календаре – временем сильных примет и точных предсказаний. Связано это с природными переломами: зимним солнцестоянием, окончательным переходом к зимнему режиму и подготовкой к новому годовому циклу. Народная мудрость разделяет декабрьские приметы на погодные, бытовые и обрядовые, каждая из которых помогает не только предсказать погоду, но и привлечь удачу в дом.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

