Путин заявил о доверительном диалоге с Орбаном

Путин: С Орбаном можно откровенно обсуждать все вопросы и искать решения

Tекст: Валерия Городецкая

Открывая встречу в Кремле, российский лидер отметил, что личное знакомство и взаимное уважение позволяют вести диалог напрямую по самым разным темам, даже если мнения сторон не всегда совпадают, передает ТАСС.

По словам Путина, Орбан «прежде всего в своей работе отстаивает интересы своей страны – Венгрии – и своего народа», а оба лидера могут обсуждать любые вопросы благодаря сложившейся доверительной атмосфере. Это, по мнению президента, создает условия для поиска решений по самым сложным проблемам.

Напомним, в пятницу Орбан прибыл в Кремль на переговоры с Путиным.

В ходе встречи Путин поблагодарил Орбана за готовность принять саммит России и США в Будапеште. Он также отметил рост товарооборота России и Венгрии.