Орбан подробно информировал сербское руководство о встрече с Путиным в Москве

Вучич: Орбан информировал сербское руководство о переговорах с Путиным в Москве

Tекст: Мария Иванова

Виктор Орбан сообщил сербскому президенту Александру Вучичу результаты переговоров с Владимиром Путиным, а также заверил в поддержке энергетической стабильности Сербии, передает ТАСС. Об этом Вучич рассказал на своей странице в запрещенной в России соцсети, отметив, что диалог с Орбаном он продолжил сразу после встречи в Суботице.

«Он проинформировал меня о своей вчерашней встрече в Москве и подчеркнул, что Венгрия окажет помощь в обеспечении энергетической стабильности Сербии», – отметил Вучич.

Лидеры России и Венгрии встретились в Москве накануне, также в переговорах участвовали министр иностранных дел Сергей Лавров, вице-премьер Александр Новак и помощник президента Юрий Ушаков. Лавров охарактеризовал встречу как очень позитивную. Глава венгерского МИДа Петер Сийярто сообщил, что основная задача переговоров была достигнута – получены гарантии энергетической безопасности для Венгрии.

Сийярто после визита в Москву встретился с сербским министром энергетики Дубравкой Джедович-Ханданович. Он рассказал, что венгерская компания MOL удвоит поставки нефтепродуктов в Сербию в 2025 году на фоне американских санкций против NIS и выразил готовность увеличить экспорт в 2,5 раза. Сийярто отметил, что ускоренное строительство нефтепровода между Венгрией и Сербией приобретает критическую важность – так Сербия сможет получать сырье через «Дружбу».

Джедович-Ханданович напомнила, что нефтеперерабатывающий завод в Панчево из-за американских ограничений по-прежнему работает в ограниченном режиме до 2 декабря. В парламенте Сербии обсуждаются поправки к бюджету на 2026 год, в том числе необходимость выделить 1,4 млрд евро на поддержание энергетической устойчивости, возможный вариант – государственный контроль над NIS.

Ранее, 25 ноября, Вучич сообщил о поддержке со стороны правительства предложению обратиться к американскому Управлению по контролю за иностранными активами с просьбой дать российским акционерам NIS 50 дней на поиск нового владельца. Если сделка не состоится, государство намерено ввести собственное управление на предприятии и выкупить долю по максимально возможной цене.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что после переговоров с президентом России Владимиром Путиным получил гарантии продолжения поставок нефти и газа в Венгрию.

Орбан также объявил о шансах на заключение крупных сделок на фоне продажи российских активов.

Ранее он назвал переговоры с Путиным в Кремле успешными.