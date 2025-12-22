Филолог Ефремов сообщил о включении «схемы Долиной» в словарь неологизмов

Tекст: Катерина Туманова

«Хронологически сначала мы зафиксировали выражение «схема Долиной» – это лето 2024 года. Дальше «эффект Долиной» – это декабрь 2024 года. Потом «бабушкина схема» – это лето 2025 года, «казус Долиной» – осень 2025 года. И «бабушкин вариант» (применительно к мошеннической схеме с недвижимостью) – это декабрь 2025 года», – рассказал он РИА «Новости».

Филолог Ефремов напомнил, что процесс появления устойчивых выражений вокруг громких историй не нов, напомнив нашумевший эпизод с блогером Анастасией Ивлеевой и появлением слов наподобие «головечеринники» или «свитер извинений».

Напомним, покупатели квартир на вторичном рынке сталкиваются с тем, что продавцы через суд добиваются возврата жилья, ссылаясь на давление. При этом покупателям не удается взыскать деньги. Эта ситуация получила название «схема Долиной» после того, как певица смогла через суд вернуть проданную квартиру, заявив о мошенничестве. Однако Верховный суд России признал право собственности на спорную квартиру Долиной за покупательницей Полиной Лурье.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в русском языке за 2025 год зафиксировано 90 новых слов и выражений, среди которых появилась «лабубомания» и технологичный термин «нацмессенджер». В пресс-службе Государственного института русского языка имени Пушкина заявили, что в русском языке главным словом 2025 года признано слово «победа». Портал «Грамота.ру» представил топ-победителей «Слова года» в России.