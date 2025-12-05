Россия и Индия объявили о расширении сотрудничества в G20

Россия и Индия договорились активизировать работу в формате G20

Tекст: Вера Басилая

В совместном заявлении России и Индии по итогам 23-го российско-индийского саммита отмечена договоренность активнее сотрудничать в рамках Группы двадцати. В документе указано, что страны выделили значимость взаимодействия в этом формате и решили усилить совместную работу, передает ТАСС,

Стороны подчеркнули, что важным достижением председательства Индии в G20 стало включение приоритетов Глобального Юга в международную экономическую и финансовую повестку, а также присоединение Африканского союза к форуму в качестве полноправного члена.

В этом же заявлении Россия и Индия также выступили с обращением о необходимости глубокой реформы Совета Безопасности ООН. В документе говорится, что Совет должен отражать актуальные международные реалии и обеспечивать более широкое представительство и эффективность.

Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что Владимир Путин еще двадцать пять лет назад заложил основу стратегического партнерства между Россией и Индией.

Россия пообещала помочь Индии в модернизации армии. Моди анонсировал введение безвизового режима между Россией и Индией.

Владимир Путин назвал переговоры c Индией полезными и конструктивными.

Россия и Индия согласовали программу экономического сотрудничества до 2030 года.