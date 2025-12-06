Гипотетический «договорнячок» по Украине не выглядит ни обсуждаемым, ни даже сколько-нибудь возможным. Путин доведет до конца украинскую историю – и именно так, как изначально планировал. Дипломатическим путем – если получится. Военным – если придется.4 комментария
Орбан анонсировал приезд делегации Венгрии в Москву
Венгерская бизнес-делегация отправится в российскую столицу в начале декабря для обсуждения экономического сотрудничества между странами, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о планах отправки крупной венгерской делегации в Москву, передает РИА «Новости».
Он сообщил, что «огромная бизнес-делегация на днях, в начале декабря, едет в Москву обсуждать исключительно экономические вопросы». Это заявление прозвучало на его выступлении в Кечкемете.
Орбан также отметил, что сейчас Венгрия и Россия ведут переговоры о будущем стратегического и экономического сотрудничества после отмены антироссийских санкций. По словам премьера, визит делегации будет посвящен обсуждению ключевых направлений партнерских отношений между двумя странами на ближайшие годы.
Ранее президент России Владимир Путин и премьер Венгрии Виктор Орбан провели встречу в Москве.
Орбан заявил, что после переговоров с президентом России Владимиром Путиным получил гарантии продолжения поставок нефти и газа в Венгрию.