Белый дом выложил видео с перепалкой Трампа и Зеленского в TikTok

Tекст: Вера Басилая

Видеоролик с цитатами Дональда Трампа, включающий кадры февральской перепалки с Владимиром Зеленским, был опубликован одним из первых постов Белого дома в TikTok, передает РИА «Новости».

В записи Трамп заявил украинскому лидеру, что без поддержки США у Киева «нет никаких карт» для переговоров и дальнейших действий.

Инцидент произошел 28 февраля во время визита Зеленского в Белый дом для подписания соглашения о совместной разработке украинских недр. Американский президент резко потребовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и прекратить критику президента Владимира Путина. Вице-президент США Джей Ди Вэнс обвинил Зеленского в неблагодарности и агитации за демократов, после чего, когда Зеленский попытался оправдаться и заявил о последствиях для США, украинскую делегацию попросили покинуть Белый дом.

В результате соглашение о недрах так и не было подписано. Позднее Зеленский публично выразил сожаление о произошедшем и высказал готовность к скорейшему началу переговоров.

Ранее Белый дом запустил официальный аккаунт в соцсети TikTok.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Владимир Зеленский проигнорировал советы команды Трампа не читать нотации президенту США перед встречей в Белом доме. Это привело к перепалке и отмене пресс-конференции.