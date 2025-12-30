Депутат Леонов назвал сроки бесплатной вакцинации от ВПЧ

Tекст: Катерина Туманова

«В 2027 году планируется [добавить в календарь вакцину от] вируса папилломы человека. Достаточно такой важный элемент календаря прививок. Получается, что в 2026 году, это следующий год, нам необходимо будет законодательно принять соответствующее решение», – рассказал депутат ТАСС.

По словам Леонова, вакцинация от ВПЧ будет бесплатной для всех граждан страны, однако бюджету понадобятся дополнительные средства на реализацию этого решения. При формировании бюджета на 2027 год и далее государству придется заложить суммы для закупки вакцины и подключения необходимых медицинских учреждений.

Депутат объяснил, что вакцина от вируса папилломы человека имеет важное значение для профилактики онкологических заболеваний у женщин. Врачебное сообщество позитивно воспринимает инициативу, а производственные предприятия уже готовятся к запуску выпуска вакцины в требуемых объемах.

«Эта работа ведется, производственные площадки готовятся. Ученый вопрос решен по поводу этих вакцин. И вот вопрос на финальной стадии реализации», – сказал он.

