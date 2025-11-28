Америка, Африка, Азия… саранча разлетелась во все стороны. И всюду прогресс, цивилизация, знание и даже вера служили главным образом средством порабощения и признаком превосходства.5 комментариев
Путин заявил о доверительном диалоге с Орбаном
Путин: С Орбаном можно откровенно обсуждать все вопросы и искать решения
Президент России Владимир Путин подчеркнул, что с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном у него сложились доверительные отношения, позволяющие обсуждать любые вопросы.
Открывая встречу в Кремле, российский лидер отметил, что личное знакомство и взаимное уважение позволяют вести диалог напрямую по самым разным темам, даже если мнения сторон не всегда совпадают, передает ТАСС.
По словам Путина, Орбан «прежде всего в своей работе отстаивает интересы своей страны – Венгрии – и своего народа», а оба лидера могут обсуждать любые вопросы благодаря сложившейся доверительной атмосфере. Это, по мнению президента, создает условия для поиска решений по самым сложным проблемам.
Напомним, в пятницу Орбан прибыл в Кремль на переговоры с Путиным.
В ходе встречи Путин поблагодарил Орбана за готовность принять саммит России и США в Будапеште. Он также отметил рост товарооборота России и Венгрии.