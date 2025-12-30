На купюрах в Сирии поменяли банкноты с портретами Асада

Tекст: Алексей Дегтярёв

Президент Сирии Ахмед аш-Шара презентовал новые денежные знаки, заменяющие старые банкноты с портретами свергнутого Асада и его родственников, передает РБК со ссылкой на SANA.

Портрет Башара Асада до сих пор находился на купюре достоинством 2000 фунтов, а его отец Хафез Асад изображался на банкноте в 1000 фунтов.

Как отметил глава Центрального банка Сирии Абд аль-Кадр Хусрия, в стране проводится денежная реформа, подразумевающая введение новой валютной единицы – сирийского фунта, который будет эквивалентен ста сегодняшним фунтам. Новые банкноты номиналом от 10 до 500 сирийских фунтов поступят в обращение первого января.

На новых купюрах вместо политических деятелей изображены дамасские розы, пшеница, оливки, апельсины и различные сельскохозяйственные культуры.

Ранее сообщалось, что семья бывшего сирийского президента Башара Асада живет роскошной жизнью в российской столице, экс-лидер Сирии сначала жил в отеле, а потом переехал в элитный дом на Рублевке.