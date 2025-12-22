Выяснилось, что среди наших соседей – бывших республик СССР и даже стран Восточной Европы – велик запрос на простые человеческие истории о любви и преданности. Что забота о животных и признательность к ним – универсальна.11 комментариев
Филолог Ефремов сообщил о включении «схемы Долиной» в словарь неологизмов
Словарь неологизмов 2025 года пополнится пятью новыми выражениями, которые связанны с делом о продаже квартиры певицы Ларисы Долиной, рассказал доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник ИЛИ РАН, руководитель группы «Словарей новых слов» Валерий Ефремов.
«Хронологически сначала мы зафиксировали выражение «схема Долиной» – это лето 2024 года. Дальше «эффект Долиной» – это декабрь 2024 года. Потом «бабушкина схема» – это лето 2025 года, «казус Долиной» – осень 2025 года. И «бабушкин вариант» (применительно к мошеннической схеме с недвижимостью) – это декабрь 2025 года», – рассказал он РИА «Новости».
Филолог Ефремов напомнил, что процесс появления устойчивых выражений вокруг громких историй не нов, напомнив нашумевший эпизод с блогером Анастасией Ивлеевой и появлением слов наподобие «головечеринники» или «свитер извинений».
Напомним, покупатели квартир на вторичном рынке сталкиваются с тем, что продавцы через суд добиваются возврата жилья, ссылаясь на давление. При этом покупателям не удается взыскать деньги. Эта ситуация получила название «схема Долиной» после того, как певица смогла через суд вернуть проданную квартиру, заявив о мошенничестве. Однако Верховный суд России признал право собственности на спорную квартиру Долиной за покупательницей Полиной Лурье.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в русском языке за 2025 год зафиксировано 90 новых слов и выражений, среди которых появилась «лабубомания» и технологичный термин «нацмессенджер». В пресс-службе Государственного института русского языка имени Пушкина заявили, что в русском языке главным словом 2025 года признано слово «победа». Портал «Грамота.ру» представил топ-победителей «Слова года» в России.