В 2025 году правые (иногда и левые) евроскептики, выступающие против вооружения Украины и разрыва с Россией, успешно выступили на выборах. Люди устали от того, что «системные» политики поставили внешнюю политику вперед внутренней на фоне явных трудностей внутри Европы.
Сальдо заявил о массированной БПЛА-атаке ВСУ на Херсонскую область
Вооруженные силы Украины массированно атакуют беспилотниками Херсонскую область, в регионе работает ПВО, сообщил в Telegram-канале губернатор Владимир Сальдо.
«Работает ПВО. Враг предпринимает попытку массовой атаки БПЛА на территорию Херсонской области. Все экстренные и коммунальные службы приведены в готовность для оперативной ликвидации возможных последствий», – написал он.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, губернатор Херсонской области сообщал, что один работник «Херсонэнерго» погиб, трое получили ранения в результате атаки дрона ВСУ.
Три медика были убиты ударом ВСУ по Алешкинской больнице в Херсонской области. Днем ранее ВСУ нанесли удар по рынку в Новой Каховке.