Путин отметил рост товарооборота России и Венгрии

Путин: Товарооборот России и Венгрии вырос на 7% с начала года

Tекст: Валерия Городецкая

«В прошлом году у нас произошло некоторое снижение товарооборота – прежде всего, конечно, из-за внешних ограничений… все-таки прилично – минус 23%», – сказал Путин, передает ТАСС.

Путин также отметил, что сейчас виден положительный сдвиг: с начала года зафиксирован рост российско-венгерского товарооборота более чем на 7%. Он подчеркнул, что хотя рост пока скромный, динамика позволяет говорить о благоприятных перспективах для дальнейшего развития экономических связей.

Президент России отдельно отметил, что отношения двух стран строятся сейчас на прагматическом подходе и базируются «на самом лучшем из того, что было» в истории российско-венгерских контактов.

Особое место во взаимодействии Москвы и Будапешта занимает энергетика. Путин отметил, что сотрудничество здесь «большое, хорошее очень», однако требует регулярных консультаций на самом высоком уровне из-за наличия ряда проблемных вопросов.

Напомним, в пятницу Орбан прибыл в Кремль на переговоры с Путиным.

Орбан заявил, что намерен обсудить с президентом России поставки энергоносителей и урегулирование конфликта на Украине.

В ходе встречи Путин поблагодарил Орбана за готовность принять саммит России и США в Будапеште.